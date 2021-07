–

De parte de Indymedia Argentina July 8, 2021 92 puntos de vista

La agresi贸n se dio en la puerta del supermercado D铆a% en el barrio de Constituci贸n, Ciudad de Buenos Aires.

Por Agustina Ramos.

Este domingo 4 de julio, Luz Avapxia, una persona no binaria de 22 a帽os, y su pareja, Pedro Rod, un var贸n homosexual de 30, recibieron una agresi贸n por parte de un guardia de seguridad del supermercado 鈥淒铆a %鈥 ubicado en la cercan铆a a la intersecci贸n entre las avenidas Entre R铆os y Pav贸n, en el l铆mite entre los barrios San Crist贸bal y Constituci贸n, de la ciudad de Buenos Aires. Pese a que Pedro se present贸 a la comisar铆a cercana para hacer una denuncia, termin贸 imputado junto al hombre que denunci贸. 鈥淓sto no es un hecho aislado. No es contra m铆 o contra Pedro. Esta es una situaci贸n que va m谩s all谩 de nosotros鈥, dijo Avapxia a Presentes. 鈥淓s una cuesti贸n de identidad, expresi贸n de g茅nero y racismo鈥, agreg贸.

Antes de dar inicio a su jornada laboral -un proyecto autogestivo de venta de comida a base de plantas- Pedro, Luz, y su hermana de 10 a帽os se dirigieron al supermercado que quedaba en las cercan铆as a su hogar a las 12 del mediod铆a. Una vez all铆, Luz y su hermana decidieron esperar afuera, mientras Pedro ingresaba debido a que en ocasiones anteriores Luz se hab铆a sentido inc贸mode por actitudes del guardia de seguridad de la sucursal, como pedidos insistentes de exhibir su mochila y el seguimiento incisivo durante su recorrido por el supermercado.

Sin embargo, cuando Pedro observ贸 que hab铆a mucha gente en el lugar decidi贸 retirarse y en ese momento el guardia se acerc贸 con el pedido de observar el interior de su mochila. 鈥淰engo todos los d铆as, no te voy a mostrar la mochila, no me rob茅 nada鈥, le dijo Pedro y ante la insistencia del hombre, continu贸: 鈥淣o es la primera vez que esto me pasa. Me parece que no es por una sospecha de que me haya robado algo鈥.

Seg煤n cuenta Pedro en su denuncia, en ese momento se acerc贸 otro hombre que estaba en el supermercado, quien insisti贸 para que mostrara el contenido de la mochila y golpe贸 a Pedro en la cara. Acto seguido, el uniformado cerr贸 el local, siguieron discutiendo y cuando Pedro tuvo la posibilidad de salir lo intent贸, pero fue sujetado por el guardia en un adem谩n por el cual result贸 tirado en el piso y herido en su dedo 铆ndice de la mano derecha. Mientras esto suced铆a en el interior de la sucursal, desde afuera Luz sacaba su tel茅fono para filmar lo ocurrido en un material que subi贸 a sus historias de Instagram y tuvo una r谩pida repercusi贸n.

鈥淎yer me agarraron con ganas de grabar y de defender mis derechos, pero esto es algo sistem谩tico. A m铆 en lo personal me sucede casi todas las semanas. Muchas veces con violencia f铆sica de por medio de las que salgo defendi茅ndome鈥, dijo Luz y destac贸: 鈥淭odav铆a, en Argentina, las personas del colectivo LGBTIQ+ no tenemos una instituci贸n que nos respalde, que nos cuide鈥.

Les denunciantes sostuvieron, en di谩logo con Presentes, que una vez que Pedro logr贸 salir finalmente del supermercado, el guardia le arroj贸 su barbijo al grito de 鈥減utito de mierda culo roto鈥.

Denuncias e imputaciones

Primero llamaron al 911, luego al Instituto Nacional contra la Discriminaci贸n, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y luego realizaron la denuncia en la Comisar铆a Vecinal 3B, ubicada en Catamarca 1345, en el barrio de San Crist贸bal. Pese a que luego de una demora de dos horas le negaron a Pedro la posibilidad de declarar debido a que le informaron que se encontraba imputado, finalmente, luego de insistir, pudo hacer una breve declaraci贸n. 鈥淭odo esto fue con una falta de profesionalidad que a m铆 me sorprendi贸鈥, expuso Rod. Actualmente est谩 imputado el guardia de seguridad por lesiones leves y Pedro Rod, por da帽os al local, ya que por las burlas y la mirada insistente del hombre, rompi贸 el vidrio del lugar.

Ante el hecho, en un primer momento actu贸 de turno la Fiscal铆a primera de instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) N掳11 y actualmente la causa la lleva la Fiscal铆a PCyF N掳22, especializada en Discriminaci贸n.

Desde la organizaci贸n 100% Diversidad y Derechos se pusieron en contacto con Pedro y Luz. 鈥淟es estamos orientando porque quer铆an desestimarles la denuncia. Ahora estamos evaluando qu茅 acciones tomar con la empresa para que esta circunstancia no se repita. En principio, el agresor no puede seguir en el puesto de trabajo dado que Luz y Pedro van a ese lugar todos los d铆as. Vamos a trabajar para que puedan circular tranquiles y en paz y se sancione al responsable. Tambi茅n para que la empresa se haga cargo y tome medidas contra este hostigamiento y violencia antiLGBT鈥, explic贸 Ricardo Vallarino, director ejecutivo de 100% Diversidad y Derechos.

Tambi茅n tuvo conocimiento y se comunic贸 con les damnificades la Defensor铆a LGBT, espacio dependiente del Instituto Contra la Discriminaci贸n de la Defensor铆a del Pueblo de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, cuyo objetivo es atender los casos de vulneraci贸n de derechos humanos de la poblaci贸n LGBT. 鈥淟a denuncia ya tiene curso en el Ministerio P煤blico Fiscal y nosotres, desde la Defensor铆a, vamos a hacer el seguimiento de ella y tambi茅n vamos a librar un oficio para poner en conocimiento de la denuncia al supermercado 鈥楧铆a鈥 e intimarlo o preguntarle qu茅 medidas tom贸 en relaci贸n a esas expresiones tan discriminatorias que tuvo el personal de seguridad鈥, dijo Flavia Massenzio, coordinadora de la Defensor铆a LGBT.

鈥淐onsidero que esto fue por homofobia y por racismo. Es una cuesti贸n de identidad, de expresi贸n de g茅nero y obviamente tambi茅n de racismo porque mi identidad es marr贸n y a una persona blanca, rubia y de ojos celestes esto no le iba a pasar鈥, sostuvo Luz, al evaluar los acontecimientos.

Por su parte, Pedro concluy贸: 鈥淢e quedo con una sensaci贸n de desamparo, de humillaci贸n y deslegitimaci贸n por parte de las fuerzas que nos reprimen鈥. La contenci贸n la recibieron en los cientos de mensajes que les llegaron a trav茅s de sus cuentas de Instagram y por los que est谩n agradecides.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/07/08/seguridad-de-supermercado-dia-agredio-a-pareja-lgbt-la-victima-termino-imputada/