Seis militares en retiro y ex policías fueron ligados a proceso, vinculados en el Diario Militar

09 jun 2021

Por Lourdes 脕lvarez N谩jera

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel 脕ngel G谩lvez, lig贸 a proceso a militares en situaci贸n de retiro y expolic铆as, por asesinato, desaparici贸n forzosa, intento de asesinato y delitos de deberes contra la humanidad, que habr铆an sido cometidos entre 1983 y 1985.

Los se帽alados son: Edgar Corado Samayoa, ex especialista del Estado Mayor Presidencial (EPM), sargento mayor especialista; a Rone Ren茅 Lara, Sargento mayor especialista; a Jos茅 Daniel Monterroso Villagr谩n, Sargento mayor especialista Estado Mayor de la Defensa Nacional, al coronel Jacobo Esdras Sal谩n S谩nchez, subdirector del centro de adiestramiento Kaibil; a Enrique Cifuentes de la Cruz, Comisario de la Polic铆a Nacional (PN) y jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PN y a Edgar Virgilio de Le贸n Sig眉enza, Cabo especialista.

Todos est谩n vinculados con el caso conocido como Diario Militar o Dossier de la Muerte, en el que se documentan las fichas de al menos 183 personas que fueron perseguidas, vigiladas, se帽aladas, torturadas y detenidas desaparecidas, seg煤n organizaciones de derechos humanos y querellantes que se帽alan a los acusados.

La audiencia para conocer el tipo de medidas de coerci贸n o para saber si quedar谩n en prisi贸n preventiva, se aplaz贸 para ma帽ana jueves a las 8:30 de la ma帽ana.

S茅ptimo d铆a de audiencias

El s茅ptimo d铆a de audiencia de primera declaraci贸n inici贸 con la intervenci贸n del abogado Francisco Javier Gallardo, defensor de Edgar Corado Samayoa, acusado de desaparici贸n forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad, debido a que durante el d铆a 6 de la audiencia la mayor铆a de los abogados logr贸 argumentar y solo quedaba pendiente la defensa de Corado.

El defensor se帽al贸, al igual que sus antecesores, lo que consider贸 una serie de inconsistencias y cuestion贸 la autenticidad del diario militar, as铆 como un peritaje denominado archiv铆stico. Dijo que el Diario Militar fue entregado a Kate Doyle, luego de pagar 2 mil d贸lares a un militar. 鈥淚mpunidad no se combate con impunidad鈥 se帽al贸 y destac贸 que el archivo se sustrajo de manera ilegal.

鈥淟as pruebas de un delito fueron obtenidas de manera il铆cita鈥.

Otro de los argumentos se refer铆a a que 鈥淓sto fue un conflicto armado interno, no fue guerra. Pido falta de m茅rito por el delito imputado鈥 y solicit贸, en atenci贸n al principio de 鈥渂eneficio al reo鈥, que solo se vinculara a Corado por desaparici贸n.

Juez G谩lvez: todas las declaraciones tienen para m铆 un sentido

Durante su argumentaci贸n el juez Miguel 脕ngel G谩lvez se refiri贸 a tres testimonios, entre ellos los de una joven mujer Amatitl谩n, que logr贸 identificar a personas que persegu铆an y vigilaban a un comit茅 de vecinos. Ella dio testimonio de que luego esos vecinos comenzaron a aparecer muertos. Ella despu茅s fue secuestrada por personas vestidos de polic铆as. 鈥滶l Estado estaba militarizado鈥, indic贸 G谩lvez.

El relato de esa joven narra a detalle el secuestro, torturas con choques el茅ctricos y constantes violaciones sexuales a las que fue sometida.

鈥淟e presentaron dos opciones, colaborar con el ej茅rcito o morir铆a. Ella por supuesto firm贸 ese acuerdo pero ten铆a que informar de todo, a d贸nde iba, cu谩ndo y con qui茅n. Siempre la iban a vigilar鈥, dijo.

鈥淢iren las caracter铆sticas de esta declaraci贸n鈥, dijo el juez.

Quince d铆as despu茅s de estar libre llegaron a pedirle informe a la puerta de su casa. Esto sucedi贸 as铆 durante dos a帽os m谩s.

El juez tambi茅n habl贸 del testimonio de Aura Elena Farf谩n y el secuestro de su hermano Rub茅n Am铆lcar Farf谩n y como surgi贸 la idea de crear el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) sobre el que tambi茅n existi贸 vigilancia.

En ese mismo testimonio se hizo referencia a Rosario Godoy de Cuevas, la violaci贸n y asesinato, y el de su peque帽o hijo de 1 a帽o, al que tambi茅n torturaron arranc谩ndole las u帽as. 驴A qu茅 nivel se lleg贸 porque no exist铆a control?, reflexion贸 el juez.

G谩lvez tambi茅n se refiri贸 al testimonio de Wendy Santizo, quien declar贸 el 11 de junio 1999 que cuando ella ten铆a 9 a帽os lleg贸 a su casa junto a su peque帽o hermano y vio a personas de civil atrancando la puerta. Quer铆an que los ni帽os les dijeran d贸nde estaban sus pap谩s, la amenazaron con dispararle a su hermano si no dec铆a.

Uno de esos sujetos la tir贸 a la cama, la toc贸 y abus贸 de ella.

鈥溌緿e qu茅 conflicto armado estamos hablando?, ella era una ni帽a de 9 a帽os鈥, coment贸 el juez, al afirmar que la relaci贸n y el patr贸n se pueden corroborar.

Sobre los argumentos de la defensa de los exmilitares y expolic铆as, en relaci贸n con la autenticidad del Diario Militar, dijo que no se entregaron archivos militares ni del centro m茅dico militar a organizaciones que los solicitaron ni a la comisi贸n de esclarecimiento hist贸rico.

Informaci贸n desclasificada dice que se pod铆an tomar medidas a discreci贸n en contra de las personas que eran consideradas guerrilleras, se帽al贸 G谩lvez.

Sobre el delito de desaparici贸n forzada, coment贸 que es continuo y se sigue cometiendo en la medida en que no se sepa el paradero de las v铆ctimas.

鈥淓se delito priva de la vida, de la v铆ctima sin dejar rastro alguno, es un delito que deja a una madre, a una esposa, esposo, esperando que una noche ingrese aquel hijo que ya nunca apareci贸鈥.

鈥淟a mam谩 estar谩 pendiente todas las noches de ese hijo. Hab铆a padres y madres que no se quer铆an ir de la casa pensando que llegar铆a su hijo. Desparecer a una persona es como si el aire se la llevara y nadie sabe m谩s de ella, por eso este delito rompe los esquemas鈥, dijo G谩lvez.

Al contexto social y pol铆tico sobre los a帽os 70, 80 y 90, hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz, el juez a帽adi贸 que se ped铆a documentos de identificaci贸n de vecinos catalogados como subversivos o guerrilleros, al padr贸n electoral y otras instituciones, se usaban fotograf铆as de cuando llegaban a sacar las c茅dulas.

Se usaban sobrenombres para ocultar la identidad de los captores, porque se llevaban a la gente en paneles blancas sin presentarla ante tribunales.

鈥淐贸mo dicen que hay gente que no se va a recordar de lo qu茅 pas贸 hace m谩s de 30 a帽os, si hubo personas que los torturaron o violaron. Una mujer nunca olvidar谩 si la violaron鈥

En ese tiempo tambi茅n se presentaban procesos y denuncias por los delitos pero no pasaba nada, eso habla de procesos conexados que se pueden cotejar en el diario militar.

No puedo decir que el diario es ilegal o que no es real. Esta fase no es para conocer eso. Se le debe dar un plazo al MP para que investigue, destac贸 el juez G谩lvez.

Hasta por los peritos estaban protestando, no me puedo meter ahora con ese tema ahora. Y existen testigos con reserva de datos porque la ley los permite鈥, argument贸.

Dijo que en este momento no est谩 valorando ning煤n tipo de prueba y explic贸 sobre la resoluci贸n que no estaba prejuzgando si alguien es culpable o inocente.

鈥淟o importante del proceso es que reconstruyen los hechos. El diario militar es un elemento no es por lo cual se dicta esta sentencia鈥

En las afueras del Palacio de Justicia, familiares de las v铆ctimas del Diario Militar que ped铆an una resoluci贸n que ligara a proceso a los acusados durante el desarrollo de la audiencia exig铆an: 鈥淐onfiesen, digan en d贸nde est谩n los detenidos desaparecidos鈥. 鈥淟os criminales buscan amnist铆a, Nosotros exigimos Justicia鈥, se帽alaba una manta.

En las gradas fueron colocadas las im谩genes con los rostros de las 183 personas incluidas en dicho dossier.