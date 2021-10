–

El 14 de octubre pasado, en la primera entrevista cara a cara desde su encarcelamiento en noviembre de 2016, Selahattin Demirtaş, ex copresidente del Partido Democrático del Pueblo (HDP), respondió las preguntas de Beril Eski para Kısa Dalga, en una sala asignada para reuniones con abogados, donde se sentaron separados por una mampara de vidrio.

A continuación, publicamos un fragmento de la entrevista con Demirtaş.

-Tiene una afección médica grave y su médico le dijo que podría tener un ataque cardíaco. ¿Cómo estas de salud ahora?

-Ya tenía enfermedades crónicas antes de que me encarcelaran, incluidas algunas que, lamentablemente, no se pueden tratar en la cárcel, y han empeorado aquí. Especialmente, las relacionadas con el estómago y el esófago han empeorado. Sin embargo, todavía trato de cuidarme.

-¿Puede acceder a servicios médicos?

-No recibo discriminación positiva, pero puedo acceder a los servicios médicos limitados en la prisión cuando siento la necesidad.

-¿Existe alguna diferencia con los servicios a los que pueden acceder otros presos? ¿Son suficientes?

-Puedo decir que me mantienen aislado. Estoy en una celda de dos hombres y, aparte de mi compañero de celda, no he tenido contacto con ningún otro preso durante los cinco años que llevo aquí. Así que no tengo información directa sobre los servicios médicos que reciben los otros presos. Tampoco cuentan con suficientes servicios médicos, por lo que escuché de mis abogados y la prensa.

-Quiero entrar en las discusiones recientes sobre los interlocutores (de la cuestión kurda). Después de una declaración del Partido Popular Republicano (CHP) de que veían al HDP como el interlocutor con respecto a la cuestión kurda, Sezai Temelli dijo que el “interlocutor es la prisión de İmralı” (donde está detenido el líder kurdo Abdullah Öcalan). Luego dijiste que el HDP era el interlocutor no solo en la cuestión kurda sino en todos los temas. ¿Por qué hay tanta confusión en el partido?

-No creo que haya ningún desorden en este asunto. Un partido estaría negando su propia existencia si no se viera a sí mismo como el interlocutor para resolver cualquier problema. Por otro lado, decir que otros actores deberían participar en el proceso de solución, porque la lucha armada y la violencia también son parte de la cuestión kurda, no excluye el papel del HDP como interlocutor. También es posible que existan opiniones diferentes dentro del HDP. Pero lo que cuenta es la decisión del partido en su conjunto, y el HDP lo ha hecho bien al posicionarse como un interlocutor genuino.

-Ha habido comentarios de que las declaraciones de Sezai Temelli apoyan la afirmación del gobierno de que “el PKK y el HDP son lo mismo”.

-Aquellos que dicen que el PKK y el HDP son lo mismo no solo están equivocados, sino que también están engañando a otros. El HDP no representa a nadie, excepto a las masas que lo apoyan; y tampoco es una rama política ni una extensión del PKK. El HDP es un partido constitucional comprometido en una lucha política democrática.

-Por primera vez en los últimos cinco años, Erdogan habló a favor del proceso de solución en un discurso que pronunció en Diyarbakır, en julio. ¿Cree que esto puede ser una señal para el comienzo de un nuevo proceso de solución?

-No, no creo que Erdogan esté pensando iniciar otro proceso de solución. De hecho, constantemente dice que no hay una cuestión kurda. ¿Por qué iniciaría un proceso de solución para algo que ni siquiera cree que exista? Por otro lado, estoy seguro de que Erdogan lamenta haber terminado el proceso de solución, porque no ha podido recuperarse desde entonces. Trató de compensar la legitimidad que perdió volviéndose más autoritario. De hecho, es alérgico a la democracia. En los últimos cinco o seis años se ha desviado sustancialmente de él y ha perdido irreversiblemente. Ahora será recordado como un líder autoritario y eso es todo.

-¿Qué salió mal con el proceso de solución?

-Hemos hablado mucho de esto. Lo más negativo fue la falta de transparencia en el proceso y la imposibilidad tanto de obtener el apoyo total del pueblo como de llevar el tema a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, no los individuos, debería haber sido responsable del proceso. No pudimos manejar esto en ese momento. Intentamos con ahínco que el Partido Popular Republicano participara en llevar el tema a la Asamblea, pero siempre tropezamos con obstáculos. Por ejemplo, Erdogan quería controlar todo. ¿Se imagina que nosotros, los copresidentes del Partido Democrático del Pueblo, no pudimos reunirnos con él ni una sola vez durante el proceso de solución? Y Turquía debería ser consciente de una cosa: después del Acuerdo de Dolmabahçe, el 28 de febrero de 2015, el PKK estaba listo para anunciar que cesaría las actividades armadas en un plazo de 10 días. Pero Erdogan no lo permitió. El Grupo de Sabios (un grupo de civiles constituido por el gobierno turco a los efectos del proceso de solución) iba a visitar Imralı por última vez y regresar con el mensaje anunciando el fin de la lucha armada. El resto se resolvería mediante procesos democráticos y en el parlamento. Erdogan terminó el proceso en cuanto vio que una paz permanente no sería a su favor ni beneficiosa para su partido en las elecciones. La persona que impidió que el Grupo de Sabios visitara Imralı fue el mismo Erdogan. Mis palabras “No permitiremos que se convierta en presidente” vinieron después de eso. FUENTE: Beril Eski / Kısa Dalga / Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

