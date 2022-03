–

El 谩cido valproico, el principio activo de un medicamento para la epilepsia llamado Depakine, aumenta el riesgo de sufrir malformaciones cong茅nitas en los fetos en gestaci贸n y de desarrollar problemas de memoria, trastornos del espectro autista y retrasos en el caminar y hablar, entre otros efectos adversos. As铆 lo vienen advirtiendo estudios cient铆ficos publicados desde los a帽os 80 y ahora, por primera vez en Espa帽a, lo ha ratificado un juez. Una pionera sentencia ha condenado a indemnizar con entre 1,3 millones y 600.000 euros a tres chicos que han sufrido los da帽os de este medicamento que tomaban sus madres cuando los gestaban.

La sentencia ha sido recibida con alegr铆a pero “precauci贸n” por la Asociaci贸n de V铆ctimas por el S铆ndrome del 脕cido Valproico (Avisav), que inici贸 este proceso hace unos seis a帽os (tiempo transcurrido desde la obtenci贸n del informe m茅dico que avalase la denuncia hasta la sentencia dictada el pasado 17 de marzo por el Juzgado de Primera Instancia n煤mero 91 de Madrid). Esta es una primera batalla ganada “por el futuro de sus hijos”, pero son conscientes de que la sentencia no es firme y prev茅n recurso por parte de la parte demandada, que es Allianz, la aseguradora de Sanofi, la farmac茅utica que comercializa Depakine.

La presidenta de esta organizaci贸n, Carmenrosa Gal谩n, es la madre de unos de los tres chicos que ahora el juez ha decretado que deber谩 ser indemnizado. Ella ahora tiene 54 a帽os, toma Depakine desde los 19 a帽os, edad que ahora tiene su hijo, que ha sido diagnosticado de “autismo, asperger, y tiene escoliosis y cifosis”. “El juez ha sido muy valiente al reconocer que la farmac茅utica conoc铆a los da帽os y aun as铆 sigui贸 comercializando [Depakine], ni par贸 para hacer estudios”, recalca.

En la sentencia, el juez expone que la farmac茅utica “no ha conseguido probar que el estado de la ciencia no permitiera conocer en esos momentos el riesgo que el valproato -谩cido valproico- entra帽aba para los fetos de las pacientes embarazdas, en relaci贸n no solo con las malformaciones de car谩cter f铆sico o som谩tico, sino tambi茅n en el retraso mental y los trastornos del espectro autista, pues en el escrito de contestaci贸n se viene a reconocer el riesgo teratog茅nico asociado a la exposici贸n del feto al 谩cido valproico fue identificado desde mediados de los a帽os 80″.

Riesgos para los fetos

El letrado considera probado que el riesgo para el adecuado desarrollo cognitivo del feto es “diez veces mayor” para las progenitoras que han continuado con su tratamiento con Depakine durante el embarazo, en comparaci贸n con el riesgo de las madres expuestas a la carbamacepina, “y casi cinco veces mayor que en aquellas que fueron expuestas a otro antiepil茅ptico”.

El juez dictamina que “el valproato s贸dico causaba malformaciones cong茅nitas en m谩s de un 10% de los hijos”

Asimismo, dictamina que “el valproato s贸dico causaba malformaciones cong茅nitas en m谩s de un 10% de los hijos de mujeres que tomaron tal medicaci贸n, problemas de desarrollo cognitivoen un 30-40% de esos ni帽os, un riesgo de sufrir trastornos del espectro autista tres veces superior al normal y cinco veces en el caso del autismo infantil”. Por ello, entiende que Sanofi deber铆a haber detenido la distribuci贸n del este producto “para las mujeres gestantes o que se propon铆an serlo“.

Sin embargo, contin煤a la sentencia, “Sanofi opt贸 por continuar su comercializaci贸n, sin comunicar de forma inmediata tales estudios a la autoridad sanitaria (ninguna prueba se ha aportado a este respecto), eligiendo as铆 el mantenimiento de sus beneficios por encima de la seguridad sanitaria de las pacientes y sus descendientes”. El juez concluye que la actuaci贸n de Sanofi, hasta el momento de la concepci贸n de los tres demandantes afectados, no fue “en absoluto” diligente, “sino m谩s bien todo lo contrario”.

Sin registro oficial

Carmenrosa Gal谩n explica a 20minutos que no hay forma actual de conocer datos oficiales de personas afectadas por el S铆ndrome del 脕cido Valproico, pues no existe un registro oficial en Espa帽a. En Avisav cuentan con 160 personas, pero aseguran que “hay m谩s” porque el 90% de sus socias son mujeres epil茅pticas, pero Depakine tambi茅n se prescribe a personas con trastorno bipolar.

Depakine se sigue prescribiendo en Espa帽a y otros pa铆ses de Europa, aunque la Agencia Espa帽ola de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) emiti贸 en 2018 nuevas recomendaciones sobre medicamentos que contienen 谩cido valproico que restring铆an su uso en ni帽as y mujeres en edad f茅rtil, “excepto que no se pueda utilizar otra alternativa terap茅utica y se cumplan las condiciones del plan de prevenci贸n de embarazos”, el cual se refiere al “entendimiento y aceptaci贸n por parte de la paciente de las condiciones del tratamiento (que incluyen el uso de m茅todos anticonceptivos, pruebas de embarazo regulares y consulta con el m茅dico en el caso de planificar un embarazo o existencia del mismo)”.

Esta alerta, seg煤n Gal谩n, “no siempre funciona” porque en la asociaci贸n Avisav hay dos mujeres que han seguido tomando Depakine despu茅s de las recomendaciones de la Aemps. “En Espa帽a se ha esperado a que la mujer vaya a consulta y all铆 se le iba informando, pero 驴y si mientras tanto te quedas embarazada?”, lamenta esta madre a la que ahora ha dado la raz贸n la justicia madrile帽a y que reclama un sistema de advertencia m谩s activo por parte de las autoridades m茅dicas.

El derecho al diagn贸stico

La actual sentencia es una paso m谩s en el camino de tres de los 160 socios y socias de Avisav, pero Gal谩n adelanta que en los pr贸ximos meses llegar谩n a los juzgados una nueva tanda de afectados que tienen intenci贸n de presentar otra denuncia. Explica la presidenta de esta asociaci贸n que el proceso hasta llegar a un juzgado “no es f谩cil”, pues para denunciar se necesita un informe m茅dico que certifique el diagn贸stico y para este no hay ninguna prueba espec铆fica, sino que al final se diagnostica “por descarte”.

“Al final, todos vamos a Murcia, donde est谩 el m茅dico que m谩s sabe del S铆ndrome del 脕cido Valproico”, explica Gal谩n en referencia al doctor del Hospital de la Arrixaca de Murcia Juan Antonio Ortega, que pr谩cticamente centraliza los diagn贸sticos de casos afectados por valproato en Espa帽a. La presidenta de Avisav relata que para llegar a este especialista, las madres “necesitan ser derivadas desde sus m茅dicos en sus Comunidades”, algo que no siempre consiguen o que les cuesta “entre tres y cuatro a帽os”. “Hay neur贸logos que no quieren pillarse los dedos, no quieren firmar el informe. El diagn贸stico es un derecho y la derivaci贸n a Murcia tambi茅n”, agrega Gal谩n.

Diversos estudios han descrito desde la d茅cada de los a帽os 80 la relaci贸n entre la exposici贸n intrauterina al valproato y las alteraciones en el cierre del tubo neural (espina b铆fida) en los ni帽os. Tambi茅n han confirmado que produce malformaciones connatales compatibles con un fenotipo caracter铆stico denominado s铆ndrome fetal por valproato caracterizado por dismorfia facial, anomal铆as cong茅nitas, retraso en el desarrollo, especialmente en el lenguaje y en la comunicaci贸n, y diversos trastornos compatibles con un espectro autista.

En Espa帽a, otro de los expertos que tambi茅n ha apoyado a las familias afectadas por el valproato es Joan Ram贸n Laporte, el catedr谩tico de Farmacolog铆a y especialista en farmacovigilancia que sorprendi贸 durante su comparecencia en la comisi贸n de investigaci贸n que analiz贸 la gesti贸n de las vacunas anticovid en el Congreso de los Diputados con afirmaciones como que las vacunas eran un “experimento” y que no reduc铆an la mortalidad. Palabras que fueron ampliamente rebatidas por sus propios colegas. Laporte ha considerado esta sentencia como “hist贸rica“.

Cabe recodar que la historia de esta lucha tambi茅n ha sido escrita por la mujer francesa Marine Martin, madre de dos hijos en 1998 y 2002 afectados por su ingesta de Depakine durante los dos embarazos y autora del libro ‘Depakine, el esc谩ndalo’ en el que describi贸 su lucha por encontrar las respuestas que los m茅dicos no le hab铆an podido dar.

