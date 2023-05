–

De parte de ANRed May 21, 2023 134 puntos de vista

La secretaria ejecutiva de la Asociaci贸n de Obst茅tricas de la Ciudad de Buenos Aires, Paola Mi帽o, pas贸 por el programa radial 鈥淥铆d Mortales鈥 y habl贸 sobre la semana del parto respetado y las dificultades de la violencia obst茅trica. La Retaguardia

Entrevista: Cristina Varela/Luis Angi贸. Redacci贸n: Gabriela Su谩rez L贸pez. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero.

La semana mundial del parto respetado se conmemora este a帽o del 14 al 20 de mayo con distintas actividades y movilizaciones en todo el pa铆s bajo el lema 鈥淪alud es parir sin violencia鈥. En Argentina, la salud de las personas gestantes se protege a trav茅s de varias leyes, en el caso del embarazo y el parto la ley es la 25.929 que contiene todos los preceptos y regulaciones para que se respete el parto tal como las personas desean que sea, se brinde informaci贸n basada en la ciencia y el personal m茅dico detalle las acciones que llevar谩 adelante durante el parto. Se trata de respetar la dignidad y el deseo de la persona que se encuentra a punto de parir y acompa帽arla amorosamente. Al respecto, la licenciada en obstetricia Paola Mi帽o detall贸: 鈥淧or lo general me preguntan qu茅 es el parto respetado. 驴Es una modalidad? 驴Es una moda? 驴Es parir sin ning煤n tipo de intervenci贸n? Yo creo que tenemos que arrancar por definir qu茅 es lo que creemos que es el respeto. Y cuando hablamos de violencia obst茅trica tambi茅n me preguntan qu茅 es. 驴Colocar un suero es violento? 驴Realizar una ces谩rea es violento? Entonces tenemos que repensar qu茅 son esas palabras y tambi茅n la palabra salud. 驴Qu茅 significa salud? Son t茅rminos amplios. La salud, seg煤n la OMS (Organizaci贸n Mundial de la Salud), sabemos que es el bienestar f铆sico, mental y social. No es solamente el bienestar f铆sico. Lo que nos pasa por la cabeza y lo que nos pasa por el coraz贸n tambi茅n es sumamente importante para estar saludable鈥.

La base para tener un 鈥減arto respetado鈥, como su nombre lo indica, es el respeto. Y la referencia es al respeto particular para esa persona gestante. 鈥淩espeto es actuar pensando en los dem谩s, tratando de actuar positivamente sobre el otro. Preocuparse por ese impacto que uno le puede llegar a generar al otro. Y siendo siempre inclusivos, aceptando las diferencias porque son estas diferencias las que nos enriquecen. Yo creo que eso es el respeto. Es saber que el otro es diferente a m铆, lo acepto, y no es que porque el otro sea diferente yo soy mejor, sino que nos aceptamos mutuamente鈥, aclar贸 Mi帽o.

La violencia obst茅trica es una de las tantas violencias contra las mujeres y personas gestantes, y se evidencia como tratos deshumanizados y exceso de intervenci贸n m茅dica sobre las decisiones y los cuerpos de quienes est谩n por dar a luz. Y aqu铆 se cruzan variables que colaboran con la naturalizaci贸n e invisibilizaci贸n de este tipo de violencia. Por un lado, porque cuando una persona gestante se atiende en el marco de una cl铆nica, sanatorio u hospital, su situaci贸n se encuentra ya institucionalizada con los protocolos de cada espacio sanitario. Y con el poder que esos marcos otorgan. Por otro lado, porque en la relaci贸n m茅dico/a鈥損aciente subyace una relaci贸n de poder que debe ser revisada donde el conocimiento se encuentra del lado de los y las profesionales de la salud. Esta situaci贸n debe ser observada al mejor estilo freiriano sabiendo que el saber se construye y que nadie conoce m谩s su cuerpo que las y los propios pacientes. Por 煤ltimo, porque en la atenci贸n de un parto existe una doble dimensi贸n de la pr谩ctica m茅dica: la t茅cnica y la moral, y que en esta 煤ltima hay much铆simas variables socioculturales e hist贸ricas que indefectiblemente van modificando el hacer.

Paola Mi帽o se refiri贸 a la relaci贸n m茅dico/a-paciente a la hora del parto y subray贸: 鈥淭enemos que replantearnos la palabra violencia. Violencia no es solamente un sopapo. Existen muchos tipos de violencia y una buena definici贸n de violencia es el uso de la fuerza que podr铆a ser un golpe pero tambi茅n es el uso y el abuso del poder. Cuando hablamos de la semana del parto respetado, es poder entablar una relaci贸n con una mujer, una persona gestante, con toda su familia, poder explicarles situaciones en las cuales est谩n viviendo en este momento. Puede ser un trabajo de parto completamente espont谩neo o puede ser que necesite una inducci贸n. Explicarle todas las posibilidades que existen, siempre avalada con evidencia cient铆fica actualizada, no sesgada, o sea, no dici茅ndole lo que yo quiero que elija, sino explic谩ndole, d谩ndole todas las posibilidades. Pero repregunt谩ndole a ver qu茅 es lo que entendi贸 y una vez que ese otro toma una decisi贸n yo debo aceptarla. Por m谩s que no sea la que a m铆 me guste. Yo creo que ah铆 se basa el respeto. Ese es el verdadero parto respetado鈥.

La atenci贸n prenatal es una oportunidad 煤nica y breve de las personas gestantes para recibir informaci贸n con base cient铆fica, atenci贸n y apoyo continuo. Todo esto se enmarca en una cultura del cuidado y el soporte amoroso a quien est谩 atravesando esta experiencia teniendo en cuenta que es tambi茅n necesario abordar las desigualdades en materia de salud.

La cifra estad铆stica sobre las ces谩reas se帽alada como pol茅mica por la OMS y que crece cada a帽o. La patologizaci贸n de los procesos naturales del cuerpo, la medicalizaci贸n durante la situaci贸n de embarazo, entre otras, son algunas de las acciones que cuando el personal de la salud las ejerce sobre el cuerpo y los procesos reproductivos sin consentimiento de la persona gestante se denominan violencia obst茅trica. Al respecto, la obstetra aclar贸: 鈥淓st谩 buen铆simo respetar los tiempos fisiol贸gicos del parto, creo que son supremos porque no existe evidencia cient铆fica que diga lo contrario. Pero en el momento en el que se necesite una intervenci贸n, creo que es muy oportuna y es muy importante el consentimiento y ah铆 entra lo que es el respeto. Y eso es evitar caer en la violencia. Si estamos en situaciones de poder todas las personas que estamos del lado de salud, no tenemos que caer en esto, en ejercer, amenazar y caer en esto que es la violencia obst茅trica, simplemente con esto: respetando al otro y sus decisiones鈥.

Los cambios para lograr que se cumpla la ley, que se regule la actividad y que se logre el parto respetado son procesos lentos, que est谩n imbricados en la historia de la humanidad. En este camino, hay una cuesti贸n fundamental que es la formaci贸n de los y las profesionales y los cambios socioculturales que van modificando el trayecto: 鈥淓s un constante aprendizaje. Yo siempre lo aclaro, yo soy una violenta en recuperaci贸n. Todos los d铆as desaprendo a ser violenta porque yo vengo de un sistema formativo que es violento, del cual no reniego para nada porque creo que todas las personas que estuvieron en mi camino fueron maestros que me llevan adonde estoy hoy.鈥 Mi帽o sostuvo que no reniega de c贸mo era antes porque era otra parte de la historia y ella en este momento se encuentra en una etapa bisagra donde existen otras posibilidades para la acci贸n.

El lema 鈥渕i cuerpo, mi decisi贸n鈥 atraves贸 todas las paredes existenciales y abri贸 una puerta donde la autonom铆a de cada persona sobre s铆 misma es una bandera que flamea alto luego de la ley de Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo. Si bien parecen dos caras de la misma moneda, la referencia es al mismo cuerpo que decide cosas distintas. 鈥淓sto de decir que estamos en una situaci贸n r谩pida y tengo que decidir por el otro, son excusas que nos ponemos. El otro puede decidir todo el tiempo. Y si yo le explico bien, lo m谩s probable es que termine decidiendo por su salud鈥, dijo la obstetra. Como todo lo que atraviesa las vivencias corporales hay peque帽os gestos que pueden modificar la acci贸n y hacer del parto una experiencia sensorial distinta y placentera: 鈥淗ay cambios s煤per chiquitos que podemos hacer que son factibles y que cambian la vivencia de la situaci贸n de parto. Porque no siempre termina en un parto la historia y eso no quiere decir que se haya irrespetado nada. Es necesario brindar toda la informaci贸n posible y detallada y tambi茅n saber qu茅 desea esa persona que viene a parir: 鈥樎縌uer茅s que arranquemos ahora? 驴Quer茅s que en vez de a las 8 de la ma帽ana arranquemos despu茅s de desayunar, a las 9 o a las 10? 驴Quer茅s un t茅? 驴Quer茅s que te haga un masaje? 驴Quer茅s alguna m煤sica en particular? 驴Te gusta alg煤n aroma? 驴Quer茅s que hagamos esto? 驴Quer茅s que charlemos o que me quede callada?鈥. Son cosas tontas pero que ayudan un mont贸n al vivenciar la situaci贸n porque tenemos que pensar que nosotros somos seres que tenemos muchos sentidos, entonces tratar de hacer todo m谩s llevadero, alimentando los otros sentidos. El sentido del tacto, el calor humano, un abrazo, eso ayuda un mont贸n y despu茅s se vivencia diferente鈥, explic贸 Mi帽o.

Adem谩s, se refiri贸 a la diferencia entre m茅dicos o m茅dicas y licenciadas en obstetricia: 鈥渓as licenciadas obst茅tricas, antes llamadas parteras, tenemos algo muy particular porque en muy poco tiempo tenemos que generar una relaci贸n muy 铆ntima con una persona. Esto no pasa en cualquier trabajo. Yo en una hora que conozco a la mujer tengo que conocer sus genitales, eso es un mont贸n. Conozco a su familia, recibo al nuevo miembro de su familia, la acompa帽o. Entonces, creo que las licenciadas obst茅tricas tenemos ese qu茅 s茅 yo, que somos parte de la familia al toque. No s茅 c贸mo explicarlo. Me han dicho ese piropo. Una vez un pap谩 me dijo 鈥樎縠sto lo estudian ustedes? 驴Esto de ser familia?鈥 No. Esto no se cursa, esto es natural, nos sale. Y todas van a sentirse bien recibidas鈥.