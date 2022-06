–

De parte de SAS Madrid June 2, 2022 221 puntos de vista

Vecinas y vecinos de Villaverde llevan ya seis d铆as reclamando que las persianas del Servicio de Urgencias de Atenci贸n Primaria (SUAP) se levanten, acampados en la puerta del Centro de Salud Los 脕ngeles. 37 dispositivos de estas caracter铆sticas hab铆a en la Comunidad de Madrid. Todos permanecen cerrados desde el 22 de marzo de 2020, tal y como indica la web oficial, pese a que la presidenta, Isabel D铆az Ayuso, negara la mayor hace una semana ante las c谩maras de Telemadrid.

Tras estas declaraciones, y tras la concentraci贸n que llevan haciendo en este barrio desde hace un a帽o reclamando la vuelta de estos servicios, la indignaci贸n se convirti贸 en acampada. Una protesta que, hasta el momento, ha pasado desapercibida para los pol铆ticos en el gobierno. Y que observa cada noche como muchas vecinas del barrio se acercan a Urgencias, porque necesitan el servicio, y son derivadas hasta el Doce de Octubre.

鈥淵o llevo aqu铆 seis noches y he visto gente que llega por la noche con ataques de asma, cortes, ca铆das en la ba帽era… y tenemos que explicarles que el servicio est谩 cerrado y que tienen que irse hasta el hospital. Es una verg眉enza鈥, expresa Valdi, integrante de la acampada. Hoy aguantar谩n otro d铆a m谩s. A las 11:30 vienen pol铆ticos de M谩s Madrid, entre ellos Javier Padilla, uno de los responsables de Sanidad. Ya han pasado por all铆 miembros de Unidas Podemos. Ning煤n concejal en el gobierno ha asomado para tomar nota de su protesta.

鈥淵o hace 35 a帽os ya estaba luchando porque hicieran centros de salud en este barrio porque no hab铆a. Y ahora estoy luchando porque no los quiten鈥

鈥淵o hace 35 a帽os ya estaba luchando porque hicieran centros de salud en este barrio porque no hab铆a. Y ahora estoy luchando porque no los quiten鈥, rememora Valdi quien insiste en que este distrito, de 141.000 personas, solo dispon铆a de este dispositivo de Urgencias que atend铆a a una poblaci贸n muy envejecida. Muchos no est谩n en condiciones de desplazarse hasta el hospital.

Los cierres de los SUAP se ejecutaron bajo la excusa de que en ellos no hab铆a espacio suficiente para mantener dos circuitos, de limpio y sucio, necesarios durante los peores momentos del covid-19. Hoy esa excusa ya no vale al vecindario y tampoco el parche implantado, unos veh铆culos que hacen de UVI m贸vil, 28 en este centro de salud, que no llegan a cubrir la demanda nocturna. Los all铆 acampados se quejan de que, mientras el SUAP atend铆a a unas 50 personas por noche, hoy estos coches alcanzan a ver a 15-20.

鈥淵o he sido usuaria. He venido aqu铆 para ser atendida por un c贸lico, por un corte… Y ahora nos mandan al Doce de Octubre. Volvemos a maltratar al personal sanitario, que bastante han tenido ya tras dos a帽os de pandemia, saturando los hospitales鈥, se queja Marta, integrante de la acampada, quien destaca la 鈥渃onfusi贸n鈥 generada tras las palabras de Ayuso. 鈥淗asta aqu铆 viene una pareja, una ni帽a, una madre con su hijo… tienen un ataque de asma, un corte o se encuentran mal. Con las palabras de la presidenta la gente se ha quedado un poco confundida鈥, explica.

Han formado un n煤cleo de una treintena de personas que se van turnando. Por el momento, han decidido quedarse hasta el jueves, cuando tendr谩 lugar la pr贸xima concentraci贸n a las 19:30 horas en la puerta del ambulatorio.

Un n煤cleo de treinta personas

Marta celebra la acci贸n como un 茅xito. Tienen un listado con turnos de permanencia en el que no ha parado de apuntarse gente. Han formado un n煤cleo de una treintena de personas que se van turnando. Por el momento, han decidido quedarse hasta el jueves, cuando tendr谩 lugar la pr贸xima concentraci贸n a las 19:30 horas en la puerta del ambulatorio.

Mientras luchan, hacen barrio. Anoche hubo cine de verano. Y siempre hay tiempo para la reflexi贸n. No piden s贸lo que se resuelva lo inmediato, est谩n preocupados por el estado de la sanidad en general en una comunidad a la cola del Estado en porcentaje destinado a Atenci贸n Primaria.

“En marzo del a帽o pasado despidieron a 6.000 profesionales, estamos en una situaci贸n precaria鈥, reflexiona Valdi. Mientras, el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, arrastra un 鈥漞stamos estudiando la reapertura de los SUAP鈥 desde hace unos meses. 鈥滶xigimoa al Consejero de Sanidad que no nos vacile. Dice que lo est谩n estudiando pero no hay nada que estudiar. Lo que quieren es cerrarlos y desviarnos a la privada. Somos trabajadores y jubilados, no tenemos medios. Lo que pedimos es lo que hemos construido con a帽os de lucha: una sanidad p煤blica de calidad y para todos y todas”, concluye este vecino, mientras de fondo se oyen los quehaceres en la preparaci贸n de otro desayuno m谩s acampados frente a las Urgencias.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (01/06/2022).