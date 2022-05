–

En portada: El enviado especial para el cambio clim谩tico de los Estados Unidos, John Kerry, acompa帽a al presidente de M茅xico en un recorrido por parcelas del programa Sembrando Vida en Palenque, Chiapas. Octubre, 2021

Mientras Andr茅s Manuel L贸pez Obrador recorre diversos pa铆ses de Centroam茅rica para promover la ampliaci贸n de programas asistencialistas, tales como J贸venes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, este 煤ltimo es se帽alado por socavar la organizaci贸n comunitaria en comunidades ind铆genas y campesinas de M茅xico, de acuerdo a un informe publicado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam).

鈥淟as comunidades ind铆genas y campesinas en M茅xico tienen una amplia tradici贸n de gesti贸n colectiva del territorio, apoyada en la propiedad social de la tierra y en la asamblea como m谩xima autoridad. El programa Sembrando Vida est谩 socavando intencionalmente estas estructuras que permiten cierto grado de autonom铆a a las comunidades鈥, escribe Ana de Ita en la publicaci贸n 鈥淐omunidad y Autonom铆a frente a Sembrando Vida鈥, elaborada por el Ceccam.

A esta denuncia se suman tambi茅n otras consecuencias del programa: la de provocar deforestaci贸n para ingresar al programa, la opacidad en el manejo del presupuesto gubernamental, adem谩s de la creaci贸n de organizaciones paralelas a la de las comunidades para la toma de decisiones, la cual es utilizada para la compra de voluntades.

El programa Sembrando Vida en Quintana Roo ha propiciado la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva. Foto: Carlos Castillo/SIPSE

Entre estos problemas, identificados por comunidades campesinas e ind铆genas de Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucat谩n, resaltan que 鈥渆l efecto m谩s perjudicial del programa es la destrucci贸n del tejido comunitario y de las estructuras organizativas de toma de decisiones鈥.

La publicaci贸n del Ceccam re煤ne tambi茅n la perspectiva de agroec贸log@s, investigador@s y organizaciones civiles que acompa帽an a comuner@s en diversas regiones del pa铆s. Por ello, una de las indagaciones de la publicaci贸n es el poder identificar los usos que puede tener Sembrando Vida en las regiones donde se pretenden imponer megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Trans铆stmico 鈥測 otros donde urge que las comunidades no sean un obst谩culo鈥.

Es dif铆cil que los integrantes de Sembrando Vida participen en 鈥渕ovimientos de resistencia social, por ejemplo, frente a los megaproyectos del gobierno, o los intereses extractivos de las empresas, ya que temen perder los beneficios del programa鈥, refiere Ana de Ita en su texto titulado 鈥淪embrando envidia鈥, incluido en la publicaci贸n.

Para Ita, esto explica la coincidencia entre los nuevos trazos del 鈥渢ren maya鈥 y las localidades con Sembrando Vida, adem谩s de la instrucci贸n expresa de incluir a los municipios del Corredor Interoce谩nico en Oaxaca.

Neoliberalismo y (re)organizaci贸n campesina

La directora del Ceccam se帽ala que la aplicaci贸n del programa debilita la organizaci贸n comunitaria debido a que sigue la l贸gica neoliberal 鈥渜ue sale del 谩mbito de los derechos y se coloca en el 谩mbito de la d谩diva, otorgado a quien el gobierno decida鈥. As铆 pues, los recursos se otorgan a los productores individuales, quienes destinan el dinero al consumo personal sin fortalecer la organizaci贸n comunitaria.

鈥淓n regiones en las que opera el programa se ha notado un aumento del consumo suntuario, por ejemplo, de cerveza en lata, pues no existen en las comunidades rurales muchas alternativas de consumo en otros bienes: salud, educaci贸n, cultura, alimentaci贸n, etc茅tera y lo que est谩 m谩s a mano es el consumo chatarra鈥, denuncia Ita.

Otro problema com煤n es que j贸venes y mujeres no poseen tierra y en muchos casos no tienen la superficie parcelada requerida, de 2.5 hect谩reas para su uso personal, para ingresar al programa. Seg煤n el programa en estos casos pueden acceder a la extensi贸n requerida estableciendo un contrato de aparcer铆a con el n煤cleo agrario por lo menos hasta el a帽o 2024.

Para Ita, esto significa que el programa impulsa que la propiedad social colectiva sea parcelada e individualizada. 鈥淓n las tierras de uso com煤n que el ejido cede por un periodo de tiempo a los campesinos que no cuentan con ella, se sembrar谩n 谩rboles frutales y maderables que estar谩n en producci贸n cuando el programa termine, as铆 ser谩 muy dif铆cil que esa tierra vuelva a ser de uso com煤n del n煤cleo agrario鈥, sostiene la directora del Ceccam.

Sembrando Vida propone la coordinaci贸n del programa mediante las denominadas Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), las cuales forman de facto una organizaci贸n paralela a la asamblea comunal o ejidal, principal autoridad en los territorios. 鈥淓n sentido contrario a la estrategia de las comunidades mejor organizadas que fortalecen el poder de sus asambleas, las CAC no informan ni rinden cuentas a las asambleas agrarias鈥, denuncia Ana de Ita.

Deforestar, 驴para reforestar?

La meta de Sembrando Vida es la reforestaci贸n de un mill贸n de hect谩reas y para ello se requieren entre 600 y mil millones de 谩rboles, seg煤n cifras del gobierno federal.

Sin embargo, no se cuenta con la existencia de esta cantidad de 谩rboles y desde el anuncio del programa, especialistas forestales alertaron sobre la falta de capacidad de producci贸n de tal cantidad de plantas en M茅xico. Seg煤n datos de la Secretaria de Bienestar, en 2019 se plantaron y sobrevivieron s贸lo alrededor de 14% de la meta de 575 millones de 谩rboles.

Vivero de Sembrando Vida

Entre las denuncias que recopil贸 el Ceccam, se encuentra que los campesinos informaron que son obligados a sembrar 谩rboles que no pertenecen a la regi贸n, por lo cual mueren con frecuencia y, pese a esto, 鈥渓es exigen vuelvan a replantarlos, en lugar de sembrar 谩rboles adaptados a las condiciones clim谩ticas propias. Por ejemplo en la Sierra Norte de Oaxaca les exigen que siembren cedros que necesitan mucha agua que es escasa en la regi贸n por lo que muchas plantas han muerto鈥, sostiene Ita.

Esto se suma a las evidencias que han surgido en estados como Puebla, Campeche y Chiapas, donde campesin@s, organizaciones y prensa han documentado la deforestaci贸n de terrenos para su inscripci贸n en Sembrando Vida.

鈥淧ero este problema no puede ser demostrado debido a que el gobierno no ha hecho p煤blicos los datos de localizaci贸n de cada una de las 430 mil parcelas鈥, aclara la investigadora del Ceccam.

Auditor铆as

El presupuesto asignado para Sembrando Vida en el 2022 alcanza los 29 mil 231 millones de pesos, un monto cercano al total que corresponde a la Secretar铆a de Agricultura (32 mil 750 millones). No obstante, sus recursos, el programa s贸lo se destina a 430 mil campesinos, de los 5.5 millones de productores agr铆colas y alrededor de 2.5 millones de jornaleros agr铆colas que existen en el pa铆s, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a.

En este contexto, el programa ha sido evaluado por entidades como la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n (ASF), la cual detect贸 carencias en el dise帽o, el contenido y su implementaci贸n. Seg煤n su Informe Individual del Resultado de la Fiscalizaci贸n Superior de la Cuenta P煤blica 2019, est谩 en riesgo 鈥渆l objetivo de lograr que los sujetos agrarios en localidades rurales con ingresos inferiores a la l铆nea de bienes tar rural cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra鈥.

Sin participaci贸n de las comunidades

Para la investigadora, la ejecuci贸n de Sembrando Vida, como de otros programas federales, ha evitado la participaci贸n social en el dise帽o de sus pol铆ticas p煤blicas al acusar a las organizaciones campesinas de corruptas.

Para Ana de Ita es necesario recordar que, durante la actual administraci贸n federal, el reconocimiento de los derechos ind铆genas no ha recibido ning煤n impulso y 鈥渓os guardianes de los bosques y las selvas son amenazados y perseguidos por su labor de cuidarlos鈥. Seg煤n datos de la organizaci贸n Global Witness, en 2020 fueron asesinados 30 defensores ambientales en el pa铆s lo que coloc贸 a M茅xico como el segundo m谩s violento a nivel mundial.

En este contexto, escribe la integrante de Ceccam, 鈥渁l no tomar en cuenta a las autoridades agrarias, las formas de organizaci贸n en el campo, los sistemas de cargos, las formas de trabajo colectivo, las formas de tomar decisiones y al no dirigirse a los n煤cleos agrarios campesinos, como due帽os colectivos de la tierra, sino a los individuos y seleccionar a unos y no a otros, al finalizar el sexenio el programa no marcar谩 ninguna diferencia, ni en la disminuci贸n de la pobreza, ni en la reforestaci贸n y cuidado del bosque鈥.