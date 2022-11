Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos (Eduardo Galeano). Por Alejandro Marc贸 del Pont.

El concepto 鈥済uerra h铆brida鈥 se ha popularizado a ra铆z del conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Una guerra h铆brida se puede definir como un conjunto de acciones hostiles que lleva a cabo un pa铆s contra un rival geopol铆tico aprovech谩ndose de sus vulnerabilidades con el objetivo de debilitarlo. Es decir, son muchas guerras dentro de una guerra.

La guerra de Rusia鈥揙TAN tiene varios enfrentamientos, uno en territorio ucraniano, otra guerra por la energ铆a, semiconductores, minerales, finanzas, comercio, dispositivos b茅licos, informaci贸n, etc. Aunque la verdadera guerra es contra China, y ya lo hemos se帽alado en un sin n煤mero de ocasiones, y versa por la potestad de imponer y quitar las reglas. Si uno las impone es unipolar, si hay que consensuarlas es multipolar.

Los estudiosos coinciden en que las amenazas h铆bridas han venido para quedarse y se han convertido en los principales protagonistas de los conflictos, aunque existe el riesgo real de que una guerra h铆brida termine descontrol谩ndose y derivando en una guerra convencional. Las declaraciones p煤blicas de Occidente suelen ser las de destruir, quebrar, aniquilar, asfixiar a las econom铆as oponentes. Un buen atajo a esta pelea son las batallas geogr谩ficas. Es decir, aquellos lugares donde se pueda coartar el abastecimiento de ciertos insumos b谩sicos para las potencias enemiga, adquiriendo o monopolizado los recursos naturales en la disputa, a nombre de la seguridad nacional.

El ministro de Industria canadiense, Fran莽ois-Philippe Champagne, sentenci贸 que la demanda por los minerales cr铆ticos confiere a su pa铆s una 鈥oportunidad econ贸mica generacional鈥, por lo que Canad谩 orden贸 la venta de inversiones que empresas extranjeras tengan en empresas canadienses de minerales, seg煤n Innovaci贸n, Ciencia y Desarrollo Econ贸mico Canad谩. Y lo hizo con tres grupos chinos: Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co., Limited debe deshacerse de su inversi贸n en Power Metals Corp. Chengze Lithium International Limited debe hacer lo mismo con su inversi贸n en Lithium Chile Inc. y Zangge Mining Investment Co. debe traspasar sus acciones en Ultra Lithium Inc.

Obligar a las empresas chinas a desinvertir sus tenencias de las empresas de minerales cr铆ticos de Canad谩 es posterior a que la revisi贸n de espionaje y defensa concluyera que tales inversiones constitu铆an una amenaza a su seguridad nacional. Ling眉铆sticamente es dar la bienvenida a las inversiones for谩neas directas de empresas que 鈥compartan nuestros intereses y valores, es decir, occidentales y, de ser posible, estadounidenses.

La guerra multidimensional de EU contra China, seg煤n el libro Guerra multidimensional entre Estados Unidos y China, de Alfredo Jalife-Rahme, se inici贸 con los tratados comerciales de Obama contra China y su fallido TPP, prosigui贸 con Trump mediante la 5G de Huawei, y se acentu贸 con la Guerra de los Chips de Biden, o la guerra del litio, en la que Beijing lleva la delantera de las adquisiciones desde Sudam茅rica hasta M茅xico.

Esta idea de poner leyes, reglas adaptadas a Occidente, delinearlas e incumplirlas, esta potestad del derecho fueron objetivos geopol铆ticos de Estados Unidos en cualquiera de sus guerras que suelen traducirse en grandes cruzadas civilizatorias, siempre sustentadas en leyes internas con un pretendido alcance universal. Como describi贸 el experto en relaciones internacionales Juan Tokatlian, mientras que EU en los a帽os 90 se auto-asign贸 el papel de 鈥渃ruzado internacional en materia de drogas鈥, despu茅s de los atentados a las Torres Gemelas de 2001 se lanz贸 a la lucha global 鈥渃ontra el terrorismo鈥 y ahora, en medio de la actual confrontaci贸n con el eje China-Rusia, se proyecta como el 鈥渇iscal internacional en materia de corrupci贸n鈥, para justificar lo que identifica como la lucha de 鈥渓as democracias contra las autocracias鈥.

Al igual que en el pasado, la relaci贸n entre la nueva cruzada anticorrupci贸n y la geopol铆tica de los recursos naturales no es un secreto. En el marco de la 鈥Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupci贸n鈥, lanzada por Joe Biden, se encuentra 鈥La amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos鈥. Por ello, la Oficina de Recursos Energ茅ticos del Departamento de Estado asumi贸 la responsabilidad de la 鈥Iniciativa de Transparencia sobre Industrias Extractivas (EITI)鈥, es decir, delinear 鈥渆l est谩ndar global para promover la gesti贸n abierta y responsable de los recursos de petr贸leo, gas y minerales. El Est谩ndar EITI requiere la divulgaci贸n de informaci贸n a lo largo de la cadena de valor de la industria extractiva, o sea, la potestad de las leyes.

Estados Unidos ha podido incorporar los principios de la iniciativa y lograr un sistema altamente transparente y eficiente al trabajar para implementar el Est谩ndar EITI 鈥搃mpuesto por ellos鈥 a nivel nacional, de 2014 a 2017, e internacional. Est谩 institucionalizando las medidas de transparencia e incorporando la presentaci贸n de informes gubernamentales sobre la producci贸n de energ铆a. Am茅rica Latina, y en especial el tri谩ngulo del litio, Argentina鈥揃rasil鈥揃olivia, el yacimiento no convencional de Vaca Muerta en Argentina y Pre-sal en Brasil, son objetivo central para la nueva estrategia de la guerra h铆brida.

Tanto esmero por cuidar la corrupci贸n, mientras se crean monopolios de recursos naturales y se apropian de la informaci贸n, no es ni inofensivo ni ingenuo. China planea actualizar sus submarinos convencionales con bater铆as de iones de litio, un movimiento de energ铆a que podr铆a aumentar significativamente las capacidades de combate y supervivencia de su flota. South China Morning Post inform贸 que la flota de submarinos convencionales de China pronto podr铆a funcionar con bater铆as de iones de litio, aprovechando los avances tecnol贸gicos en la industria de veh铆culos el茅ctricos del pa铆s, actualmente la m谩s grande del mundo. El informe se帽ala que China fabrica las tres cuartas partes de las bater铆as para veh铆culos el茅ctricos del planeta, lo que le otorga una ventaja en la tecnolog铆a de bater铆as.

Las bater铆as de iones de litio pueden m谩s que duplicar la resistencia de un submarino y mejorar en gran medida su aceleraci贸n para operaciones de alta velocidad, en contraposici贸n a las bater铆as de plomo-谩cido que se han utilizado desde la Segunda Guerra Mundial. Estas tienen, o sufren, de baja capacidad de almacenamiento de energ铆a, carga lenta, salida de energ铆a d茅bil, vida 煤til corta y generaci贸n de humo t贸xico. Estados Unidos, Alemania y Francia tambi茅n han desarrollado prototipos de bater铆as submarinas de iones de litio con planes para su futuro servicio militar.

Estados Unidos y Europa se han dado cuenta de que no pueden desarrollar cadenas de suministro puramente nacionales lo suficientemente r谩pido para satisfacer la demanda de la transici贸n del veh铆culo el茅ctrico, submarinos, o lo que fuera. Por lo tanto, Estados Unidos form贸 una coalici贸n de pa铆ses afines, como Australia, Canad谩, Reino Unido, Francia y Alemania, con un eje asi谩tico que forman Jap贸n y Corea del Sur, y donde China y Rusia quedan afuera, llamada la OTAN Met谩lica. La ministra de Finanzas de Canad谩 defini贸 que el gran problema geopol铆tico del futuro no es otro que el de reformular el sistema de abastecimiento de materias primas, apuntalando las inversiones solo en pa铆ses amigos. Hasta el Pent谩gono se sum贸 a la nueva estrategia de 鈥渁poyar a los amigos鈥, y pidi贸 al Congreso de los Estados Unidos modificar la Ley de Producci贸n de Defensa que a煤n le proh铆be invertir en la producci贸n de materias primas fuera del territorio nacional.

La pregunta ser铆a 驴qui茅nes son los pa铆ses que se ganaron la denominaci贸n de amigos y por qu茅? La producci贸n de litio de Chile y Argentina est谩 dominada desde hace d茅cadas por capitales de Estados Unidos, Canad谩, Australia y Jap贸n. Pero seg煤n Dossier Geopol铆tico, la prensa local solo nos advierte sobre el nuevo fantasma que est谩 recorriendo la regi贸n: el avance de grandes empresas chinas. De esta forma, se asume como propio el temor de Estados Unidos, expresado por la jefa del Comando Sur, que ve amenazado su dominio actual sobre el Tri谩ngulo del Litio, advirtiendo la incipiente presencia de China y Rusia: 鈥淓st谩n all铆 para socavar a Estados Unidos, est谩n all铆 para socavar las democracias鈥.

Lo cierto es que la bater铆a de ion-litio es un problema de geopol铆tica. Es que, de todos los metales que se necesitan para producir bater铆as, la situaci贸n del litio es la m谩s delicada: desde 2020 los precios aumentaron un 900%, alcanzando un punto hist贸rico de inflexi贸n, lo que contrasta marcadamente con el resto de los metales cr铆ticos para las bater铆as. Entre 2016 y 2019, m谩s del 90% del litio importado a Estados Unidos provino de Chile 36% y 55% de la Argentina. Estados Unidos tiene tratados de libre comercio con unos 20 pa铆ses, entre los cuales figuran Australia y Chile, los dos principales productores de litio del mundo, pero Argentina y Bolivia, no.

Por eso El Consejo de las Am茅ricas, seg煤n el peri贸dico Pagina 12, realiza tres llamados por semana entre el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arg眉ello, y su par en Buenos Aires, Marc Stanley. Tambi茅n se propusieron paquetes 鈥揳ll inclusive- de viajes a Estados Unidos, para el presidente Alberto Fern谩ndez y su ministro de econom铆a, que incluyen contactos con Joe Biden, FMI, club de petroleros en Houston y rueda de negocios para diez gobernadores, ya que la Constituci贸n nacional, establece en el art铆culo 124: 鈥淐orresponde a los estados el dominio originario de los recursos naturales鈥. Y como frutilla del postre, el embajador norteamericano meti贸 su bocadillo en asuntos internos, con la mira puesta en el estrat茅gico litio. 鈥淣osotros no lo necesitamos, pero queremos ayudar al mundo y asociarnos con ustedes鈥.

Argentina tiene las segundas reservas de litio m谩s grandes del mundo, y es el cuarto mayor productor de carbonato de litio, detr谩s de Australia, Chile y China. Argentina no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En febrero de 2022 se sum贸 a la iniciativa global de China 鈥淟a Franja y la Ruta鈥, y en julio consigui贸 el respaldo de China para ingresar a los BRICS, lo cual, si no estuviera las condicionalidades de la deuda, ser铆a un verdadero d贸lar de cabeza.

A diferencia de Chile, la geopol铆tica del litio opera aqu铆 sin ninguna mediaci贸n, agravando incluso las internas en el frente de gobierno: mientras el ministro de econom铆a visitaba EE.UU. y no se sabe que compromisos promet铆a, tanto YPF SA como los gobiernos provinciales de Catamarca y de Jujuy suscriben acuerdos de cooperaci贸n con empresas de China. La falta de una pol铆tica nacional unificada se expresa sobre todo en la flamante YPF Litio, que debe partir de cero y explorar nuevos territorios porque todos los yacimientos de litio identificados en el pa铆s se encuentran en manos privadas.

Lo extra帽o es que, a diferencia de Canad谩, EE.UU., Europa o China, para la Argentina no parecer铆a que el litio, el petr贸leo o el gas sean una oportunidad econ贸mica generacional, y mucho menos una amenaza a su seguridad nacional. Tampoco parecer importante declarar alguno de las commodities un bien estrat茅gico para el desarrollo argentino. Al parecer, la deuda condiciona de tal manera que solo es una amenaza a la seguridad nacional, y se acepta como tal, si se ataca a una multinacional.

