Dos nuevos testimonios colocan la casa del gordo Mani como el lugar donde Anah铆 Ben铆tez permaneci贸 raptada, fue abusada y llevada en muy mal estado a la Reserva Municipal de Santa Catalina. Adem谩s, la ex esposa de Marcelo Villalba y su hijo confirmaron que el celular de Anah铆 se lo regal贸 Villalba a su hijo con un chip nuevo el lunes 31 de julio, dos d铆as despu茅s de la desaparici贸n de la joven.

La s茅ptima audiencia por el femicidio de Anah铆 Ben铆tez se realiz贸 este jueves en los Tribunales de Lomas de Zamora.

El primer testimonio fue de Pablo Prado quien declar贸 que conoce a Villalba del barrio y que su hermano Fernando le cont贸 que un amigo, Le铆to, le hab铆a dicho que algo hab铆a sucedido en la casa del gordo Mani, que en esa casa estuvo Anah铆, que la joven entr贸 para comprar un porro u otra sustancia. La chica estuvo ah铆 y abusaron de ella, le habr铆a dicho Le铆to a su hermano Fernando.

Tambi茅n reafirm贸 lo declarado en 2017 acerca de que el hermano del peluquero le cont贸 que Villalba hab铆a ido una noche, en la semana de la desaparici贸n de Anah铆, a buscar una pala a la casa de su hermano, Marcos Villalba.

La fiscal le muestra la declaraci贸n que realiz贸 durante la instrucci贸n del primer juicio y Prado asiente que dijo que B谩rbara no ten铆a donde dormir y que buscaba un lugar para quedarse. 脡l le sugiere la casa del gordo Mani y B谩rbara responde: no porque ah铆 no sabes si sal铆s viva o muerta.

Finalmente, el testigo cuenta que, tambi茅n por dichos de Le铆to a su hermano, a Anah铆 la llevaron casi muerta a la Reserva Municipal de Santa Catalina.

Al declarar, Fernando agrega adem谩s que su amigo Le铆to le dijo que Robert pas贸 por la casa del gordo Mani, levant贸 a la joven para llevarla a la reserva porque estaba muy mal.

Adem谩s, declar贸 este jueves Gustavo Rabia el peluquero que atend铆a a Marcelo Villalba y a los hijos. Tambi茅n dijo que escuch贸 鈥 en la semana que desapareci贸 la joven 鈥 que Villalba fue a la casa de un pariente a pedirle una pala con la excusa de plantar un 谩rbol.

Declar贸, tambi茅n, Karina Morales ex esposa de Villalba quien confirm贸 que el celular 鈥 que luego se comprob贸 que pertenec铆a a Anah铆 鈥 se lo regal贸 a Joaqu铆n, su hijo, el pap谩.

Posteriormente, declar贸 Joaqu铆n quien no solo confirm贸 lo dicho por su mam谩 sino tambi茅n que fue el 31 de julio a eso de las 8 de la noche cuando pasa por la casa y le deja el celular con un chip nuevo.

Mart铆n Montero vecino del barrio cont贸 que conoce de vista a Robert, a Miguel, alias el chacal, a un personaje del barrio que le dicen p谩jaro, a B谩rbara y tambi茅n a Bel茅n.

Seguidamente, Florencia Descalzo, la pareja de Baz谩n, a pedido de la defensa, relat贸 las actividades que realiz贸 o sab铆a que hab铆a realizado Marcos la semana en que desapareci贸 Anah铆 hasta que fue detenido.

Gabriel Navarro y Juan Batalla, amigos de Baz谩n, coincidieron que visitaban la casa de Marcos junto con otros amigos y sus familias, la mam谩 y Florencia, la pareja. Nunca adolescentes, dijeron. Afirmaron que fumaba marihuana, que ten铆a algunas plantas, pero que no vend铆a.

