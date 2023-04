–

De parte de La Corda April 5, 2023 36 puntos de vista

Transcribimos aqu铆 parte de una carta de un compa帽ero preso en Lledoners (Barcelona). Comenta sus sensaciones sobre qu茅 es la c谩rcel y como se siente en ella actualmente. Termina compartiendo una poes铆a que ha escrito recientemente.

Prisi贸n de Lledoners. Enero 2023.

Hola X,

En primer lugar agradecerte que me hayas escrito. Aqu铆 y en mi situaci贸n personal, pues no recibo cartas y eso se agradece y mucho.

Una prisi贸n es un micromundo, espejo de la sociedad. Los momentos de sosiego son pocos y la realidad es que ahora ya me siento desubicado con la actual poblaci贸n reclusa. Casi todos son bastante jovenes y muy ruidosos. En los a帽os 80 y 90 la tipologia delictiva era diferente, y a su vez los c贸digos de respeto. S铆. La gente luchaba, para bien o para mal.

Estar preso es ap谩tico y triste. Falta autoestima. Ahora todo son 鈥渃ursos鈥. La falta de informaci贸n y el desinter茅s formalizado por esos escuderos del sistema como educadores, trabajadores sociales, juristas鈥 Estamos sujetos a 鈥減rofesionales鈥 poco preparados 茅ticamente. Anta帽o el enemigo del preso eran los funcionarios-carceleros, hoy en d铆a tambi茅n son esos 鈥減rofesionales鈥 que nos sujetan en la toma de decisiones.

Ignoro si XX sigue preso; ojal谩 que no. Ya me dir谩s. La verdad que no tengo muchas ganas de contar penas. Yo aqu铆 me siento cansado y bastante solo.

Me despedir茅 con una poesia. Saludos.