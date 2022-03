–

De parte de Indymedia Argentina March 1, 2022 22 puntos de vista

Mientras las comunidades indígenas Wichí de Salta y Jujuy siguen denunciando falta de agua potable para consumo diario, la “Asamblea El Algarrobo,” de Andalgalá, Catamarca comenzó una caminata el 23 de febrero para exigir que la justicia se expida sobre dos causas judiciales que se encuentran sin resolución.

Por Claudia Castro y Noelia Carrazana – Red Eco

Ese mismo día integrantes de la Asamblea Socioambiental Rosario se convocaron frente a la Bolsa de Comercio para visibilizar la problemática que atraviesa nuestro país a causa de los incendios forestales.

En el caso de la asamblea de Rosario indicaron que “las organizaciones socioambientales, sindicatos, partidos políticos y vecinxos autoconvocadxs salimos a las calles a repudiar estos hechos, denunciando públicamente la complicidad del gobierno nacional y provincial con las multinacionales extractivistas que nos empobrecen, enferman y matan”.

“La expansión de la frontera agroindustrial que es transgénica y tóxica, la ganadería intensiva, el fracking, las megas mineras y ahora el intento de exploración petrolera en la costa atlántica así lo demuestran”, declararon al momento de realizar la movilización miembros de la asamblea Socioambiental de Rosario.

Por otro lado, los caminantes de Andalgalá de Catamarca pasaron por Nonogasta, la Rioja, Córdoba por el valle de Punilla y en zonas como Villa del Soto, Charbonier, Capilla del Monte, Villa Giardino, Cosquín y San Roque, donde fueron recibidos y acompañados por los vecinos y vecinas que también tienen sus luchas propias en defensa del territorio o recursos naturales.

Este domingo los caminantes pisaron tierra rosarina y tuvieron su encuentro con varios grupos ambientalistas, entre ellos los pertenecientes a la Campaña en defensa del agua.

En Rosario visitarán las localidades de San Lorenzo y Puerto San Martín. El 1 de marzo continúan su viaje con destino a San Nicolás y Ramallo.

Mauricio Conaglia, ambientalista de la ciudad de Rosario conto a Mink´a Comunicación que “la marcha plurinacional de los barbijos y diversas organizaciones socioambientales recibimos con muchísimo orgullo a la asamblea de Andalgalá que están llevando su reclamo y pedido de justicia que tiene que ver con la explotación de la megaminería que esta desde hace más de dos décadas en su territorio. Este fue un encuentro de lucha y de intercambio de experiencias aquí en Rosario, mostrándonos ellos sobre todo cual es el camino”.

Conaglia también opina que “estamos en este país desde ya hace varias décadas viviendo bajo las políticas que no priorizan lo ambiental y que se ha profundizado en los últimos años de manera acelerada el avance de todo tipo de extractivismo. No vemos otra solución más que la articulación de cada una de las luchas a lo largo del país. Los compañeros de la Asamblea de El algarrobo, la asamblea madre podríamos decir vienen marcando el camino, están poniendo el cuerpo en defensa de su territorio, en defensa del agua, en defensa de todo el territorio argentino porque los extractivismos nos atraviesan a todos, ellos van sembrando y abrazando cada una de las luchas porque entendieron muy temprano que si no hermanamos y abrazamos todas las luchas no vamos a poder salir adelante”.

En este recorrido de más de 1.500 km los vecinos de Andalgalá llegarán a la ciudad de Buenos Aires el 2 de marzo, con el objetivo de llegar a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales de Comodoro Py, donde se encuentran causas judiciales, tales como su pedido de defensa de la ordenanza Municipal votada en 2016 que prohíbe la megaminería en los nevados del Aconquija.

La ordenanza 029/2016 prohibió la minería metalífera (oro, cobre, plomo y plata) a cielo abierto como también de minerales nucleares en la cuenca del río Andalgalá, se prohibió el uso de cianuro, mercurio. También se prohibió el uso del agua de río y vertientes o subterránea para la explotación minera.

Esta ordenanza fue votada por sus siete concejales en septiembre de 2016. La gobernadora de Catamarca, Lucia Corpacci cuestionó la ordenanza de Andalgalá y anunció que la provincia apoyaba los nuevos proyectos mineros.

La compañía minera recurrió a la Corte de Justicia de Catamarca y luego de cuatro años, el 24 de diciembre de 2020 el máximo tribunal falló a favor de la empresa minera y dejó sin efecto la ordenanza de Andalgalá.

Los vecinos de Andalgalá caminan también por la clausura del yacimiento Agua Rica, disfrazada como nuevo proyecto MARA.

“La caminata busca visibilizar estas causas, en la Corte Suprema esta la protección de la ordenanza municipal y en Comodoro Py esta el pedido de clausura del yacimiento, por el incumplimiento de varias leyes, entre ellas la ley de glaciares, necesitamos que se expida porque la empresa esta hace 9 meses perforando y esta avanzando sobre otros territorios donde no hay estudio de impacto ambiental”, explico Rosa Farias, integrante de la Asamblea El Algarrobo.

Todas estas organizaciones además denuncian que “el poder ejecutivo y legislativo de la nación dejó caer por tercera vez en diez años el proyecto de ley de presupuesto mínimo, para la protección y uso racional de los humedales”.

Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/ambiente/35239