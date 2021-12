–

Parafraseando al sindicato experto en sindicalismo que ayer, cual Pap谩 No毛l nos inund贸 de felicidad con 茅xito tras 茅xito para nuestra plantilla (ni aparece, fiel a su estilo, cuando los problemas surgen, y s贸lo aparece con sus logros), haci茅ndonos ver c贸mo hay que lograr las cosas en BBVA, por la tarde recibimos un nuevo regalo de estas fiestas: La Audiencia Nacional dict贸 sentencia en contra de la impugnaci贸n de CGT BBVA del ERE en BBVA que se celebr贸 el 27 de octubre de 2021.

A lo largo de varios meses, hemos ido detallando en los diversos escritos que os hemos hecho llegar, todos los razonamientos en los que desde CGT nos bas谩bamos para poder plantear una demanda de IMPUGNACION DEL ERE. Tambi茅n os hemos puesto por escrito, c贸mo hemos tenido que plantear en solitario dicha demanda (se han adherido a la misma SEC y CIG), a pesar de que el resto de las organizaciones sindicales expusieron por escrito a la empresa en sus informes contradictorios los mismos argumentos que todos ve铆amos, y en los que nos bas谩bamos para decir que NO pod铆a proceder un planteamiento de un ERE.

Luego vino la realidad, y donde algunos sindicatos hab铆an escrito que no proced铆an los argumentos que esgrim铆a el Banco, 鈥渜ue en BBVA no sobraba nadie鈥, acababan firm谩ndole que 鈥渁delante鈥, siguiendo el slogan de la entidad. Adelante con todas las barbaridades鈥 porque total 鈥渜uien paga el pato鈥 es siempre la plantilla; esa a quien le quitan el DOR sin dar explicaciones, esa a quien le mandan a departamentos de forma 鈥渧oluntaria鈥 sin consultarle, esa a quien se le amenaza con traslados sin pudor alguno, aunque se incumpla el Convenio, esa a quien se le puede machacar todas las ma帽anas pidi茅ndole qu茅 ha facturado, en definitiva: esa a quien se le puede mandar a la calle, aunque su empresa siga ganando millonadas.

Hace unos meses el consejero delegado, el hombre de Ankara, anunciaba los resultados; nos quedamos orgullosos de estar en una empresa con semejantes beneficios, y decepcionados de ver c贸mo tratan a su plantilla. Se quedan contentos de poder pagar cada vez m谩s a los accionistas, y no se paran a pensar que a su vez cada vez pagan menos a su plantilla.

Es mentira eso de que 鈥渘o hay para todos鈥, se trata de hacer un reparto m谩s justo, m谩s equitativo. Sobre todo, de incentivar a quien est谩 generando esos enormes beneficios.

Algunas personas nos dec铆an que c贸mo nos atrev铆amos a solicitar una impugnaci贸n a un ERE que planteaba el todopoderoso BBVA, que no ten铆amos nada que hacer.

Pero en la vida, tambi茅n la sindical, no se trata de hacer las cosas en funci贸n del resultado que vas a conseguir; en muchas ocasiones tienes que hacer lo que te dicta la conciencia, lo que te dice el sentido com煤n y LA HONESTIDAD. A esto se le llama hacer congruente tu forma de pensar con tu forma de actuar. 鈥淗emos hecho lo que ten铆amos que hacer鈥. Otros sindicatos dir谩n que han hecho lo que ten铆an que hacer, una vez m谩s, 鈥減or responsabilidad鈥. T脷 TIENES QUE VALORARLO.

Ha pasado ya el tiempo, se ha aplicado el ERE, la gente ya ha salido despedida; 驴Y ahora qu茅?, 驴c贸mo est谩n las FAMILIAS que tuvieron que despedirse en contra de su voluntad? 驴C贸mo hemos quedado quienes seguimos en activo, muchas de las personas desplazadas a enormes distancias de nuestros domicilios?

Indudablemente, much铆simo peor que como est谩bamos antes. Tenemos mucho m谩s trabajo, menos gente para hacerlo, la clientela, desplaz谩ndose a mucha m谩s distancia para que no se les resuelvan sus problemas, lo que genera agresividad f铆sica y verbal para quienes sobrevivimos, los objetivos no los han disminuido a pesar de que haya menos plantilla鈥 y mientras tanto el Banco sigue publicando sus beneficios millonarios. A estas alturas: 驴Hay alguien tan necio que se pueda creer que existieron motivos para despedir a 3.000 personas?

Fijaos qu茅 panorama tan distinto se hubiera encontrado la empresa, si en el juicio tiene como oposici贸n al 100% de la representaci贸n de la plantilla. 驴Estos son los sindicatos que vas a necesitar cuando haya otro planteamiento similar? Ya a nadie le cabe duda alguna, que despu茅s de una m谩s que posible fusi贸n se plantear谩 otro expediente de despido colectivo. 驴En qu茅 situaci贸n de defensa nos quedamos los trabajadores/as? Es triste, pero muchas personas en lo 煤nico que est谩n pensando ahora es c贸mo se sit煤an para el pr贸ximo ERE, en qu茅 trancha de edad se quedan etc. Qu茅 pena que no defendamos m谩s nuestro puesto de trabajo, qu茅 pena que prefiramos seguir mirando a otro lado y dando fuerza a sindicatos que s贸lo miran por ellos. Ya no cabe duda alguna de que estos sindicatos CCOO, UGT y ACB se han RETRATADO ante la plantilla. Ya no sirve que lo maquillen con otros aspectos laborales, puesto que lo m谩s sagrado para cualquier persona trabajadora debe de ser el mantener su puesto de trabajo. Es bochornoso que en la Audiencia Nacional se sienten juntos la empresa y algunos que dicen ser representantes de los trabajadores/as.

Ya es hora de que T脷 TAMBI脡N TE POSICIONES. 驴Vas a defender tu puesto de trabajo o vas a esperar a ver qu茅 sucede la siguiente vez?

Ante cualquier ERE, no existe la 芦obligaci贸n禄 de buscar lo 芦menos malo禄 como pretenden hacer creer a sus afiliaciones y a la plantilla en general esos Sindicatos que SIEMPRE VAN A FIRMAR un ERE en la Banca, y es porque si dejaran de hacerlo, perder铆an ese papel 芦institucional禄 que tantos r茅ditos econ贸micos, de poder y hasta personales (liberaciones de m谩s), les supone a sus c煤pulas. Porque, en el ERE BBVA, todos los Sindicatos compartimos, al comienzo de las Negociaciones, QUE NO HAB脥A RAZONES OBJETIVAS, ECON脫MICAS ni ORGANIZATIVAS para plantear un ERE de tal naturaleza en BBVA. Si los finalmente firmantes no hubieran aceptado el Acuerdo, el ERE, efectivamente, podr铆a haber sido ejecutado de entrada por BBVA (tenemos nuestras dudas de que, pol铆ticamente, hubieran podido hacerlo unilateralmente), pero, desde luego, PODR脥A HABER SIDO MUCH脥IIIISIMO M脕S F脕CILMENTE TIRADO ABAJO en los Tribunales por una impugnaci贸n colectiva, de todos los sindicatos presentes, JUNTOS.

Como recoge la Sentencia, el mayor argumento de peso, para rechazar la impugnaci贸n de CGT, es que La Audiencia Nacional 鈥渃ompra鈥 la argumentaci贸n econ贸mica del Banco, sin m谩s, la da por buena a pesar de haber demostrado punto por punto lo err贸nea de su interpretaci贸n. El argumento del abogado del Banco era que nuestra argumentaci贸n se basaba en datos consolidados del grupo, cosa que no es cierta. Nuestro informe pon铆a de manifiesto la situaci贸n global del grupo, el marco de pandemia que daba car谩cter excepcional al ejercicio 2020, y detallaba y contrastaba las cifras de BBVA Espa帽a. Se demostr贸 fehacientemente que la realidad de BBVA Espa帽a era una muy distinta de la del panorama desolador planteado por la empresa. Lo m谩s triste quiz谩 no sea el que los jueces (expertos en derecho) no hayan sabido discernir lo que econ贸micamente era real de lo que era un montaje contable; lo m谩s triste quiz谩 s铆 sea el que los estudios econ贸micos presentados por los sindicatos firmantes fueran en el mismo sentido que el nuestro y, sin embargo, sus delegados en la Mesa decidieran firmar el ERE.

UNA VEZ M脕S, GANA LA BANCA, GANAN LOS PODEROSOS, dando un significativo valor a que el Acuerdo lleva la firma del 72% de la RLT dando carta de naturaleza a que el proceso (denunciado inicialmente por todos) s铆 contuvo los requisitos legales precisos y que hab铆a causas objetivas, econ贸micas y organizativas. 隆No, no fue as铆! Y as铆 lo indicaron los luego firmantes, pero esa firma posterior es la que permite ahora decir que, si un 72% de la RLT dice que el proceso fue adecuado a ley, no es suficiente para cuestionarlo la CGT con una representatividad legal (hoy) del 18%.

CGT est谩 esforz谩ndose en mantener viva la capacidad de resistencia, de rebeld铆a contra el pernicioso clima laboral que tras un ERE se genera. Por supervivencia an铆mica y laboral de quienes seguimos trabajando, pero tambi茅n porque s贸lo desde una posici贸n colectiva m谩s consciente y m谩s coherente PODREMOS AFRONTAR pr贸ximos cap铆tulos de esta Reestructuraci贸n continua que pretende BBVA, tanto si se produce una absorci贸n, como si se contin煤a en solitario. Ante esos seguros nuevos episodios de agresi贸n, s贸lo tenemos como herramienta el REFORZAR EL ESP脥RITU COLECTIVO DE RESISTENCIA, de lucha, de oposici贸n a los unilaterales planes agresivos de esta Direcci贸n. Por eso CGT, y por creer firmemen te en que un banco que gana recurrentemente XX millones de euros para repartir dividendos a sus Fondos de Inversi贸n propietarios de sus mayor铆as actuariales y subir sus sueldos a su c煤pula directiva pueda hacer impunemente un ERE, interpusimos la impugnaci贸n.

La justicia no se ha atrevido a asumir nuestra tesis para echar para atr谩s el ERE planteado por el BBVA. Era de imaginar que casi ning煤n juez o jueza se atrever铆a a hacerlo, con eso ya cont谩bamos, pero ello no nos impidi贸 el seguir adelante con lo que consider谩bamos era nuestra obligaci贸n como representantes de la plantilla. Esta sentencia denegando nuestro planteamiento no lo convierte en una locura por nuestra parte; en infinidad de ocasiones se ha apreciado que la justicia negaba muchos planteamientos que con el tiempo se han refutado como necesarios. El tiempo nos dar谩, seguro, una vez m谩s la raz贸n (fijaos, como ejemplo, lo ocurrido en el ERE de Alcoa anulado por la oposici贸n de todos los sindicatos), y se apreciar谩 que fue una total injusticia laboral y social el planteamiento de un proceso de despido colectivo en una entidad con unos beneficios milmillonarios recurrentes.

Pues s铆, la verdad es que estamos orgullosos de nuestro planteamiento, y lo volveremos a hacer las veces que por desgracia sea necesario. RECURRIREMOS AL TRIBUNAL SUPREMO.

Diciembre de 2021