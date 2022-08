–

Desde Abolition Media nos llega este llamado a la solidaridad. Traducci贸n de NoticiasALB

“驴Sabe esta generaci贸n naciente que los que inauguraron la jornada de 8 horas fueron condenados a muerte por orden del Capital?“ Lucy Parsons, Los m谩rtires de Haymarket, noviembre de 1926 “Aunque no somos reformistas, la lucha por obtener mejoras en la situaci贸n inmediata de cada uno (salarios, vivienda, salud, educaci贸n, ocupaciones, etc.) ve a los anarquistas presentes, pero no ven estas luchas como fines en s铆 mismas. Empujan a los explotados hacia esta forma de lucha para que puedan desarrollar los elementos de autoorganizaci贸n y de rechazo del delegado que son indispensables para desarrollar la acci贸n directa en todos los dem谩s niveles.” Alfredo M. Bonanno, 驴Qu茅 son los anarquistas? Carta de Toby Shone

A pesar de estar en la c谩rcel, de vez en cuando me llegan noticias de las numerosas operaciones represivas y de las terribles circunstancias a las que se enfrentan nuestros compa帽eros. Por eso estoy de acuerdo con la propuesta que vuelve a hacer la Cruz Negra Anarquista de una semana de solidaridad a finales de agosto. Se ha elegido esta fecha para conmemorar el asesinato por parte del Estado de los anarquistas Sacco y Vanzetti. No podemos ceder a la resignaci贸n ni ser complacientes en estos tiempos. Es m谩s importante que nunca explicar y hacer accesible el an谩lisis anarquista y ponerlo en pr谩ctica inmediatamente.

El anarquismo es internacionalismo, autogesti贸n, ayuda mutua, solidaridad y acci贸n directa: incisivo, voraz y vivo. Por eso nuestros espacios son asaltados y desalojados, nuestras publicaciones confiscadas, nuestras comunidades perseguidas, golpeadas, encarceladas y asesinadas en todo el mundo.

Durante mis interrogatorios, la polic铆a antiterrorista se centr贸 en un momento dado en la Semana Internacional de Solidaridad con los presos anarquistas, acusando a este evento de apoyar el terrorismo, de enaltecerlo. Eso es porque parte de su estrategia es tratar de ilegalizar la Cruz Negra Anarquista. Su objetivo es destruir todas las estructuras de solidaridad y contrainformaci贸n que difunden informaci贸n y dan apoyo material a las causas judiciales de los compa帽eros anarquistas que est谩n encerrados.

El 11 de junio recib铆 una visita inoportuna de un polic铆a de la Unidad Antiterrorista del Suroeste, adscrita a la Divisi贸n de Seguridad Nacional, acompa帽ado de un agente de libertad condicional de la misma. Me informaron de que, a pesar de haber sido declarado “no culpable” de los cargos de terrorismo, quedar铆a en libertad bajo restricciones y vigilancia antiterrorista cuando me toque la libertad condicional en diciembre. Estas restricciones incluyen exigencias de mayor alcance y draconianas que la “Orden de Prevenci贸n de la Delincuencia Organizada Grave” que fue derrotada en el Tribunal de la Corona de Bristol el 6 de mayo. Estas restricciones son expl铆citamente pol铆ticas y pretenden impedirme asistir a reuniones, ir a manifestaciones y tener contacto con mis camaradas, allegados y la contracultura. Todo en nombre del “Anti-Extremismo“. El r茅gimen exige que me encierren en un albergue de seguridad, una microc谩rcel abierta que est谩 en una ciudad con la que no tengo ning煤n v铆nculo. Ni una sola vez estos servidores mencionaron la raz贸n por la que estoy encarcelado porque a estas alturas simplemente no importa, ya que se trata de una medida represiva contra las ideas anarquistas y nada m谩s. Es obvio que habiendo fracasado en obtener el veredicto que deseaban en mi juicio, habiendo fracasado en imponer el SOCPO, ahora tratan de reafirmar su caso a trav茅s de una manipulaci贸n de las restricciones de mi licencia. Me quieren castigar por mis perspectivas anarquistas y por el “hecho” de sus acusaciones. Su verdadero objetivo es devolverme a la c谩rcel tan pronto como puedan bajo cualquier pretexto y abrir el movimiento anarquista a sus programas “antiextremistas y antiterroristas”. Por lo tanto, esta clasificaci贸n de “extremismo de izquierdas” puede aplicarse con mayor facilidad a los que sean detenidos en el futuro en manifestaciones o durante acciones directas. Vivimos en los tiempos de los que nos advirti贸 George Orwell. La respuesta a esto debe venir del propio movimiento revolucionario, no s贸lo en t茅rminos de rechazo a esta estrategia represiva, sino tambi茅n en la aceleraci贸n de nuestras t茅cnicas y organizaci贸n. Para terminar esta l煤gubre y legalista puesta al d铆a de mi situaci贸n, esta es la raz贸n por la que apoyo la convocatoria del ABC para la Semana de la Solidaridad Internacional y no s贸lo. Termino con una promesa enviada en alas de negro a todos los anarquistas presos del mundo y a los que est谩n libres.

NO OLVIDO.

UN ABRAZO COMPASIVO A TODOS LOS COMPA脩EROS DE ESPA脩A, ITALIA, GRECIA, IRLANDA, FINLANDIA, SUECIA, HOLANDA, HUNGR脥A, FRANCIA, PORTUGAL, AUSTRIA, ALEMANIA, RUSIA, BELAR脷S, UCRANIA, CHILE, ARGENTINA, M脡XICO, CUBA, BRASIL, PER脷, INDONESIA, FILIPINAS, HONG KONG, MALASIA, TAILANDIA, MYANMAR, CHINA, AUSTRALIA, CANAD脕, EEUU, SIRIA. IRAQ, IRAN, KURDISTAN, TURQUIA, EGIPTO Y ANTARTIDA. EN CUALQUIER LUGAR DEL PLANETA TIERRA…

Me encontrar谩s all铆

Donde los gatos nocturnos juegan

Sin amos ni esclavos

Bajo cielos estrellados

El sol saldr谩

“En el caos, hay fertilidad”

Anais Nin

Toby Shone [Ntr: compa represaliado por administrar la web de contrainfo 325, dejamos en links relacionados las diferentes noticias sobre su caso]

27/7/22

Si quer茅is conocer m谩s sobre el llamamiento a la Semana de Solidaridad, he aqu铆 su manifiesto

Call for International Week of Solidarity with Anarchist Prisoners 2022 // 23 鈥 30 August

El hecho de que el capitalismo no se centre en nuestras necesidades, sino en el beneficio, se demuestra con toda su brutalidad en tiempos de crisis clim谩tica, la pandemia del Covid-19 y el colapso de los sistemas socioecon贸micos en todo el mundo. Los que se benefician del capitalismo se enriquecen en tiempos de desastre. Pero con las crisis actuales tambi茅n estamos viviendo una nueva era de levantamientos desde abajo.

La resistencia a la guerra en Ucrania, las protestas sudanesas contra el r茅gimen militar o la revuelta social en Chile son algunos ejemplos que no s贸lo nos muestran las posibilidades de organizaci贸n y lucha colectiva. Tambi茅n ponen de manifiesto la importancia de que los movimientos sociales aprendan unos de otros y se apoyen mutuamente en estos tiempos. No s贸lo fuera de los muros, sino tambi茅n detr谩s de ellos.

Desde el estallido de la pandemia de Covid-19, hemos visto luchas feroces contra el encarcelamiento, que nos recuerdan que las personas encarceladas son las m谩s afectadas cuando todo se hunde. Las fugas de las c谩rceles brasile帽as e italianas, las personas encarceladas que prenden fuego a una prisi贸n en Tailandia y las continuas huelgas de hambre como las que vemos en Grecia o en los campos de detenci贸n de refugiados polacos son ejemplos del coraje que est谩n demostrando las personas encarceladas para derribar los muros.

En todas estas luchas, las ideas y los valores anarquistas son el combustible de la resistencia colectiva. No es de extra帽ar que la represi贸n contra los anarquistas est茅 aumentando y que la solidaridad sea m谩s necesaria que nunca. El sistema de dominaci贸n capitalista puede funcionar gracias al continuo aislamiento entre las personas, a la interminable competencia y a pasar por alto nuestras verdaderas necesidades y deseos. Necesitamos solidaridad dentro de nuestras amistades, en el trabajo, en el barrio, en nuestras comunidades. Los de fuera y los de dentro de sus muros.

隆Rompamos juntos! Por eso convocamos de nuevo la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Anarquistas. 隆Haz alguna acci贸n de solidaridad! Escribe cartas, organiza discursos o proyecciones de pel铆culas, haz visibles a nuestros compa帽eros en las calles con una pancarta o una pintada y hazles ver que est谩n en nuestros corazones y que luchamos juntos.

Recordemos a los que lucharon contra esta injusticia y pagaron con sus vidas.

隆Nadie es libre, hasta que todos seamos libres!

Si tienes alguna pregunta o comentario, si quieres enviarnos una foto, un texto corto, una grabaci贸n de tu evento o acci贸n, escr铆benos.