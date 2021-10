–

La semana internacional contra los salarios impagados fue establecida en 2019 por la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores (AIT) para se帽alar el fen贸meno del impago salarial y las posibilidades de contraatacar utilizando m茅todos anarcosindicalistas. Este a帽o tendr谩 lugar del 11 al 17 de octubre. Tu participaci贸n es m谩s que bienvenida. 驴Tienes experiencia con salarios impagados? 驴Te gustar铆a difundir el tema en las calles de tu barrio o en las redes sociales? 驴Te gustar铆a involucrarte en acciones contra la explotaci贸n de trabajadores no solo durante una semana del a帽o y no solo en lo que respecta al impago salarial? 隆Ponte en contacto, juntas podemos lograr m谩s!

SEMANA INTERNACIONAL CONTRA LOS SALARIOS IMPAGADOS. 驴POR QU脡?



Vivimos en una sociedad en la que tenemos que trabajar por dinero para sobrevivir. Necesitamos dinero para la comida, la vivienda, la educaci贸n, la salud, pero tambi茅n para la cultura, el recreo o las actividades de ocio, etc. A menudo nos cuesta cubrir todos nuestros gastos, por lo que cuando sucede que no nos pagan nuestro salario, las consecuencias son dr谩sticas para nosotros y para las personas que conf铆an en nosotras.

Los salarios impagados es un fen贸meno tan extendido y que afecta nuestras vidas con tanta dureza que la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores (AIT) ha decidido establecer la tercera semana de octubre de cada a帽o como la Semana Internacional contra el impago salarial. Durante la semana, los sindicatos pertenecientes a la AIT sensibilizan sobre el tema, organizan acciones de protesta frente a empresas que no pagan salarios y, en general, hablan de c贸mo se puede abordar el problema en la pr谩ctica.

Se pueden encontrar ejemplos de tales actividades en un art铆culo que eval煤a la semana internacional contra los salarios impagados del a帽o pasado aqu铆:

https://iwa-ait.org/es/content/semana-internacional-contra-el-impago-de-鈥

Informaremos m谩s durante la tercera semana de octubre.

C脫MO LUCHAMOS

Nos ayudamos, informamos, movilizamos, protestamos. A trav茅s de la acci贸n colectiva, estamos tratando de golpear a los patrones donde obtienen sus ganancias y su poder. Actuamos como un grupo, como un sindicato, y les mostramos que los problemas que causan no est谩n relacionados con los individuos, sino con una comunidad m谩s amplia que se ha unido y lucha colectivamente.

Organizamos acciones directas, es decir acciones colectivas de protesta: pueden ser piquetes frente los lugares de trabajo, bloqueos, informar sobre pr谩cticas empresariales nocivas, exponer las pr谩cticas a socios comerciales, boicotear productos o servicios, campa帽as de solidaridad internacional o incluso visitar a las personas responsables en su lugar de residencia, etc茅tera.

Los jefes saben que pueden salirse con la suya f谩cilmente con el impago de salarios (incluido el periodo de prueba, las cotizaciones por horas extra, etc.), especialmente en lugares de trabajo con contratos cuestionables (o nulos) y acuerdos verbales informales. Sin embargo, en general, si los trabajadores logran unirse, si no se dejan intimidar y si no conf铆an en los tribunales, sino en sus propias habilidades, y participan activamente en la lucha, tienen buenas posibilidades de recuperar su salario. Y si act煤an a trav茅s de sindicatos, aumentan las perspectivas no solo de obtener el salario que se les debe, sino tambi茅n de mejorar la situaci贸n en el lugar de trabajo.

C脫MO PUEDE PARTICIPAR EN LA SEMANA INTERNACIONAL CONTRA LOS SALARIOS NO PAGADOS



鈥 Si tu jefe te debe salario y quiere actuar, comun铆cate con nosotros.

鈥 Comparte tu experiencia de c贸mo te las arreglaste para recibir el salario adeudado.

鈥 Distribuye materiales promocionales sobre el tema (pegatinas o carteles) en tu 谩rea.

鈥 Comparte publicaciones sobre el tema en las redes sociales.

鈥 En general, invol煤crate en las luchas contra la explotaci贸n laboral en tu 谩rea.



EL ENFOQUE ANARCOSINDICALISTA



Si bien consideramos que las t谩cticas de acci贸n directa son una herramienta muy eficaz para lograr el pago de los salarios adeudados, reconocemos que incluso si ganamos todos los salarios adeudados, no detendremos este fen贸meno. La naturaleza del sistema capitalista siempre har谩 el juego a los patrones y les permitir谩 intentar hacernos trampas. Es por eso que no pedimos un salario o un trato 鈥渏ustos鈥. El problema es el propio sistema salarial, que utiliza nuestro trabajo para enriquecerse a costa de la sociedad. Tampoco pensamos que las acciones directas sean un fin en s铆 mismas. Es muy importante que impliquen la organizaci贸n colectiva, la toma de decisiones, el intercambio de experiencias y la construcci贸n general de una cultura de ayuda mutua.

Despu茅s de todo, el objetivo de los sindicatos asociados en la AIT no es solo lograr victorias materiales a corto plazo. Somos conscientes de que la lucha del d铆a a d铆a contra el impago salarial es solo una reacci贸n al problema inmediato. Pero si bien es una lucha defensiva, tambi茅n es parte de nuestra lucha m谩s amplia y a largo plazo por cambios fundamentales en la sociedad.

Queremos un mundo en el que las necesidades de las personas sean primordiales. Sin capitalismo y su producci贸n con fines de lucro, que nos ha llevado al borde de la cat谩strofe ecol贸gica. Sin jerarqu铆as en todos los 谩mbitos de la vida social que nos dividan artificialmente y sean caldo de cultivo de la desigualdad y la opresi贸n. Y sin el Estado como salvador del capitalismo y poseedor del poder sobre la sociedad. No necesitamos ninguno de estos para vivir una vida feliz y desarrollar la sociedad.

Es por eso que nos organizamos y nos unimos a los trabajadores de todo el mundo. Si nuestro enfoque est谩 cerca de tu coraz贸n, cont谩ctanos.

Para tener m谩s informaci贸n de la AIT, visita:

www.iwa-ait.org