–

De parte de Portal Libertario OACA July 13, 2022 186 puntos de vista

Tuvo lugar este 6 de julio la audiencia ante el Tribunal Supremo (Corte di Cassazione) del juicio Scripta Manent. La corte recalific贸 los hechos del ataque explosivo a la escuela de estudiantes Carabineros de Fossano (Cuneo) del 2 de junio 2006, revindicado por Rivolta Anonima Tremenda 鈥 Federazione Anarchica Informale por los que eran acusados Anna y

Alfredo, en 芦strage (masacre, estrago 鈥 ndt) pol铆tica禄 (art, 285 c. p.), devolvi茅ndole el proceso al tribunal de Torino para recalcular peyorativo de la condena. Se han confirmado todas las dem谩s condenas, entre 1 a帽o y 6 meses y 2 a帽os y 6 meses, para 11 compa帽eros, y las absoluciones para los dem谩s de los acusados, que as铆 se vuelven definitivas.

Vendr谩n momentos para mas detalladas reflexiones. Lo que s铆 nos parece evidente es la determinaci贸n del Estado para quebrar el movimiento anarquista y la lucha revolucionaria, empeorando aun mas lo que se dio delante del Tribunal de Assise (sim. Audiencia Nacional 鈥 ndt) de Torino, con una sentencia que no parece presumir ning煤n margen de criticabilidad. Mientras que las contradicciones sobre las que se rige se hacen cada vez mas ingobernables, antes de que la tensi贸n social tomen formas que el poder no sepa gestionar, el Estado intenta darle un golpe contundente al movimiento y una advertencia a quien no desista: dos o tres a帽os a quien edite un peri贸dico, decenas de a帽os sino hasta la cadena perpetua para quien act煤e.

La reciente decision de encerrar a Alfredo en el 41bis, descaradamente tomada, adem谩s, a la v铆spera de esta sentencia, representa se califica perfectamente en esta represalia de Estado: las decisiones est谩n tomadas, Alfredo tiene que quedarse enterrado, literalmente, en la c谩rcel. Sus ideas, sus actos, su contribuci贸n tiene que ser acallada, olvidada, condenada al olvido.

Pero olvidarse de los presos de la guerra social significa olvidar la guerra misma: solidaridad revolucionaria con los anarquistas Anna Beniamino e Alfredo Cospito. Muerte al Estado y al capital, que viva la anarqu铆a.

Las direcciones de los compa帽eros presos:

Anna Beniamino

C. C. 芦G. Stefanini禄 鈥 Rebibbia

via Bartolo Longo 92

00156 Roma (Italia)

Alfredo Cospito

C. C. 芦G. Bacchiddu禄

strada provinciale 56 n. 4

Localit脿 Bancali

07100 Sassari (Italia)

Borrokan