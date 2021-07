–

July 12, 2021

La 煤ltima pol茅mica artificial montada por los fascistas para

socavar al Gobierno ha quedado eclipsada por el asesinato hom贸fobo de A Coru帽a,

pero ten铆a pinta de ir a ser muy jugosa. 隆El Gobierno del malvado Perrosanxe

prepara una nueva ley que permitir谩 someter a los espa帽oles a trabajos forzosos

y quitarles sus bienes! 隆Nada menos! Luego, cuando uno escarba en la noticia,

ve que en realidad no hay ni un solo documento publicado, por lo que cualquier

an谩lisis de la bondad o maldad de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional

tendr谩 que esperar a que los tengamos.

Y s铆, he dicho 芦reforma禄, porque la Ley de Seguridad Nacional es una ley que se aprob贸 en 2015 (gobernaba el PP) con el objetivo

de coordinar distintos aspectos relativos a la defensa del territorio y la

ciudadan铆a: estados excepcionales (alarma, excepci贸n y sitio), defensa

nacional, funcionamiento de las FCSE, protecci贸n de la seguridad ciudadana y de

las infraestructuras cr铆ticas, acci贸n exterior del Estado o incluso seguridad

privada. La idea, siempre seg煤n la exposici贸n de motivos de esta ley de 2015,

es que las amenazas al pa铆s est谩n sujetas a constante mutaci贸n y es necesario

tener un sistema flexible que lo abarque todo.

La seguridad nacional es un 芦espacio de actuaci贸n p煤blica

nuevo, enfocado a la armonizaci贸n de objetivos, recursos y pol铆ticas ya

existentes en materia de seguridad禄. Conseguir esta seguridad nacional debe

ser, seg煤n la norma, un objetivo compartido por todas las Administraciones,

pero tambi茅n por empresas y sociedad civil. En definitiva, que esta idea de

implicar a los particulares en tareas de seguridad est谩 ya en la propia norma

vigente. Resulta muy revelador al respecto el art铆culo 5, que habla de promover

una 芦cultura de Seguridad Nacional que favorezca la implicaci贸n activa de la

sociedad en su preservaci贸n y garant铆a禄, para lo cual se har谩n campa帽as de

sensibilizaci贸n e informaci贸n.

La ley de 2015 tiene un marcado car谩cter coordinador. Como

dice la exposici贸n de motivos, 芦no afecta a la regulaci贸n de los distintos

agentes e instrumentos que ya son objeto de normas sectoriales espec铆ficas,

sino que facilita su inserci贸n arm贸nica en el esquema de organizaci贸n general禄.

Vaya, que se supone que esta ley no modifica las normas sobre defensa,

seguridad ciudadana o inteligencia (por poner tres ejemplos), sino que facilita

su coordinaci贸n.

Uno de los conceptos m谩s importantes es el de Estrategia de

Seguridad Nacional, que es el marco de referencia de la pol铆tica de seguridad

nacional: analiza el entorno y los riesgos, define l铆neas de acci贸n y promueve

la optimizaci贸n de recursos. La aprueba el Gobierno a instancias del presidente

y dura cinco a帽os. De hecho, toda la ley gira sobre la supremac铆a absoluta del

Gobierno en materia de seguridad nacional: son el Gobierno y/o su presidente,

apoyados por el Consejo de Seguridad Nacional, quienes establecen estrategias y

declaran situaciones. 驴Y las Cortes? Bien, gracias. Por medio de una comisi贸n

mixta Congreso-Senado, debaten cuestiones de seguridad nacional, conocen la

Estrategia de Seguridad Nacional ya aprobada y reciben una comparecencia anual

del Gobierno. Decidir, lo que es decidir, poco.

Hay otros dos elementos interesantes en esta ley: el Sistema

de Seguridad Nacional y las normas sobre gesti贸n de crisis. El Sistema de

Seguridad Nacional (SSN) es un conjunto de 贸rganos, recursos y

procedimientos previstos para esta materia. Es una estructura fundamentalmente

anal铆tica: debe evaluar los factores de riesgo, detectar necesidades, proponer

medidas de planificaci贸n y coordinaci贸n, etc. Su director es el presidente del

Gobierno y su 贸rgano de trabajo es un Departamento de Seguridad Nacional creado

en 2012 (tambi茅n por el PP), que est谩 adscrito a Presidencia y tiene rango de

Direcci贸n General.

Dentro del sistema la pieza central es el Consejo de

Seguridad Nacional, una comisi贸n delegada del Gobierno que se encarga de

asistir al presidente. Dicta directrices, supervisa y coordina el SSN, analiza

que se est茅 cumpliendo la Estrategia, aprueba un informe anual, propone normas,

etc. Su composici贸n la decide el Gobierno, pero como m铆nimo forman parte de 茅l

el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y una buena cantidad de

ministros, secretarios de Estado y cargos militares.

En cuanto a la gesti贸n de crisis, se desarrolla a

partir de una declaraci贸n de 芦situaci贸n de inter茅s para la Seguridad Nacional禄:

se trata de una situaci贸n grave, de dimensiones amplias, urgente y que requiere

medidas transversales para su resoluci贸n. La declara el presidente del Gobierno

y, una vez declarada, la resuelven los distintos 贸rganos integrados en el SSN.

Y aqu铆 viene una norma importante: es necesario solventarla con los medios

ordinarios, sin que se suspendan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Esto entronca con una especie de 芦estado de alarma blandito禄, porque en este

tampoco se pueden suspender los derechos fundamentales, solo limitarlos o

restringirlos.

Las normas sobre declaraci贸n de situaci贸n de inter茅s siguen

recordando a las del estado de alarma. El Real Decreto debe definir la crisis y

el territorio al cual afecta, la duraci贸n de la misma, el nombramiento de una

autoridad funcional y la fijaci贸n de sus competencias y, por 煤ltimo, la

determinaci贸n de los recursos necesarios. 驴Y las Cortes? De nuevo bien, gracias:

el Gobierno debe informar al Congreso de las medidas adoptadas y de la

evoluci贸n de la situaci贸n. Esto ya no es tan parecido al estado de alarma: aqu铆

el Congreso no tiene ninguna facultad de pr贸rroga.

驴Y c贸mo se financia todo esto? El Sistema, la gesti贸n de las

crisis鈥 驴qui茅n lo paga? Pues en realidad no queda muy claro. Lo que s铆 sabemos

es que el texto actual, el que est谩 en vigor, ya permite recabar 芦recursos

humanos y materiales禄 de titularidad privada. Existe un cat谩logo de recursos

humanos y de medios materiales de sectores estrat茅gicos, y tambi茅n planes para

capacitar a las personas y adecuar medios e instalaciones p煤blicos y privados.

Cualquiera puede ver que estas normas son muy abstractas y generalistas. Por

ello, la DF 3陋 de la ley obliga al Gobierno a que, en el plazo de un a帽o, proponga

una ley sobre 芦preparaci贸n y disposici贸n de la contribuci贸n de recursos a la

Seguridad Nacional禄.

Como siempre, en Espa帽a la provisionalidad es ley. Ese a帽o

ya se ha cumplido sobradamente (recordemos que la ley es de 2015) y ning煤n

Gobierno, ni popular ni socialista, ha propuesto tal ley. Y resulta que es

justo esa ley la est谩 preparando ahora el Ejecutivo, y la que ha provocado

revuelo. Seg煤n la nota de prensa se trata de una modificaci贸n de la ley

de 2015 con el objetivo de 芦reforzar los mecanismos a disposici贸n del Estado

para acceder a los recursos necesarios para la gesti贸n de crisis禄. 隆Justo lo

que le manda hacer la DF 3陋 del texto en vigor!

El enfoque de la 芦seguridad nacional禄 me parece p茅simo. Consiste,

en esencia, en dotarse para responder a las crisis de una serie de mecanismos

especiales que van m谩s all谩 de los previstos en la Constituci贸n para este mismo

objeto. Hablamos, ya hemos visto, de una especie de pseudo-estado de alarma sin

control parlamentario. Pero, una vez que hemos aceptado este enfoque (y el PP

debe de haberlo aceptado, puesto que aprob贸 la ley de 2015), las medidas

concretas a tomar no parecen tan graves.

Se ha hablado de requisas temporales de bienes, de ocupaci贸n

temporal de bienes o industrias y de la suspensi贸n de actividades. Todas ellas

son medidas ya previstas para el estado de alarma y que no son

particularmente problem谩ticas a nivel legal, ya que al fin y al cabo la

propiedad est谩 sometida a su funci贸n social y no es un derecho fundamental. En

cuanto a la posibilidad de imponer prestaciones personales sin indemnizaci贸n (vaya,

trabajo obligatorio no remunerado), resulta que es algo que ya est谩 previsto en

el art铆culo 30.4 CE y desarrollado en normas como la ley de protecci贸n civil o la ley de haciendas locales. Incluso cosas como

la funci贸n de jurado o de mesa electoral podr铆an entrar aqu铆.

No hablo demasiado de los pormenores de la reforma porque,

como ya he dicho, no la conocemos. Sin duda reforzar谩 los poderes del Estado para

dotarse de recursos con los que responder a las crisis de seguridad nacional.

Ser谩n medidas legales pero peligrosas en malas manos, y por ello ser谩 muy

cuestionable la ausencia de control parlamentario. Pero todo esto son

preocupaciones que nos competen a los ciudadanos: el PP, que aprob贸 el marco

legislativo que esta nueva norma viene a desarrollar, no tiene derecho a

quejarse.

