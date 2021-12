Por Miguel Urb谩n

El pasado a帽o 2020 se cumpli贸 el setenta aniversario de la independencia de la mayor铆a de los territorios coloniales africanos. El coronavirus y la pandemia dificultaron en casi todas partes esta celebraci贸n, y a grandes rasgos esta importante efem茅ride paso muy inadvertida para la opini贸n p煤blica europea en general y para la espa帽ola en particular. Una independencia neocolonial sostenida por acuerdos de dependencia, denominados acuerdos de cooperaci贸n (econ贸mica, monetaria, militar, etc.). Que como afirm贸 el presidente ghan茅s Kwame Nkrumah, eran en realidad 鈥淓stados semiindependientes鈥 o 鈥渁parentemente independientes鈥.1/ Una muestra palpable de la permanencia de esta tutela neocolonial por parte de la antigua metr贸poli es el mantenimiento de los francos de la Comunidad Financiera Africana (CFA), que en sus origines fue una moneda colonial impuesta desde la metr贸poli, y sobre la que todav铆a hoy Par铆s retiene una gran influencia y control.

La verdad es que 70 a帽os despu茅s de la independencia de la mayor铆a de los Estados africanos, el continente sigue siendo parte fundamental del tablero de disputa colonial entre viejos y nuevos imperios. Un buen ejemplo de esta situaci贸n es Senegal, un pa铆s que, seg煤n aterrizas, te da la sensaci贸n de estar vendido a los Estados y las empresas extranjeras. Sin ir muy lejos, el mismo aeropuerto internacional de Blaise Diagne, primer diputado negro africano en la Asamblea Nacional francesa, fue iniciado con capital saud铆, construido por empresas turcas y hasta alberga en su interior un restaurante kebab. Cuando vas desde el aeropuerto hasta Dakar, la autopista por donde transitas lo gestiona una empresa francesa y la l铆nea de tren de alta velocidad que se est谩 construyendo para realizar este mismo trayecto es un proyecto de los grupos franceses Engie y Thales. El inmenso estadio de lucha senegalesa que ves desde la autopista es un regalo de 48.7 millones de euros del gobierno chino e inaugurado el 煤ltimo d铆a de la visita de Xi Jiping a la capital senegalesa. Al ir al supermercado, ya en la capital, te encuentras con un Auchan 鈥揺l hermano franc茅s de Alcampo- y caminando por sus calles observas nuevas e inmensas mezquitas construidas por pa铆ses del Golfo y as铆 un largo etc茅tera.

Para encontrar el punto de inflexi贸n en la venta de Senegal al capital extranjero, nos tenemos que remontar a principios de los a帽os 90 del siglo pasado. Cuando los pa铆ses africanos como Senegal tuvieron que recurrir a las ayudas del FMI, vi茅ndose obligados como contra partida a la adopci贸n de severos planes de ajuste, con las cl谩sicas medidas de privatizaci贸n, liberalizaci贸n, apertura de mercados y eliminaci贸n de aranceles. Los planes de ajuste no solo pusieron en venta los recursos del pa铆s, sino que generaron una fuerte crisis en el sector agropecuario que se vio incapaz de competir con los productos europeos que inundaron Senegal. El resultado no solo fue un importante super谩vit de la balanza comercial a favor de la UE sino tambi茅n el cierre de siete de cada diez granjas de pollos, as铆 como el abandono de numerosos cultivos de tomates.2/ Sentando las bases de una profunda fractura social mediante el aumento del paro y la pobreza, junto al incremento de la dependencia alimentaria. De hecho, hay una coincidencia directa entre el comienzo de la aplicaci贸n de los planes de ajuste estructural del FMI en Senegal y el inicio de las migraciones a Canarias en 1994.

Pero si un recurso est谩 desde hace tiempo en disputa entre las diferencias potencias que esquilman 脕frica, este es sin duda la pesca. La sobreexplotaci贸n de los mares de los pa铆ses del norte y el aumento global del consumo de pescado provocaron hace d茅cadas que las grandes compa帽铆as pesqueras empezaran a fijarse en 脕frica. Con los a帽os se han ido consolidando: desde las aguas de Mozambique o Tanzania hasta las de Guinea-Bissau, Gambia o Mauritania. Pero, una vez m谩s, el caso de Senegal, un pa铆s ligado desde siempre a la tradici贸n pesquera y donde el sector da trabajo de manera directa e indirecta a m谩s de un mill贸n de personas, es de los m谩s significativos. Y es que las grandes flotas industriales capturan, procesan y congelan a bordo, saqueando los stocks pesqueros senegaleses y comprometen as铆 la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las comunidades costeras, dependientes de la pesca artesanal con pocos o mejor dicho ning煤n beneficio para los mercados locales.

Desde 1979, cuando se firma el primer acuerdo pesquero con la UE, hasta 2006, Senegal permit铆a a los barcos europeos capturar especies pel谩gicas peque帽as, lo que ten铆a un enorme impacto para la pesca local. En la actualidad, el acuerdo entre la UE y Senegal permite a 45 barcos espa帽oles, franceses y portugueses pescar en aguas senegalesas 10.000 toneladas de at煤n y 1.750 toneladas de merluza negra. A cambio de una irrisoria aportaci贸n econ贸mica europea anual de 1700000 EUR, que se desglosan en 800000 EUR por los derechos de acceso a las aguas de Senegal y 900000 EUR para el apoyo sectorial a la aplicaci贸n de la pol铆tica pesquera de Senegal. Adem谩s de otro aporte anual de los armadores europeos que asciende a aproximadamente 1350000 EUR al a帽o. Ante las apelaciones a las autoridades europeas por la irrisoria suma aportada por los derechos de pesca, la respuesta en que el at煤n no pertenece a Senegal, es un pescado migratorio y en un momento est谩 en las aguas de Senegal, por lo que los barcos que quieren pescarlo pagan el derecho de entrada a sus costas. Adem谩s, desde la UE se argumenta que la industria pesquera senegalesa apenas se dedica a la captura del at煤n, con lo que los barcos europeos no entran en competencia con sus hom贸logos africanos.

Desde luego, sobre el papel todo se sostiene pero la realidad es bien distinta, como denuncian instancias internacionales como Naciones Unidas u organizaciones ecologistas como Greenpeace. Uno solo de los grandes arrastreros europeos que faena en Senegal tiene redes de hasta 600 metros, capturando en un solo d铆a lo mismo que cincuenta cayucos en un a帽o, con un considerable impacto, no solo sobre las especies recogidas en las cuotas permitidas por los acuerdos pesqueros sino tambi茅n en otras muchas y sobre todo en el ecosistema marino. El propio gobierno senegal茅s reconoce que el 煤ltimo informe de la Direcci贸n de Pescas Mar铆timas de Senegal sobre el estado de los caladeros de pesca es de 2018. A pesar de ello, se han firmado acuerdos de pesca como el de la UE o se han dado licencias sobre stock del que no se ha hecho una evaluaci贸n precisa para saber qu茅 hay disponible o para contrastar las denuncias del agotamiento de los caladeros.

Porque otro de los grandes problemas que acechan a los recursos senegaleses no solo son acuerdos pesqueros asim茅tricos y neocoloniales como los firmados con la UE, sino tambi茅n la opacidad del gobierno en relaci贸n a las licencias de pesca, especialmente a barcos chinos, la principal flota internacional de pesca y de las m谩s agresivas del mundo. A principios de 2020, los armadores senegaleses se movilizaron al conocerse que el Gobierno quer铆a conceder 52 licencias a barcos chinos en medio de las restricciones de bloqueo debido al coronavirus. Meses despu茅s, las autoridades anunciaron que las hab铆an rechazado, pero la realidad es que la lista de las licencias de pesca no se actualiza desde hace tiempo, con lo que es imposible comprobarlo. La mayor铆a de las organizaciones de pesca senegalesa denuncian que los barcos chinos est谩n faenando en Senegal a trav茅s de sociedades mixtas, empresas cuyo 51% del capital est谩 en manos senegalesas y por las que a los nav铆os extranjeros se les concede bandera del pa铆s africano. Solo hace falta darse una vuelta por el puerto de Dakar para comprobar c贸mo buques chinos est谩n amarrados bajo pabell贸n senegal茅s.

Adem谩s, el problema de la sobrepesca es agravado por la proliferaci贸n de f谩bricas de harina y aceite de pescado que son utilizados por compa帽铆as internacionales para abastecer proyectos de ganader铆a industrial y acuicultura de medio mundo. Estas f谩bricas se nutren en su mayor parte de peque帽as especies pel谩gicas, como la alacha, que son precisamente el principal objetivo de las embarcaciones locales. No solo compitiendo directamente con la pesca artesanal senegalesa, sino tambi茅n aumentando los precios en los pescados, lo cual repercute directamente en la dieta y soberan铆a alimentaria senegalesa que tiene el pescado como principal fuente de prote铆nas. As铆 como sobre las trabajadoras que tradicionalmente han procesado el pescado, que se quedan sin materia prima y trabajo, agravando a煤n m谩s los problemas sociales, alimentarios y laborales por el impacto directo de las multinacionales. Como la empresa espa帽ola Barna, perteneciente al fondo de inversi贸n Corpfin Capital, que ha construido una de estas f谩bricas, a pesar de la oposici贸n local, en la localidad de Cayar, al norte de Dakar.

El impacto de las multinacionales sobre el modo de vida, trabajo, territorio y la soberan铆a alimentaria de los senegaleses ha transformado no solo el pa铆s, sino que ha avocado a miles de personas a desplazamientos en primer lugar internos, del campo a la ciudad fundamentalmente y posteriormente externos. Un aut茅ntico 茅xodo como efecto boomerang de las pol铆ticas neocoloniales en 脕frica: como se repite en la costa, Europa nos roba el pescado de nuestra boca dej谩ndonos sin futuro pero Europa no quiere a los inmigrantes africanos que viajan a Europa en busca de un futuro. Desde que las migraciones de africanos hacia Canarias se iniciaran en 1994, m谩s de 100000 senegaleses han abandonado su pa铆s en cayuco y desembarcado en este archipi茅lago.3/ Seg煤n un estudio publicado por el Observatorio Senegal茅s de Migraciones, la gran mayor铆a de las personas arrestadas en Senegal entre septiembre y noviembre de 2020 al intentar migrar desde las costas de manera irregular eran pescadores.4/ Eso no ocurri贸 en la crisis migratoria hacia las Islas Canarias en 2006, cuando la presencia de pescadores era m铆nima, mientras que en la llamada crisis de los cayucos de 2006 pod铆amos ver en el perfil de las personas que migraban el impacto de las medidas de ajuste estructural del FMI sobre el campo senegal茅s. De igual forma que desde hace unos a帽os, la sobreexplotaci贸n de los caladeros senegaleses se muestra tambi茅n en el perfil del migrante que llega a las costas canarias.

La migraci贸n es tambi茅n en cierta forma un expolio neocolonial de la fuerza de trabajo de los pa铆ses africanos. Muchos de esos senegaleses que tuvieron que abandonar sus cultivos de tomate y verduras en su pa铆s, junto a numerosos pescadores que se vieron obligados a dejar el mar ante la ausencia de capturas en bancos de pesca esquilmados, han terminado trabajando en invernaderos de grandes empresas alimentarias europeas y nutriendo la tripulaci贸n de los barcos espa帽oles que esquilman los recursos africanos, bajo condiciones dur铆simas y con sueldos de miseria. Un magn铆fico ejemplo de las din谩micas perversas que est谩n detr谩s de buena parte de los movimientos migratorios de 脕frica a Europa y que no se podr铆an entender sin analizar el expolio neocolonial del continente africano.

Una mano de obra explotable y ej茅rcito de reserva, que no ser铆a posible sin las pol铆ticas migratorias de la UE, que al acabar con las v铆as legales para entrar a Europa, aunque pareciera lo contrario, no quieren evitar las llegadas sino condicionar c贸mo llegan. Excluir a las personas migrantes ya no solo de un conjunto de derechos en particular, sino del propio derecho a tener derechos. Una desprotecci贸n que constituye la base program谩tica de la xenofobia institucional encarnada en las pol铆ticas de la Europa Fortaleza y que suponen de facto una degradaci贸n de la seguridad jur铆dica y policial de la persona migrante que se ve abocada a mano de obra sin derechos. En estas pol铆ticas de control migratorio, la ayuda al desarrollo juega cada vez un papel m谩s importante. Desde la cumbre de la Valeta en 2015 y la creaci贸n del fondo fiduciario para 脕frica, los fondos al desarrollo se han revelado como una potente arma para condicionar las pol铆ticas migratorias de los gobiernos africanos, los cuales con una autentica servidumbre neocolonial han pasado a convertirse en aut茅nticos polic铆as de fronteras de la Europa Fortaleza.

Quiz谩s la nota m谩s positiva del setenta aniversario de la independencia Africana haya sido la emergencia de un rejuvenecido movimiento anticolonial y panafricanista que se ha mostrado con fuerza en diferentes protestas como las de Y鈥檈n a marreen 2012 que sacaron al presidente Abdelaye Wade del poder en Senegal. Y las m谩s recientes de D茅gage France en 2020, en donde no solo se cuestionaba al gobierno senegal茅s sino tambi茅n su servidumbre neocolonial. De hecho, D茅gage es una palabra francesa que invita a irse, a desaparecer y dejar en paz, es un Que se vayan todos que muestra el hartazgo no solo con la injerencia econ贸mica extranjera sino tambi茅n con las elites senegalesas.

Estas movilizaciones no se han producido exclusivamente en Senegal, sino que con consignas y repertorios de acci贸n muy parecidos se han dado en otros pa铆ses de la regi贸n. Como por ejemplo Mali, en donde en la primavera de 2020 se sucedieron durante meses duras protestas contra el Gobierno de Ibrahim Boubacar Keita acusado de fraude electoral y corrupci贸n. O como en estas 煤ltimas semanas en Burkina Faso, en donde la juventud est谩 liderando potentes movilizaciones que han tenido entre sus objetivos a la presencia militar francesa en el pa铆s.

El resurgimiento de las movilizaciones anticoloniales y panafricanistas, que como en Senegal se est谩n concretando, adem谩s, en nuevas organizaciones sociales y la emergencia de fuerzas pol铆ticas alejadas del corrupto establishment del pa铆s, puede favorecer un cambio pol铆tico en la regi贸n. Porque gran parte de 脕frica vive una situaci贸n pol铆tica explosiva que puede derivar en nuevos estallidos sociales que cuestionen su rol de subordinaci贸n y no se sometan a seguir siendo una pieza de disputa en el nuevo tablero neocolonial.

Miguel Urb谩n es miembro del Consejo Asesor de viento sur y eurodiputado de Anticapitalistas

