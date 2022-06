Mientras en Ecuador llevan casi 2 semanas de resistencia, en Perú se viene un paro de transportistas desde este lunes 27 de junio que dicen durará más de una semana y el 28 paralizará el sistema de buses metropolitano promotores del libre mercado para pedir otro subsidio más al Estado. Este paro de transportistas será usado por la derecha para intenta vacar una vez más al presidente de izquierda conservador Pedro Castillo, que tal como un pedófilo periodista de la derecha reclama a la derecha amodada el ser tibios por no haber podido botar a Castillo de la presidencia. Lo que demuestra una fuerte pugna dentro de la derecha.

https://nitter.net/buxtrep/status/1539808619742502915

El mismo lunes puede que haya un enfrentamiento entre conservadorxs de derecha y de izquierda

https://www.picuki.com/media/2867176490930147054

Entre tanto hoy sábado 25 se realizará la marcha del orgullo gay o lgtbiq+ entre auspicios del empresariado que no quiere perder ese nicho de mercado y confrontaciones internas por esa presencia empresarial, teniendo que lidiar además con la presencia conservadora de derecha (y talvéz de izquierda que se ha atrincherado en Plaza San Martín) que han amenazado con hacer una marcha también para hoydisque para sacar al presidente de izquierda conservadora Pedro Castillo peroo tienen en mente también amedrentar a gran sector de lxs lgtbiq+ (ya que también les han puesto la insignia del comunismo) que estarán por ahí confiadxs en que la policía les defienda.

https://nitter.net/LuisDelgadoCol1/status/1537995064378437634

https://nitter.net/thespiderpe/status/1538400978168336385

https://nitter.net/justicierope

https://nitter.net/Karblack19

https://nitter.net/PaoMarGG/status/1540158092771557378

Y por si fuera poco la movida marika (no solo la lgtbiq+ cuyos reclamos oficiales sólo incluye sectores acomodados) tienen que lidiar contra el anarcxmachismo anti(trans)feminista local y de otras latitudes que dicen solidarizarse con el movimiento lgtbi pero desde su perspectiva super revolucionaria como lo narra el grupo Moria de España

Dicho grupo ya fué expuesto en este artículo que recomendamos lo lean para no caer en su propuesta anti trans y anti prostitutas

cuya trayectoria no es reciente



https://www.algranoextremadura.org/evento/jornada-abolicionista-de-la-prostitucion/

https://www.algranoextremadura.org/local/2022/02/10/es-necesario-generar-espacios-de-debates-de-temas-que-nos-hacen-debatir-como-sociedad/

Y para la reflexión se hace la invitación a que escuchen estos podcasts maricas

https://www.ivoox.com/en/88-programa-tofuria-10-abril-2021-transfobias-de-audios-mp3_rf_68369524_1.html

https://www.ivoox.com/en/75-programa-tofuria-trabajo-sexual-marijose-barrero-audios-mp3_rf_48394841_1.html

https://www.ivoox.com/69-programa-tofuria-anarquia-marika-actualidad-convocatorias-valencianas-audios-mp3_rf_42752176_1.html

https://www.ivoox.com/en/65-programa-tofuria-5-agosto-2019-feminismos-transfobos-audios-mp3_rf_39467691_1.html

https://www.ivoox.com/en/62-programa-tofuria-24-junio-2019-40-anos-audios-mp3_rf_37508503_1.html

https://www.ivoox.com/en/63-programa-tofuria-8-julio-post-orgullo-audios-mp3_rf_38262349_1.html

https://www.ivoox.com/en/61-programa-tofuria-10-junio-2019-recorrido-por-audios-mp3_rf_36907641_1.html

https://www.ivoox.com/en/56-programa-tofuria-11-marzo-2019-bloque-proderechos-audios-mp3_rf_33271203_1.html

https://www.ivoox.com/en/60-programa-tofuria-13-mayo-2019-gestion-de-audios-mp3_rf_35751398_1.html

https://www.ivoox.com/en/49-programa-tofuria-26-noviembre-trabajo-sexual-audios-mp3_rf_30329483_1.html

https://www.ivoox.com/en/41-programa-tofuria-gaytrificacion-mas-orgullo-critico-audios-mp3_rf_26853393_1.html

https://www.ivoox.com/en/40-programa-tofuria-18-junio-recorridos-orgullosos-historia-audios-mp3_rf_26611136_1.html

https://www.ivoox.com/en/especial-presentacion-estrategias-resistencia-ataque-stonewall-audios-mp3_rf_25379194_1.html

https://www.ivoox.com/en/37-programa-tofuria-iv-encuentro-marika-audios-mp3_rf_25197514_1.html

https://www.ivoox.com/en/36-programa-tofuria-24-marzo-fluidos-sudakas-y-audios-mp3_rf_24824243_1.html

https://www.ivoox.com/en/34-programa-tofuria-punk-machismo-audios-mp3_rf_23873070_1.html

https://www.ivoox.com/en/33-programa-tofuria-queer-edge-audios-mp3_rf_23559331_1.html

https://www.ivoox.com/en/32-programa-tofuria-22-enero-antinatalismo-audios-mp3_rf_23287205_1.html

https://www.ivoox.com/en/28-programa-tofuria-ultimos-comunicados-20n-audios-mp3_rf_22177368_1.html

https://www.ivoox.com/en/24-programa-tofuria-punk-queercore-disidencia-sexual-audios-mp3_rf_20954687_1.html

https://www.ivoox.com/en/23-programa-tofuria-pinkwashing-greenwashing-audios-mp3_rf_20558171_1.html

https://www.ivoox.com/en/21-programa-tofuria-orgullo-critico-audios-mp3_rf_19471428_1.html

https://www.ivoox.com/en/17-programa-tofuria-5n-transfeminismo-antispecismo-audios-mp3_rf_14253100_1.html

https://www.ivoox.com/en/15-tofuria-orgull-critic-valencia-2016-audios-mp3_rf_12040511_1.html

https://www.ivoox.com/en/13-programa-tofuria-trabajo-sexual-autonomo-audios-mp3_rf_11632395_1.html

https://www.ivoox.com/en/09-noveno-programa-tofuria-asexualidad-encuentro-marika-audios-mp3_rf_9716757_1.html

https://www.ivoox.com/en/08-programa-tofuria-gsrdi-godi-audios-mp3_rf_9548934_1.html

https://www.ivoox.com/en/07-septimo-directo-tofuria-perreo-transfeminismo-audios-mp3_rf_9324258_1.html

https://www.ivoox.com/segundo-directo-tofuria-zine-sobre-pinkwashing-audios-mp3_rf_4694683_1.html

https://www.ivoox.com/en/tercer-programa-tofuria-28j-otras-amenidades-audios-mp3_rf_4699672_1.html

Y otros programas más que se me han escapado por ahí. ASí recomiendo leer las diversas lecturas que hay en este blog de Peligrosidad Social, descontinuado por agotamiento en una movida que no ha querido de-construir el machismo, y que hoy en varias publicaciones anarquistas se nota ese tufo antifeminista antiprostitución y transfóbico.

https://distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com/

En tanto las autoridades siguen en su plan antropocentrista de defender las ciudades y su concreto condenando la elaboración de compost en zonas residenciales, comerciales y de recreación más aún en tiempos en que urge mucho el autosustento alimenticio con lo mínimo que se puede lograr dentro de las ciudades. Dejando todo a manos de la autoridad local.

https://nitter.net/palomaduarte26/status/1540418443018502144

Y finalmente la izquierda demócrata no quiere a la CAD (Comités de Auto Defensa que las autoridades están planeando ya tiempo crear en Perú disque para combatir al narcotráfico) xq dice que serán represorxs de protestas ya que serán fiscalizados los CAD por lxs milicxs. Y la derecha como Vanya thais no quiere las CAD xq dice que por la misma razón que la están creando xq no llega el estado ni lxs milicxs a esas zonas, no será posible que puedan fiscalizarlas y entonces las CAD servirán a la izquierda del tinte de Vladimir Cerrón para arrasar con lxs milicxs y las poblaciones desarmadas ya que las CAD serán lxs unicas que tengan armas según ley.

Cualquiera de los 2 casos terminan siendo un camino represivo a la población, sea quien sea quien maneje las CAD xq al final será alguno de los 2 grupos de Poder.

Aquí el artículo de la facha Vanya Thais

https://elreporte.com/2022/06/22/solo-el-pueblo-defiende-al-pueblo-por-vanya-thais

Solidaridad con todas las luchas (y luchadorxs vigentes y encarceladxs) por la libertad

Y memoria a lxs caídxs