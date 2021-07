–

Ya tenemos la primera alerta naranja en la Regi贸n de Murcia para este s谩bado, se esperan m谩ximas de 40 grados. Se considera 鈥極la de calor鈥 a un episodio de, al menos, tres d铆as consecutivos de temperaturas anormalmente altas: el domingo se tiene previsto que la temperatura sea de 39潞C, el lunes 38潞C y martes 40潞C. Con esta informaci贸n podr铆amos decir que nos encontramos ante una posible Ola de calor. Tanto el Ministerio de Agricultura, Alimentaci贸n y Medio Ambiente como la Agencia Estatal de Meteorolog铆a nos advierten de lo siguiente:

Calificaci贸n Intervalo t茅rmico* Advertencia Precauci贸n Entre 27潞C y 32潞C Posible fatiga por exposici贸n prolongada o actividad f铆sica Precauci贸n Extrema Entre 33潞C y 40潞C Insolaci贸n, golpe de calor, calambres. Posibles por exposici贸n prolongada o actividad f铆sica Peligro Entre 41潞C y 53潞C Insolaci贸n, golpe de calor, calambres. Muy posibles por exposici贸n prolongada o actividad f铆sica Peligro Extremo 54潞C o m谩s Golpe de calor, insolaci贸n inminente

La historia no deja de repetirse y las empresas siguen sin tener un Plan de Acci贸n ante el calor. La salud laboral deber铆a ser promovida por los Servicios de Prevenci贸n a trav茅s de sus delegadas/os de Prevenci贸n, con apoyo sindical, para reducir la vulnerabilidad ante este riesgo. Para establecer la peligrosidad en cada momento se tiene que contar con un m茅todo para la valoraci贸n del riesgo. Esto se puede hacer mediante el 铆ndice WBGT, que es el factor que relaciona las variables meteorol贸gicas con el estr茅s t茅rmico en funci贸n de la actividad, y el Confort t茅rmico, por medio del M茅todo de Fanger.

Si resulta que se tienen los medios para detectar los riesgos y en base a ellos las medidas preventivas 驴por qu茅 no se contemplan en las evaluaciones de riesgos? El empresario se lava las manos, 驴pero qu茅 hace el servicio de prevenci贸n? Nada, y 驴las/los delgadas/os de prevenci贸n? Tampoco. La empresa no adopta medidas y el servicio de prevenci贸n no eval煤a el riesgo. Ante esta postura los representantes de las/os trabajadoras/es tienen la responsabilidad de actuar y dejarse de lamentaciones.

Art铆culo 21 Riesgo grave e inminente (Ley 31/1995, de Prevenci贸n de Riesgos Laborales):

1. Cuando los trabajadores est茅n o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasi贸n de su trabajo, el empresario estar谩 obligado a:

a. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protecci贸n.

b. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad (鈥)

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del art铆culo 14 de la presente Ley, el trabajador tendr谩 derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entra帽a un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este art铆culo el empresario no adopte o no permita la adopci贸n de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de 茅stos podr谩n acordar, por mayor铆a de sus miembros, la paralizaci贸n de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo ser谩 comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anular谩 o ratificar谩 la paralizaci贸n acordada.

El acuerdo a que se refiere el p谩rrafo anterior podr谩 ser adoptado por decisi贸n mayoritaria de los Delegados de Prevenci贸n cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al 贸rgano de representaci贸n del personal.

El punto 3 no deja lugar a dudas, cuando el empresario no adopta o no permita la adopci贸n de medidas las/os Delegadas/os de Prevenci贸n tienen la 煤ltima palabra. T煤, empresario, pones en riesgo la salud y seguridad de las/os trabajadoras/os, nosotras/os tenemos la potestad de paralizar la actividad por riesgo grave e inminente. Recordemos la dram谩tica muerte de un jornalero el a帽o pasado en Lorca por esto mismo.

Basta ya de excusas, si el empresario no cumple, que cumplan las/os Delegadas/os de Prevenci贸n.