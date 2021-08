SENSELLARISME QUE S’ORGANITZA

–

De parte de La Haine August 29, 2021 64 puntos de vista

SENSELLARISME QUE S鈥橭RGANITZA

El Sindicat de persones sense llar, les naus ocupades de Badalona i la Casa C谩diz a Barcelona s贸n espais on gent que s鈥檋a quedat sense habitatge fa front a l鈥檈xclusi贸 des del suport mutu

El 2020 va ser l鈥檃ny m茅s dif铆cil per qui viu al carrer. De les m茅s de 4.700 persones sense llar que la Fundaci贸 Arrels calcula que hi ha a Barcelona, un 22 % va comen莽ar a viure al carrer durant la pand猫mia. Per si no fos prou, 69 persones sense sostre van morir l鈥櫭簂tim any a la capital catalana. Tanmateix, l鈥檈ntrada del 2021 tampoc ha significat cap canvi de tend猫ncia i en els primers deu dies d鈥檃ny van morir de fred dos homes que dormien al ras. L鈥檈xpert en pobresa i desigualtats Albert Sales assegura que la pand猫mia de la COVID-19 鈥渉a posat de manifest鈥 la q眉esti贸 del sensellarisme. 鈥淭enir una llar s鈥檋a convertit en una protecci贸 sanit脿ria. Per tant, qui no en t茅, pateix greus problemes, a banda dels que ja tenia鈥, argumenta.

Com a resposta a la intensificaci贸 del sensellarisme s鈥檋an consolidat diverses resist猫ncies impulsades per persones sense llar i per a persones sense llar. El primer sindicat del col路lectiu, les naus ocupades de Badalona i la Casa C谩diz, a Barcelona, en s贸n exemples paradigm脿tics. Aquestes iniciatives tenen una finalitat compartida: fer front a l鈥檈xclusi贸 social des de la col路lectivitat.



El sindicat de la gent 鈥榙e m茅s avall鈥

鈥淎mb la pand猫mia i l鈥檕nada de fred va augmentar la vulnerabilitat de la gent que viu al carrer. 脡s per aix貌 que vam decidir organitzar-nos i crear el primer sindicat de persones sense llar鈥, explica Santi Gonz谩lez, membre de l鈥檈ntitat.

Des del Sindicat donen suport a gent com Fawzi, un home de cinquanta-sis anys que viu a un sac de dormir al ras, a la ronda de Sant Pau, just davant del Gimn脿s Social. Fawzi va n茅ixer a Blida, una ciutat al sud-est d鈥橝lger (Alg猫ria), i fa m茅s de vint anys que va migrar a Barcelona. Quan va comen莽ar la pand猫mia va perdre la feina a l鈥檋otel on treballava i, tot i que va poder aguantar un temps amb una prestaci贸 econ貌mica, va acabar al carrer.

鈥淎ra mateix, vull treballar. Nom茅s vull tranquil路litat鈥, assegura Fawzi. 脡s normal que busqui tranquil路litat. Nom茅s fa dos mesos del mat铆 en qu猫 tres joves d鈥檈st猫tica neonazi el van intentar assassinar mentre dormia. Ho recorda aix铆: 鈥淓stava dormint com un dia qualsevol i, de sobte, el vigilant del Sant Pau em va avisar que m鈥檈staven ruixant amb benzina. Sort que ens vam adonar a temps. Tenia tres neonazis davant meu que em volien cremar viu. Duien tatuatges d鈥檈sv脿stiques, ca莽adores bomber i botes amb puntera de ferro. Van fugir a correcuita鈥.

El cas recorda l鈥檃ssassinat de Rosario Endrinal, el 15 de desembre de 2005, al districte de Sarri脿-Sant Gervasi, a Barcelona. Aquella nit, Endrinal va ser assassinada per tres joves 鈥損ertanyents a fam铆lies adinerades鈥 que van calar foc al caixer on dormia. Tanmateix, la viol猫ncia contra les persones sense llar no 茅s un fet puntual. Segons la Fundaci贸 Arrels, un 40 % de persones sense llar han patit agressions al carrer. 鈥淟es persones sense llar ho tenim fotut. La vida al carrer 茅s molt dura. Hi ha pobresa, hi ha racisme, hi ha viol猫ncia. Vols avan莽ar, per貌 no pots, ets com un cotxe sense rodes鈥, lamenta Fawzi.

Recollida, neteja i distribuci贸 de roba entre les usu脿ries del Gimn脿s Social Sant Pau|ALEJANDRO FLORES

Malgrat tota l鈥檋ostilitat que implica el fet de viure al carrer, Fawzi ha trobat un bri d鈥檈speran莽a en la solidaritat associativa. 鈥淗i ha gent que m鈥檋a ajudat m茅s del que faria la meva fam铆lia鈥, afirma. Cada dia menja, es dutxa i passa el dia al Gimn脿s Social Sant Pau, que s鈥檋a consagrat com tota una instituci贸 al barri del Raval i a tota Barcelona gr脿cies al seu comprom铆s contra les desigualtats durant els darrers vuitanta anys. Des que va comen莽ar la pand猫mia de la COVID-19 ajuden cada dia 170 persones que dormen als carrers. Precisament en aquest gimn脿s va ser on en Fawzi va con猫ixer a Santi Gonz谩lez i van comen莽ar a plantar la llavor del que seria el Sindicat de persones sense llar. De mica en mica i amb el boca-orella, s鈥檋i va anar sumant m茅s gent, i en l鈥檃cte de presentaci贸 del Sindicat, celebrat a la pla莽a de Sant Jaume de Barcelona al mar莽 d鈥檈nguany, van aconseguir convocar m茅s de trenta persones. Aquell dia, van llegir un manifest en qu猫 reclamaven a l鈥橝juntament de Barcelona i a la Generalitat 鈥渟olucions definitives鈥 per erradicar el sensellarisme.

鈥淎 Barcelona hi ha m茅s de 10.000 pisos buits, la soluci贸 ja est脿 constru茂da鈥, diu Santi Gonz谩lez, impulsor del sindicat

En aquest sentit, el militant Santi Gonz谩lez assenyala la 鈥渕anca de voluntat pol铆tica鈥 com el principal escull perqu猫 tothom tingui una llar on viure. 鈥淟a nostra lluita 茅s inseparable de la lluita per l鈥檋abitatge. A Barcelona hi ha m茅s de 10.000 pisos buits, la soluci贸 ja est脿 constru茂da. Si l鈥檃dministraci贸 no posa de la seva part, ens veurem obligats a fer accions potents鈥, expressa el militant.

Gonz谩lez explica que van interpel路lar directament Ada Colau perqu猫 鈥渧olien parlar amb els m脿xims responsables鈥. Aix貌 no obstant, la batllessa de Barcelona va obviar la petici贸 i va delegar l鈥檃ssumpte en la tinenta d鈥檃lcaldia de Drets Socials, Laura P茅rez.

Per la seva part, la tinenta d鈥檃lcaldia els va proposar una trobada telem脿tica, a la qual no han pogut assistir perqu猫 no tenen dispositius electr貌nics. Tot i que Gonz谩lez admet que 鈥渁utoorganitzar-se 茅s complicat鈥, assumeix amb orgull que 鈥渆l Sindicat de persones sense llar 茅s el sindicat de la gent de m茅s avall鈥.

A parer de l鈥檌nvestigador Albert Sales, la creaci贸 d鈥檜n sindicat de persones sense llar 茅s 鈥渦n aven莽 molt interessant鈥 i apunta que 茅s important que les persones afectades pel sensellarisme tinguin 鈥渦na estructura organitzativa i un discurs pol铆tic propi鈥, perqu猫, en cas contrari, diu, 鈥渟empre parlaran per ells els acad猫mics o les entitats socials鈥.



Les naus de Badalona i la racialitzaci贸 de la pobresa

En paral路lel al naixement del Sindicat de persones sense llar, prop de quatre centenars de persones sense sostre malviuen en diverses naus industrials dels barris del Gorg i Sant Roc, a Badalona. N鈥檋i ha que s贸n supervivents de l鈥檌ncendi a un dels immobles abandonats el desembre de 2020, que es va saldar amb cinc morts 鈥搇a cinquena v铆ctima va morir a l鈥檋ospital setmanes m茅s tard鈥 i una vintena de ferits.

Unes 400 persones viuen en naus industrials de Badalona, algunes van sobreviure a l鈥檌ncendi mortal del mes de desembre

El Gorg 茅s zona de contrastos. La desigualtat es fa palesa nom茅s amb mirar a banda i banda d鈥檜n mateix carrer. Mentre hi ha ve茂ns malvivint amuntegats en barraques de fusta dins d鈥檜na nau, d鈥檃ltres habiten pisos acabats d鈥檈dificar amb tota mena de comoditats. Mentre uns es passen el dia recollint ferralla perqu猫 no poden treballar, d鈥檃ltres no tenen cap impediment administratiu a l鈥檋ora de buscar feina.

La major part d鈥檕cupants de les naus industrials s贸n persones migrades provinents de l鈥櫭frica sud-sahariana. Van arribar a Europa en pastera, rescatats a mar obert o arribant a la costa italiana o de les Can脿ries. 脡s el cas d鈥橝bdul, de trenta-sis anys, que en fa dos que va establir-se al Gorg. Comparteix sostre amb un centenar de persones que s鈥檃grupen en microcomunitats en funci贸 del pa铆s d鈥檕rigen o per afinitat. El 2003, Abdul va deixar enrere el seu pa铆s natal, Guinea Conakry, per buscar-se la vida a Barcelona. 鈥淰aig perdre la feina arran de la crisi de 2008. Vaig haver de vendre la casa i el cotxe. M鈥檋e anat buscant la vida com he pogut鈥, reconeix.

Abdul, que 茅s cuiner de professi贸, t茅 clar que li vol 鈥渄onar vida鈥 a l鈥檈spai: 鈥淰ull canviar el sistema. Obrirem un restaurant amb menjar a preu assequible per tothom. Tamb茅 construirem una sala d鈥檕ci. Farem un centre cultural. Posarem ordinadors per fer tr脿mits. I, si tot va b茅, portarem psic貌legs per tractar els problemes de salut mental鈥.

Els habitants de la nau tenen tants projectes de futur perqu猫 la diversitat de perfils laborals 茅s esperan莽adora. Hi ha lampistes, paletes, pescadors, costurers, cuiners, fusters鈥 De fet, gr脿cies al treball dels ocupants i un grup de voluntaris, l鈥檌mmoble t茅 ara instal路laci贸 de llum i aigua. 鈥淭enim gent potent, per貌 sense papers no es pot treballar. El que queda 茅s recollir ferralla i vendre-la鈥, lamenta Abdul.

Al seu torn, les entitats Papers per Tothom, Badalona Acull, Sindicat de Llogateres, STOP Mare Mortum i la PAC han signat un comunicat conjunt en qu猫 denuncien 鈥渓a dif铆cil superviv猫ncia鈥 de les persones que viuen a les naus del Gorg. Asseguren que 鈥渃entenars de persones sense sostre鈥 continuen a l鈥檈spera per ser empadronats i critiquen que el consistori de Xavier Garcia Albiol hagi posat pivots met脿l路lics 鈥減er a evitar l鈥檃cc茅s de camions amb contenidors per netejar les naus鈥. 鈥淎questes persones reclamen els seus drets, els seus papers, el seu acc茅s en igualtat de condicions al mercat laboral, el seu dret a un habitatge assequible. En definitiva, els mateixos drets que la resta de les persones, nom茅s, per貌 tampoc menys鈥, conclou l鈥檈scrit.

Factors com la pobresa, el fet de viure en un infrahabitatge o el racisme institucional marquen la quotidianitat a les naus. L鈥檈xpert en desigualtats Albert Sales identifica la llei d鈥檈strangeria 鈥渃om un factor que agreuja l鈥檈xclusi贸 social鈥. 鈥淣o tenir acc茅s a un perm铆s de treball o de resid猫ncia genera vulnerabilitat, perqu猫 combina el que 茅s estructural amb el que 茅s individual. Potser et pot salvar una bona xarxa de suport mutu, per貌 no tothom la t茅. 脡s una condemna a tot un projecte de vida. Aix铆 que les coses comencen a anar malament, aquella persona acaba al carrer鈥, argumenta.

Algunes de les persones que han trobat una llar a Casa C谩diz treballen en el repartiment a domicili|ALEJANDRO FLORES

Un fet que demostra aquesta relaci贸 entre migraci贸, pobresa i sensellarisme 茅s la sobrerepresentaci贸 de persones extracomunit脿ries que viuen al carrer. M茅s del 50 % de les persones allotjades als serveis de l鈥橝juntament i de les entitats socials s贸n de nacionalitat no comunit脿ria, segons l鈥櫭簂tim informe de la Xarxa d鈥橝tenci贸 a les Persones Sense Llar de Barcelona.



Casa C谩diz, la llar de qui no en t茅

Tornant a la ciutat de Barcelona, per貌 sense perdre de vista l鈥檈xclusi贸, ja fa m茅s de dos anys que l鈥橝ntiga Casa C谩diz, situada a pocs metres de la Sagrada Fam铆lia, acull un projecte d鈥檕kupaci贸 impulsat i gestionat per persones sense llar. Els integrants arriben des de tots els racons del m贸n, des de refugiats d鈥橭rient Mitj脿 que busquen asil fins a barcelonins que han perdut la feina i la casa.

Avui, a Casa C谩diz hi viuen deu persones, per貌 la xifra va variant i n鈥檋an arribat a acollir una trentena. Javier Berm煤dez, l鈥櫭簄ic integrant que queda dels quatre que van engegar el projecte el 2018, detalla la tasca que s鈥檋i duu a terme: 鈥淎judem la gent que no t茅 on dormir. Tamb茅 cobrim esmorzars i roba. Ens repartim les tasques i no hi ha cap mena de jerarquies. Els ve茂ns han vist com funcionem i ens ajuden. La nostra porta sempre est脿 oberta les 24 hores per a qui ho necessiti鈥.

A Casa C谩diz hi viuen des de refugiats d鈥橭rient Mitj脿 que busquen asil fins a barcelonins que han perdut la feina i l鈥檋abitatge

La majoria de persones que viuen a Casa C谩diz busquen fer una estada breu per assolir un coix铆 econ貌mic i marxar amb diners estalviats per continuar el seu projecte de vida. Per exemple, tres integrants del projecte estan treballant com a repartidors a Glovo. A parer de Berm煤dez, 鈥渘o 茅s una feina digna鈥, per貌 admet que 鈥渆l prop貌sit 茅s estalviar al m脿xim鈥.

L鈥檈difici de Casa C谩diz t茅 dues plantes, i cadascuna correspon a un propietari. La part d鈥檃vall pertany a l鈥橝juntament de Cadis, governat per Podemos, que va dir des d鈥檜n primer moment que no tenia intenci贸 de reclamar-ne el desallotjament. Hi ha un petit rebedor on veiem un calendari amb les feines de la llar, les bicicletes dels riders, prestatges plens de llibres i un ordinador amb qu猫 els integrants fan tr脿mits o es connecten a classes de catal脿 i castell脿.

La part de dalt, on dormen els residents, 茅s d鈥檜na immobili脿ria amb seu a Madrid. Aquesta planta t茅 una ordre de desnonament pel 3 de maig, una data que pesa com l鈥檈spasa de D脿mocles. Berm煤dez reconeix que el desallotjament els genera 鈥渋ncertesa鈥, per貌 es mostra optimista: 鈥淭ot i que no sabem qu猫 passar脿, el projecte s鈥檃daptar脿 al que succeeixi鈥.

https://directa.cat/sensellarisme-que-sorganitza/