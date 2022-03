La misi贸n semi贸tica del nazi-fascismo es no s贸lo presentarse como forma de represi贸n o terror obvio, sino tambi茅n como forma de violencia amigable e incuestionable (Donbass)

No hay que esperar a que la burgues铆a se asuste para que se muestre nazi-fascista. La ideolog铆a de la clase dominante posee, de nacimiento, filigranas de odio empapadas en miedo de clase, que trabajan sistem谩ticamente en todo el espectro, objetivo y subjetivo, de sus dominios. Act煤an permanentemente, en una calle oscura, en un sem谩foro, cuando se acerca alguien que no usa ropa aceptable, cuando el color de la piel no es como deber铆a ser, cuando se habla distinto, cuando huele a pobreza, cuando la propiedad privada se ve amenazada. Ah铆 est谩 el odio-miedo disfrazado de rejas, en puertas y ventanas, disfrazadas de perros guardianes, de guardaespaldas y vigilancia zonal humana o con c谩maras. Ah铆 est谩 el odio que le da sentido a sus polic铆as, ej茅rcitos, leyes y pol铆ticos asalariados para cuidarle a la burgues铆a todos sus bienes y sus males. El sentido burgu茅s del odio.

Sabemos que la burgues铆a cultiva el nazi-fascismo como defensa m谩xima cuando su 鈥渄emocracia鈥 deja de asegurarle el control sobre las personas que desesperan v铆ctimas del despojo y la humillaci贸n. Cuando se respira un tufo desmoralizador provocado por el espect谩culo siniestro del capital saque谩ndolo todo para aplastar a la clase trabajadora. Entonces, se desnuda el alma nazi-fascista exhibiendo sus miserias macabras dispuestas a conservar intacto al modelo econ贸mico de sus amores, aunque hubiere que retocar (reprimir) algunas reglas o desviaciones de conducta general autorizada. Es un alma que exhibe sus partes pudendas fan谩ticas, racistas, intolerantes鈥 que tanto se estudian y protegen en algunas Universidades, fundaciones, iglesias u organizaciones financiadas ex profeso. Incluso bajo mantos 鈥減rogres鈥.

Es esa la misi贸n semi贸tica del nazi-fascismo: hacernos d茅biles y desorganizados pero solidarios con su miedo y su odio. Como si fuesen nuestros. Como si fuesen baluarte de la humanidad, nuestra obra cumbre. Defender la paz burguesa y auto-reprimirnos si alguna tentaci贸n rebelde nos asaltara en la conciencia de clase. La misi贸n semi贸tica del nazi-fascismo es infiltrarse en nuestra vidas, acostumbrarnos a su presencia, ense帽arnos a disfrutarlo y amarlo inculc谩ndolo en nuestros hijos y nietos. Su misi贸n es acomodarse en todas las capas intelectuales y emotivas del proletariado y combatir, calladamente, desde los m谩s hondo e 铆ntimo, aquello que amenace al capital, a sus sirvientes gobernantes y a las costumbres o tradiciones del familiarismo, el individualismo y el consumismo.

La misi贸n semi贸tica del nazi-fascismo es no s贸lo presentarse como forma de represi贸n pura, o terror obvio, sino tambi茅n como una forma de violencia amigable e incuestionable para mantener las cosas como est谩n, para aceptar que 鈥渁s铆 est谩n bien鈥 y educar a la prole para que lo respeten religiosamente porque de los contrario, ah铆 est谩 el Estado especializado en 鈥減oner orden鈥. La misi贸n semi贸tica del nazi-fascismo no se contenta con destruir al pensamiento y la acci贸n revolucionaria, su misi贸n es mantener el statu quo gracias a sometimiento de conciencias en sociedades atomizadas. Bajo los encantos de la armon铆a hip贸crita.

Para tal cometido se dise帽a todo g茅nero de apariencias: vestuarios, maquillajes, insignias, ej茅rcitos, gesticulaciones, fraseolog铆as y mercadotecnias鈥 deportes, shows, pel铆culas, series, noticieros鈥 muchos de sus resortes subliminales indagados en los rincones m谩s insospechados de la subjetividad humana y convertidos en detonadores patol贸gicos de terror, angustia, desolaci贸n y desamparo para doblegar voluntades y llevarlas del arrepentimiento a la inmovilidad permanente. Imponer la dictadura material y espiritual de la impotencia m谩s despiadada al servicio del capital. Familias 鈥渂onitas鈥, con ni帽os rubios y bienestar peque帽o-burgu茅s para modelar el 鈥渄eber ser鈥 de la 煤nica c茅lula social santiguada por el poder econ贸mico e ideol贸gico鈥 siempre y cuando tengan poder de compra y poder de endeudamiento. Pero la cosa no es tan f谩cil y los pueblos han aprendido a luchar contra ese aparato monstruoso. Por eso fue derrotado estrepitosamente en 1945. Y despu茅s tambi茅n. No son invencibles.

Una perspectiva revolucionaria debe adelantarse cient铆ficamente a los hechos para ver c贸mo se mover谩n las fuerzas nazi-fascistas contra la humanidad, seduci茅ndola por una parte, y reprimi茅ndola por otra. Aprovechar谩 la desesperaci贸n social y la falta de direcci贸n revolucionaria. Ellos nos atacar谩n con todas sus armas de seducci贸n, con canciones, pel铆culas, modas, ideolog铆a y simbolog铆a. Har谩n que parezca 鈥減rogre鈥 vestirse como nazi de los 40 y ser d茅spota como yanqui de los 90. Usar谩n sus armas materiales y morales para dominar a la clase obrera, y a sus organizaciones, hasta lograr el debilitamiento de las rebeld铆as en geograf铆as diferentes, entre clases, partidos, direcciones, en tiempos de corta y larga duraci贸n. Usar谩n a la ignorancia y a la desinformaci贸n teledirigidas.

Hoy la situaci贸n mundial est谩 atravesada por m煤ltiples contradicciones, disputas comerciales, crecimiento de nacionalismos de derecha y xenofobia. Neo-reformismos a granel. No parece que estemos suficientemente preparados para situaciones de convulsi贸n nazi-fascistas que se deslizan en una mir铆ada de mascaradas absorbidas socialmente. Requerimos mucha calidad en los estudios concretos de la actual situaci贸n hist贸rica que no tiene parang贸n en la formaci贸n del nazi-fascismo. La lucha contra eso exige un m茅todo de an谩lisis y praxis, de plena vigencia y en tiempo real. Lecciones de estrategia y t谩ctica basados en filosof铆a, no escapista, capaz de poner luz en todo lo que tenga de nuevo el desembarco semi贸tico del nazi-fascismo. Un fen贸meno nuevo con tecnolog铆a nueva en nuestra 茅poca.

Todo tiene sentido. Ellos dicen tener superioridad de mentalidad, sangre y raza, dicen ser est茅ticamente superiores. Eso lo aplauden y lo creen empresarios y financieros de un abigarrado sistema de propaganda, armado con 鈥渘uevas tecnolog铆as鈥 para seducir a las masas. Aman la propaganda y el fanatismo. Aman el 鈥渆ntretenimiento鈥 como fuente doctrinaria de valores y costumbres y ponen acento en la firmeza del gobierno y la democracia que ellos controlan. Se trata de anestesiar a las masas para mantener a todos con buen esp铆ritu de disciplina subordinada a la voluntad conservadora. Que nada altere a sus negocios.

En una escena de la pel铆cula 鈥淐abaret鈥, se re煤ne un grupo de muchachos de las juventudes nazis. Cantan una canci贸n que inicia un solista y eleva gradualmente las voces para terminar siendo un coro cantado con 茅nfasis y contundencia. El estribillo es 鈥Tomorrow belongs to me鈥 (el ma帽ana me pertenece). Dos testigos de semejante 鈥渉imno鈥 al retirarse del lugar dicen, entre s铆, palabras m谩s palabras menos: 鈥渜uiero ver c贸mo controlar谩n esto鈥. https://youtu.be/SDuHXTG3uyY S贸lo el ejercito rojo pudo. No olvidarlo.

REDS