De parte de Indymedia Argentina January 18, 2022 85 puntos de vista

Les invitamos a ver una serie de informes sobre lo que pasó cada día de esa semana en que por primera vez en la historia argentina la clase trabajadora organizada puso en jaque al capitalismo. Esta es la historia de esa semana que no fue pero podría haber sido el comienzo de un futuro más prometedor para todxs lxs trabajadorxs.

Dejamos acá una guía de cada capítulo y les invitamos a difundirlo, discutirlo e incluso que sirva como material de estudio.

Capítulo 1: No fue sólo una semana

(190″)

Tanto en Argentina como en el resto del mundo, la salida de la Primera Guerra Mundial puso en jaque a los gobiernos capitalistas. La creciente organización obrera ocupaba, cada vez más, un lugar central en la discusión política nacional que veía con preocupación el triunfo de la Revolución Rusa. Al mismo tiempo, la suba de precios de los alimentos y las viviendas pegaba de lleno en los bolsillos de lxs trabajadorxs. Este caldo de cultivo hizo que lxs vecinxs de la ciudad apoyen los reclamos de los metalúrgicos, los hagan propios y se forme una ofensiva popular contra las fuerzas represivas estatales y paraestatales.

Capítulo 2: 7 de enero, 120 minutos de balacera

(109”)

La patronal de Vasena y la burguesía argentina en general no podía dejar pasar por alto el arrojo de lxs trabajadorxs. El primer día de esta semana histórica comienza con un evento espectacular: la policía y los rompehuelgas durante dos horas dispararon indiscriminadamente frente al sindicato metalúrgico. En un evidente uso del terror, después de haber matado a varixs trabajadorxs, ahora lxs muertxs y heridxs no fueron huelguistas o de los talleres sino trabajadorxs y vecinos que se encontraban en el lugar. El gobierno intenta apaciguar el ánimo popular, pero el humor de lxs trabajadorxs no estaba para dejarse torcer el brazo.

Capítulo 3: Obrerxs vestidxs de negro

(78”)

Después de la represión perpetrada por la policía, bomberos y rompehuelgas, el día 8 los sindicalistas, socialistas y, principalmente, anarquistas empezaron a hacer los preparativos para el cortejo fúnebre de los obreros asesinados. Mientras tanto el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen buscó negociar con Alberto Vasena pero las patronales, la policía y grupos parapoliciales estaban preparando otra gran represión.

Capítulo 4: Protagonistas

(183″)

¿Quienes fueron los protagonistas de la Semana Trágica? Las centrales sindicales obreras, las organizaciones de base, el socialismo, el sindicalismo revolucionario y, sobre todo, los anarquistas. Todos ellos eran parte del “maximalismo” que estuvo en el centro de la Semana Trágica. Contra ellos se levantaron la policía, los conservadores y las organizaciones paraestatales que nacieron por el miedo a una revolución en Argentina.

Capítulo 5: Huelga general en la capital.

(185″)



El 9 de enero comenzó la huelga en la Ciudad de Buenos Aires que acompañaba al cortejo fúnebre hasta el cementerio de Chacarita. En el transcurso la movilización se enfrentó a la brutal represión de la policía, los rompehuelgas y los propios Vasena que tuvo un saldo de 80 muertos. Estos asesinatos lejos de atemorizar a los y las trabajadoras culminaron en la primera insurrección nacional que hizo temblar a los gobiernos y empresarios.

Capítulo 6: La intentona maximalista

(224″)



Con el fin de justificar la violenta represión a las huelgas. El Gobierno y los sectores privilegiados desplegaron un operativo mediático, para imponer una visión de los hechos: los sucesos de Enero obedecían a una conspiración ruso-judía para instalar una República Soviética en Argentina.

En paralelo, círculos de la clase acomodada convocaron a escuadrillas de civiles armados a confirmar la comisión Pro Defensores del Orden. Que cooperaron con la policía al momento de reprimir a les trabajadores en huelga. Antecedente de lo que se llamará Liga Patriótica Argentina.

Capítulo 7: ¿El final de la huelga?

(78”)



El 13 de Enero, les trabajadores de los talleres Vasena firmaron un acuerdo con el gobierno que consistió en dar por terminada la huelga, a cambio de la libertad de les detenides, la supresión de la ostentación de fuerza por las autoridades y el respeto del derecho de reunión.

A pesar del acuerdo, la represión no cesó, muchos militantes fueron detenidos y varios locales anarquistas, sindicalistas y socialistas clausurados.

Capítulo 8: La huelga se expande.

(244″)



Nada en el discurso de la historia es inocente. Llamarla “semana” busca caracterizarla como un hecho aislado y estéril. Adjetivarla como ‘tragedia’ busca esconder que hubo agentes involucrados: por un lado, la burguesía que tomó la decisión de asesinar, torturar e infundir el terror en la población; por el otro, la clase trabajadora que vió la oportunidad de ser protagonista en la historia del país. La Semana Trágica fue un faro para la clase obrera: dejó experiencias, dejó esperanzas y dejó organización para luchas posteriores que también dejaron una marca en la historia.

Fuente: https://rnma.org.ar/2022/01/17/semana-tragica-cronica-de-una-ofensiva-revolucionaria/