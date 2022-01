+

Tanto en Argentina como en el resto del mundo, la salida de la Primera Guerra Mundial puso en jaque a los gobiernos capitalistas. La creciente organizaci贸n obrera ocupaba, cada vez m谩s, un lugar central en la discusi贸n pol铆tica nacional que ve铆a con preocupaci贸n el triunfo de la Revoluci贸n Rusa. Al mismo tiempo, la suba de precios de los alimentos y las viviendas pegaba de lleno en los bolsillos de lxs trabajadorxs. Este caldo de cultivo hizo que lxs vecinxs de la ciudad apoyen los reclamos de los metal煤rgicos, los hagan propios y se forme una ofensiva popular contra las fuerzas represivas estatales y paraestatales.

La patronal de Vasena y la burgues铆a argentina en general no pod铆a dejar pasar por alto el arrojo de lxs trabajadorxs. El primer d铆a de esta semana hist贸rica comienza con un evento espectacular: la polic铆a y los rompehuelgas durante dos horas dispararon indiscriminadamente frente al sindicato metal煤rgico. En un evidente uso del terror, despu茅s de haber matado a varixs trabajadorxs, ahora lxs muertxs y heridxs no fueron huelguistas o de los talleres sino trabajadorxs y vecinos que se encontraban en el lugar. El gobierno intenta apaciguar el 谩nimo popular, pero el humor de lxs trabajadorxs no estaba para dejarse torcer el brazo.

