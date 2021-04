–

De parte de Rojo Y Negro April 19, 2021

A menudo nos sueltan en las informaciones meteorol贸gicas el concepto de la sensaci贸n t茅rmica. B谩sicamente se basa en decirnos que se siente m谩s fr铆o con la misma temperatura si hace mucho viento que si no hace ning煤n aire. El fr铆o o el calor es una sensaci贸n y en la calle lo normal es que haga aire y no que el viento est茅 completamente en calma. Por eso comparar la sensaci贸n t茅rmica en la calle con viento con la sensaci贸n con 0 kil贸metros por hora no es algo especialmente importante. Comparar el fr铆o que siente el que viene empapado tras un viaje en una patera con el que est谩 seco o comparar el fr铆o que siente una persona que vive en la calle con el que tiene una casa con calefacci贸n ser铆a bastante m谩s 煤til.

