De parte de La Haine March 27, 2021 84 puntos de vista

El 27 de marzo es el sexto aniversario de la aprobaci贸n de las Leyes Mordaza en el Congreso de los Diputados. Este nuevo aniversario viene marcado por el hecho de que a煤n no se ha cumplido la promesa de derogaci贸n de los partidos que llevan m谩s de un a帽o de Gobierno de coalici贸n. Un a帽o marcado por la pandemia y en el que se han aplicado m谩s que nunca los art铆culos m谩s preocupantes de la Ley de Seguridad Ciudadana en un contexto en el que han proliferado las denuncias de actuaciones arbitrarias por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad as铆 como la falta de mecanismos de control de los abusos policiales.

Un nuevo aniversario de las Leyes Mordaza, que si fueron duramente criticadas por cuatro relatores de Naciones Unidas poco despu茅s de su aprobaci贸n en el a帽o 2015, ahora ha sido precedido por los pronunciamientos de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, quien ha instado a Espa帽a a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana por su potencial represivo y, casi de manera simult谩nea, ha advertido al Estado espa帽ol por las 鈥渃recientes condenas de prisi贸n a artistas por sus letras鈥 pidiendo una reforma del C贸digo Penal para evitar condenas por ejercer la libertad de expresi贸n.

Llegamos al sexto a帽o de las Leyes Mordaza con el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel por la letra de sus canciones y unos tweets, convirti茅ndose en la primera persona que entra en prisi贸n por ejercer la libertad de expresi贸n. M谩s de 200 personalidades del cine, la televisi贸n, el teatro y la m煤sica firmaron un manifiesto en favor de Pablo Has茅l exigiendo 鈥渟u libertad, as铆 como que se expulsen del C贸digo Penal este tipo de delitos鈥, haciendo referencia a los de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a las instituciones del Estado. Numerosas manifestaciones por la libertad de expresi贸n se extendieron por la pen铆nsula y numerosos medios internacionales volvieron a hacerse eco del problema que tiene Espa帽a con las libertades civiles.

Y en este contexto nos encontramos ante unas elecciones en la Comunidad de Madrid en la que la derecha extrema junto con la extrema derecha pretenden hacerse con el poder haciendo campa帽a empleando el t茅rmino de libertad. 驴De qu茅 libertad hablan? 驴la libertad de qui茅nes? 驴y con qu茅 fin?

La libertad frente a la pol铆tica liberticida

Llevamos a帽os denunciando los retrocesos en las libertades de expresi贸n, manifestaci贸n e informaci贸n frente a quienes en nombre de la libertad nos quieren quitar nuestros derechos a la educaci贸n p煤blica, la sanidad p煤blica y una vivienda y un empleo digno. Estos derechos est谩n ampliamente reconocidos en el derecho internacional y los derechos humanos. Sin embargo llevamos muchos a帽os de retrocesos. Especialmente desde las pol铆ticas de recortes del maltrecho estado de bienestar a ra铆z de la crisis de 2008, y por esas Leyes Mordaza 鈥攍as reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del C贸digo Penal, de 2015鈥 como respuesta del Gobierno de mayor铆a absoluta de Rajoy a las grandes movilizaciones del 15M, las mareas y marchas de la dignidad.

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a renovar el cargo, Isabel D铆az Ayuso, se presenta a las elecciones como la garante de la libertad, haci茅ndolo de la mano del partido de extrema derecha Vox. Haciendo gala de un concepto de libertad basado en que la tenga quien se la pague, apuesta por una pol铆tica basada en la desigualdad y en el libre albedr铆o de las clases privilegiadas en detrimento de la clase trabajadora. La campa帽a de libertad frente a socialismo o comunismo de la que est谩 haciendo gala la extrema derecha en realidad lo que pretende es situar el concepto del estado del bienestar como enemigo de la libertad. En l铆nea con lo que se帽ala el periodista Antonio Maestre, es la apuesta por el exterminio la igualdad de oportunidades y los servicios p煤blicos como garant铆a de protecci贸n de los m谩s desfavorecidos.

Vitorear a Franco, su r茅gimen del terror o hacer el saludo falangista, no es delito. En cambio hacer bromas en Twitter sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco, heredero del dictador, puede costar hasta tres a帽os de c谩rcel

El objetivo de Ayuso es la constante erosi贸n de los servicios p煤blicos abriendo camino a la libre acci贸n privatizadora. Su idea de libertad excluye a quien no pueda pagar por acceder a derechos b谩sicos como la sanidad, la educaci贸n, vivienda y empleos dignos. Se trata de una apuesta marcadamente clasista que normaliza la libertad de acci贸n de los especuladores en el saqueo de lo p煤blico. Es la libertad so帽ada del privilegiado, la libertad de acci贸n de las grandes constructoras y de los fondos buitres.

Frente a ello, la protesta social, la cr铆tica al poderoso y el derecho a disentir son claves para poder denunciar que el rey va desnudo, que en sus negocios y apuestas juegan con nuestras vidas y con nuestro futuro. Todo estado social y democr谩tico de derecho, como se reconoce el Estado espa帽ol, necesita garantizar la participaci贸n de la ciudadan铆a en la vida pol铆tica. Por ello las libertades de expresi贸n, reuni贸n pac铆fica e informaci贸n deber铆an estar especialmente protegidas.

Por ello las liberticidas har谩n lo posible para conservar las Leyes Mordaza. Porque su libertad no es para las mayor铆as. Su libertad es la de gozar de sus privilegios a costa de la opresi贸n del resto y la represi贸n de quienes protestan contra la desigualdad. Esto es que lo buscan normalizar las liberticidas, y por eso la importancia del momento actual.

La libertad frente a la necropol铆tica neoliberal

La 鈥榥ecropol铆tica鈥 es la pol铆tica basada en la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no. No es tanto matar a los que no sirven al poder sino dejarles morir, crear pol铆ticas en las que se van muriendo. Los excluidos son los que no son rentables para el poder ni para implementar sus pol铆ticas. Son los que no producen ni consumen, los que de alguna manera, sin querer y sin saberlo en la mayor铆a de los casos, solo existiendo, ponen en evidencia la crueldad del neoliberalismo y sus desigualdades.

Esta pol铆tica de la muerte nos la recordaba la activista del 15M Clara Valverde Gefaell all谩 en 2015, cuando las pol铆ticas de recortes hac铆an estragos y la Leyes Mordaza levaban pocos meses en vigor. Denunciaba que en esta sociedad neoliberal much铆sima gente que ahora no est谩n en apuros, podr铆an f谩cilmente estarlo. Si uno enferma, pierde el trabajo, etc茅tera, las pol铆ticas neoliberales le descartar谩n como si fuera basura.

El concepto de libertad que propugnan 茅stas derechas extremas lleva impl铆cito la idea de que las 茅lites tengan la libertad de reprimir y amordazar a quienes denuncian la p茅rdida de los derechos esenciales

En el 煤ltimo a帽o marcado por la pandemia, la tasa de pobreza relativa en Espa帽a pas贸 del 20,7% hasta el 22,9%, aumentando en un mill贸n de personas las que se encuentran por debajo de la l铆nea de pobreza, seg煤n reflej贸 el informe sobre desigualdad en Espa帽a de la organizaci贸n Oxfam que public贸 el pasado mes de enero.

Madrid se ha convertido en una de las ciudades con m谩s desequilibrios socioecon贸micos de occidente en las 煤ltimas d茅cadas. Ricos y pobres viven cada vez m谩s separados, con desigual condiciones de vida y acceso a recursos y servicios. El coste de los alquileres se ha disparado en Madrid por encima de 45% desde 2013, seg煤n datos del Banco de Espa帽a, lo que unido a los desorbitados precios de la vivienda hace que el derecho a la vivienda, reconocido en la Constituci贸n Espa帽ola, un derecho b谩sico para la vida, sea a d铆a de hoy algo as铆 como una quimera.

Por otro lado, la reciente supresi贸n de aulas sobre todo en la zona sur de la Comunidad de Madrid para plazas infantiles, y por otro lado, la supresi贸n efectiva de aulas por la subida de ratios en Secundaria, convierte a Madrid en la primera comunidad aut贸noma en recortar en educaci贸n durante la pandemia. El plan de Ayuso es recortar la educaci贸n p煤blica y blindar la concertada y la privada derivando dinero p煤blico y alumnado a los centros privados. Para ello cuenta con la Ley Maestra de Libertad de Elecci贸n Educativa que est谩 ya en sus tr谩mites finales. Nuevamente aparece su idea de libertad.

Tampoco quiso renovar al personal sanitario con contratos temporales al finalizar el confinamiento, a pesar de la entrega, el sufrimiento y los fallecidos que se produjeron entre ellos. El pasado 14 de marzo la Marea Blanca sali贸 a la calle una vez m谩s en Madrid por una sanidad p煤blica con m谩s recursos tras un a帽o de pandemia. La regi贸n se encuentra entre aquellas comunidades aut贸nomas con peor ratio de pacientes por hospital. Ni una pandemia ha hecho al PP cambiar su ruta de privatizaciones y recortes. Quienes se manifestaron denunciaban que 鈥渟eguimos sin rastreadores, sin refuerzo de la Atenci贸n Primaria, sin urgencias y en los colegios no hay coordinadores covid. Lo 煤nico que se hace es un pseudohospital (el famoso Zendal) y se hacen contratos a amiguetes a dedo para que as铆 se forren llenando este hospital de camas y otras cosas, pero no de quir贸fanos鈥. Y conclu铆an: 鈥淓s una pol铆tica suicida. Ponen en peligro la salud de la poblaci贸n y realizan una serie de actuaciones que van contra el sentido com煤n y la sanidad鈥. Es la libertad de hacer negocios a costa de la vida.

Mientras que en Italia y Alemania hacer el saludo fascista es un delito, la legislaci贸n espa帽ola da barra libre a la exhibici贸n de s铆mbolos de la dictadura

Mientras tanto, este mes de marzo comenz贸 con la prohibici贸n general de las manifestaciones con motivo del 8M en Madrid, violando el derecho de reuni贸n pac铆fica como denunciaron organizaciones de derechos humanos, as铆 como el movimiento feminista. Los Estados tienen la obligaci贸n de proporcionar un entorno propicio, incluso en tiempos de crisis, para la libertad de reuni贸n, lo que incluye medidas para que estas reuniones pac铆ficas puedan tener lugar libremente y sin restricciones indebidas. Pero en este caso nos referimos al ejercicio de la libertad de manifestaci贸n por la igualdad impulsadas desde el feminismo.

Esta no es la libertad de la que nos habla Ayuso. A la que ella se refiere es a usar las mordazas contra los colectivos sociales que luchan por la vida al tiempo que alienta permitir todas y cada una de las manifestaciones del PP y sus afines, incluyendo las manifestaciones de negacionistas y colectivos filofascistas.

La libertad frente al fascismo

El pasado 8 de marzo tambi茅n supimos que Ayuso hab铆a prohibido que la ministra de Igualdad, Irene Montero, fuera a un instituto p煤blico del barrio de San Blas a hablar sobre igualdad el 8 de Marzo. Lo hizo, seg煤n anunci贸, para evitar 鈥渁doctrinamiento鈥. Oponerse a que se trabaje en la escuela la igualdad es, sencillamente, estar en contra de los derechos humanos y tener una concepci贸n patriarcal y autoritaria.

La prohibici贸n del acto coincidi贸 en el tiempo con la visita del ultraderechista Javier Ortega Smith a otro instituto p煤blico, el IES Ramiro de Maeztu. Aqu铆 no hubo ninguna prohibici贸n por parte del Gobierno regional. Entendemos que para Ayuso, Vox s铆 tiene libertad de adoctrinar. Pocos d铆as despu茅s Ayuso afirm贸 que 鈥渃uando te llaman fascista sabes que lo est谩s haciendo bien, 驴te lo han llamado alguna vez? Entonces est谩s en el lado bueno, en el lado bueno de la historia鈥.

Seg煤n la RAE, el fascismo es un movimiento pol铆tico y social de car谩cter totalitario que se desarroll贸 en Italia en la primera mitad del siglo XX, y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltaci贸n nacionalista. En 1938 el presidente de los EE UU Roosevelt describi贸 el fascismo de este modo: 鈥淟a primera verdad es que la libertad de una democracia no est谩 a salvo si la gente tolera el crecimiento del poder en manos privadas hasta el punto de que se convierte en algo m谩s fuerte que el propio estado democr谩tico. Eso, en esencia, es el fascismo: la propiedad del Estado por parte de un individuo, de un grupo, o de cualquier otro que controle el poder privado鈥.

En 2020 se cumplieron 75 a帽os de las muertes de Hitler y Mussolini, las dos caras m谩s conocidas mundialmente del fascismo. En cambio su aliado Franco vivi贸 y mantuvo su dictadura franquista hasta el a帽o 1975. La victoria de Franco en la guerra civil no se podr铆a entender sin el apoyo militar de Hitler y Mussolini. A su vez, la Espa帽a de Franco particip贸 en la Segunda Guerra Mundial del lado de Hitler enviando unos 50.000 soldados a participar en la llamada 鈥淒ivisi贸n Azul鈥.

El pasado mes de febrero se realiz贸 un homenaje a la Divisi贸n Azul en el madrile帽o cementerio de la Almudena al que acudieron unas 300 personas, ataviadas con s铆mbolos y banderas nazis y neofascistas. En este caso el delegado del Gobierno, Jos茅 Manuel Franco, no prohibi贸 la marcha y acto fascista porque las condiciones de la convocatoria cumpl铆an las limitaciones al derecho de reuni贸n impuestas con motivo de la pandemia.

No olvidemos que las Leyes Mordaza est谩n a煤n en vigor a pesar de que hay una mayor铆a parlamentaria y un Gobierno de coalici贸n formado por PSOE y Podemos que se comprometieron repetidas veces en acabar con ella

Mientras que en Italia y Alemania hacer el saludo fascista es un delito, la legislaci贸n espa帽ola da barra libre a la exhibici贸n de s铆mbolos de la dictadura. Jos茅 Mar铆a Aznar financi贸 a la Fundaci贸n Francisco Franco y Alberto Ruiz-Gallard贸n fue testigo de la glorificaci贸n del franquismo en el funeral de su suegro, el ministro franquista Jos茅 Utrera-Molina.

Cuando era ministro de Justicia, Gallard贸n impuls贸 la reforma del C贸digo Penal, 鈥渓a apolog铆a [de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor] solo ser谩 delictiva como forma de provocaci贸n y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitaci贸n directa a cometer un delito鈥. Vitorear a Franco, su r茅gimen del terror o hacer el saludo falangista, no es delito. En cambio hacer bromas en Twitter sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco, heredero del dictador, puede costar hasta tres a帽os de c谩rcel por 鈥渆naltecimiento del terrorismo鈥 y por 鈥渉umillaci贸n a las v铆ctimas鈥, de acuerdo con el art铆culo 578 del CP.

Sin igualdad no hay libertad y con represi贸n tampoco

Hay mucho en juego para seguir poni茅ndose de perfil ante el saqueo de lo p煤blico, el fascismo, la represi贸n y las mordazas en nombre de la libertad. El concepto de libertad que propugnan 茅stas derechas extremas lleva impl铆cito la idea de que las 茅lites tengan la libertad de reprimir y amordazar a quienes denuncian la p茅rdida de los derechos esenciales y b谩sicos en cualquier democracia. Para Ayuso las Leyes Mordazas son parte imprescindible de la libertad de reprimir que se abrogan.

Tampoco olvidemos que las Leyes Mordaza est谩n a煤n en vigor a pesar de que hay una mayor铆a parlamentaria y un Gobierno de coalici贸n formado por PSOE y Podemos que se comprometieron repetidas veces en acabar con ella, tild谩ndola de franquistas, antidemocr谩ticas y de un claro ataque a la libertad. Ya se agota el tiempo.

Es necesario dar un paso al frente. La ciudadan铆a debe movilizarse para defender nuestros derechos y libertades, tanto en las calles como en las urnas. Es imprescindible lograr cuanto antes que este nuevo aniversario de las Leyes Mordaza sea por fin el 煤ltimo. Ma帽ana podr铆a ser ya demasiado tarde.

https://www.elsaltodiario.com/leyes-mordaza/seis-anos-ley-seguridad-ciudadana-codigo-penal-demasiados