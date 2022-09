–

Próximamente se estrena en Youtube la serie web digital «Sembrando futuro» (sembrandofuturoserie.com), coproducida por ANRed y Chasqui TV Colectivo Audiovisual, que se encuentra en la etapa de proceso de postproducción y que a lo largo de seis capítulos audiovisuales busca difundir debates en torno a «la soberanía alimentaria, fomentando la pluralidad de voces, experiencias y saberes desde una perspectiva de derechos». «La serie trata sobre la soberanía alimentaria pero se propone pensar las formas de producción y recuperar ciertas experiencias que vienen funcionando y generando soberanía alimentaria en los territorios cercanos a lo que sería el AMBA, más precisamente la zona sur, como La Plata, Esteban Echeverría y Guernica», explica Juan Zadula, integrante de los dos colectivos que llevan adelante el proyecto. Por ANRed.

Juan Zadula, integrante de ANRed y Chasqui, los dos colectivos que protagonizan este trabajo colectivo, amplió más detalles de la serie docuemntal y nos contó cómo fue el proceso de producción: » ‘Sembrando futuro‘ es una serie web digital, compuesta por seis capítulos de seis minutos a 10 minutos. Trata sobre la soberanía alimentaria pero se propone pensar las formas de producción y recuperar ciertas experiencias que vienen funcionando y generando soberanía alimentaria en los territorios cercanos a lo que sería el AMBA, más precisamente la zona sur, como La Plata, Esteban Echeverría y Guernica».

En cuanto al proceso de producción de la serie documental, destacó: «es un proceso de producción colectivo entre la Agencia de Noticias ANRed y Chasqui Colectivo Audiovisual, con el que se avanzó gracias al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que da el ENACOM, luego de lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde ese 33 por ciento del sector de ONG´s, asociaciones civiles y pueblos originarios tienen derecho a estar en los medios. No se cumple tanto en lo que es el espectro, pero al menos esta línea de financiamiento ayuda y fortalece este tipo de producciones y colectivos, habilitando ciertos recursos del Estado para poder generar obras técnicamente de calidad. Los modos de organizarnos fueron cooperativistas, donde también fue un proceso de aprendizaje en cada abordaje, teniendo como perfil en la producción los conceptos del cine comunitario, donde no solamente importan los resultados, sino también es una excusa esta serie para poder formarnos y poder hacer un intercambio de saberes, tanto no solamente las personas que grabamos sino también en el colectivo interno, volviéndose de aprendizaje cada instancia del rodaje».

En la misma línea, los colectivos que llevan adelante la producción de la serie documental, amplían el concepto del proyecto en el sitio sembrandofuturoserie.com: «frente a un modelo de agricultura hegemónico que nos despoja de nuestros territorios, que nos enferma y nos mata lentamente, volvemos a las raíces, a nuestros saberes ancestrales, y al andar, vamos sembrando futuro y cosechando otras maneras de habitar el territorio, transformándolo en un espacio digno de vivir. La serie ‘Sembrando futuro’ busca difundir debates en torno a la soberanía alimentaria, fomentando la pluralidad de voces, experiencias y saberes desde una perspectiva de derechos. Estos conocimientos contribuyen a generar una alternativa posible, viable y sustentable para garantizar el derecho a la alimentación y a vivir en un ambiente sano. Además son una herramienta muy importante en la lucha contra el hambre, la pobreza, la desocupación, el extractivismo, la contaminación, y la concentración en el sistema de producción, distribución y consumo de alimentos».

«La crisis mundial que se profundizó a raíz del coronavirus puso de relieve la necesidad de repensar las formas de producción actuales que llevan a la destrucción del hábitat en el que vivimos – remarcan – En contraposición al modelo de agricultura industrializada extractivista, que desmonta bosques nativos, contamina los suelos, el agua y considera los alimentos como mercancías, en los barrios populares las huertas agroecológicas construyen y piensan a la agroecología más allá de una manera de sembrar alimentos. Huertas que implican necesariamente pensar de qué manera nos queremos relacionar con el ambiente del cual somos parte y cómo queremos habitarlo».

Finalmente, algunos de los ejes temáticos que atraviesan la serie documental son, además de los diferentes enfoques sobre la soberanía alimentaria, «la experiencia de las personas guardianas de semillas, la vinculación posible entre feminismo y soberanía alimentaria, la transformación de basurales en huertas comunitarias, y las redes de productores y productoras que se conectan directamente con las y los consumidores«, se detalla desde el proyecto, que también se propone «construir un material con una perspectiva educativa y de comunicación popular, que ponga al servicio del pueblo estos saberes tan importantes para construir sociedades más justas, libres y respetuosas del medio ambiente».

Con respecto a los colectivos que impulsan el proyecto, la Agencia de Noticias Red-Acción (ANRed) es una agencia de noticias comunitaria, alternativa, popular y autogestiva que existe desde el 1994 y que cubre hechos y conflictos sociales, políticos, de derechos humanos, ambientales, de pueblos originarios, de género, estudiantiles, campesinos y de actualidad nacional e internacional. Además, el medio también es cofundador e integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), que existe desde el año 2004.

En tanto que Chasqui TV es un colectivo audiovisual de la ciudad de La Plata que «apunta a construir una comunicación popular donde las voces de lxs de abajo y las luchas locales sean las protagonistas», destacan sus integrantes, y agregan: «surgimos en el año 2015 a partir de un periódico barrial y en el 2020, atravesadxs por el contexto pandémico, nace Chasqui TV en su formato audiovisual. Pensamos en la comunicación como una herramienta para el cambio social y como un derecho humano. Queremos sensibilizar, interpelar, movilizar, aglutinar y reflejar a lxs que se mueven para dar vuelta de raíz el sistema capitalista. Somos Chasqui, somos mensajerxs populares».