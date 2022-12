El tema de los eufemismos en

pol├ştica siempre me ha llamado la atenci├│n. Se usan mucho, sobre todo por parte

de las derechas, para enmascarar lo que se quiere hacer bajo una capa ret├│rica.

En los ├║ltimos tiempos, que tanto se habla de la posverdad, se ha puesto de

moda una clase especial de eufemismos: los dog whistles (silbatos para

perros).

Seguro que hab├ęis o├şdo el t├ęrmino. Se

trata de un eufemismo que tapa pol├şticas especialmente preocupantes (racistas,

machistas, etc.) y que tiene una virtud doble: transmite a los fieles las propias intenciones a la vez que niega a los

oponentes un motivo razonable para enfadarse, puesto que lo que dice es, a veces,

justo lo contrario de lo que quiere decir. El ejemplo más claro es Make

America great again, el lema de Trump. Bajo esta bandera aparecen toda

clase de pol├şticas racistas, machistas y clasistas, desde los muros en la

frontera hasta la prohibici├│n del aborto, pasando por la persecuci├│n de

personas trans o el establecimiento de trabas para que ciertos colectivos

puedan votar. Cosas que nos llevan hacia el fascismo.

Cuando Trump pronuncia esta frase,

sus seguidores entienden que sus objetivos son esos y no otros. Y sus oponentes

tambi├ęn. Pero estos no pueden quejarse porque quedar├şan de paranoicos: ┬┐qui├ęn

podr├şa oponerse a recuperar la grandeza de EE.UU.? ┬┐Qui├ęn vincular├şa tan noble

objetivo con semejantes pol├şticas de segregaci├│n? Para desmontar la frase ya

hay que hacer un análisis serio del discurso y las prácticas de estos

pol├şticos, y desde el otro lado lo tienen muy f├ícil para contraatacar con

simplezas como ┬źanda, anda, imaginaciones tuyas, yo solo digo que hay que volver a

hacer grande EE.UU.┬╗.

La frase ┬źhay que separar la obra

del autor┬╗ es un dog whistle similar. La o├şmos cuando el autor de

una obra tiene opiniones pol├şticas, digamos, cuestionables. Se us├│, por

ejemplo, cuando se critic├│ al Celsius por invitar a Orson Scott Card, y se

emplea con cierta frecuencia cuando se pide a la gente que no compre productos

de Harry Potter porque J.K. Rowling financia movimientos tránsfobos vinculados

con la extrema derecha. La respuesta siempre es la misma: pero hombre, ┬┐c├│mo

dices eso? Vale, el autor será lo que sea, pero lo que nos interesa es su obra.

¡Hay que separar obra de autor!

Hay aqu├ş varias cosas interesantes. La

primera es esta apelaci├│n a la obra de una persona como algo intangible, que

solo puede ser criticada en el plano art├şstico (es decir, por sus valores

literarios, cinematogr├íficos, pict├│ricosÔÇŽ) y no en el pol├ştico. Lo cual es mentira, claro. La obra de un

autor expresa sus ideales pol├şticos, incluso en lo m├ís b├ísico. Por

ejemplo, en la obra de J.K. Rowling no hay transfobia expl├şcita (1), pero en

Harry Potter hay castas, estereotipos raciales y una divisi├│n binaria del mundo

en buenos y malos, elementos todos ellos pol├şticos. En otras palabras: la obra

de un autor es parte de ├ęl, de sus ideas, de lo que piensa. Nunca se puede

hacer una separaci├│n firme entre obra y autor.

Pero es que, además, la frase es una

mentira total, y por eso la categorizo como dog whistle. Quiere decir

una cosa muy distinta al significado literal de las palabras que emplea. Cuando

se nos pide que separemos obra de autor, lo que en realidad se nos está

pidiendo es que seamos tolerantes con el autor, no con la obra. Lo que se nos dice no es realmente ┬źseparad obra de autor┬╗, sino ┬źperdonad las barbaridades del autor porque su obra es buena┬╗.

Voy a poner un ejemplo con, de

nuevo, Harry Potter. A m├ş me gusta esa saga de libros. Como todo buen millennial,

crec├ş con ella. Supone una experiencia compartida con la gente de mi edad y un

v├şnculo que tengo con personas que me importan. A pesar de que ha quedado

ampliamente superada, marc├│ un hito en la literatura juvenil de los ├║ltimos ÔÇÖ90

y primeros ÔÇÖ00 (2) y el tamiz de la nostalgia hace el resto: s├ş, sigue

gustándome Harry Potter (tanto las novelas como muchos de los productos

derivados) y, probablemente, siga gustándome durante muchos años. Por esa razón,

peri├│dicamente vuelvo a los libros y a las pel├şculas que ya tengo.

Pero la autora me parece una

miserable. Es una se├▒ora que ha decidido situarse voluntariamente en unas

posiciones pol├şticas de extrema derecha, enfocadas hacia el odio contra uno de

los colectivos más vulnerables de la sociedad: las personas trans. Por mucho que

haya escrito uno de los libros que definieron mi infancia y mi primera adolescencia,

yo preferir├şa que no tuviera el dinero y el altavoz que tiene. As├ş que

colaboro, desde mi humilde posición, para restárselo: no consumo los nuevos

productos que salen bajo la licencia, no hablo de ella en p├║blico e intento convencer

a los demás de que hagan lo mismo.

A mi parecer, esto es separar obra

de autor: tratarlos con dos criterios distintos, pues los valoro de forma

diferente. La obra me gusta, pero, como el autor no, voy a evitar darle dinero

y visibilidad. Disfrutar├ę en mi intimidad de la obra que ya tengo comprada,

piratear├ę la que salga nueva o comprar├ę productos derivados hechos por fans de

los que ├ęl no ver├í un duro, pero ya est├í. Por volver de nuevo al caso de Orson

Scott Card, que t├║ releas tus viejos tomos de Ender me da igual; que le invites

a hablar a un festival me da menos igual.

Cuando se nos pide que separemos

obra de autor, sin embargo, no se espera que hagamos esto sino justo su

contrario: que, como nos gusta la obra, ignoremos que el autor es un

desgraciado y sigamos dándole recursos y posición. ¿Y si no nos gusta la obra? Pues

da lo mismo, porque, como ya hemos dicho, esta clase de posiciones no admiten

la cr├ştica pol├ştica hacia una obra art├şstica, as├ş que el asunto se convierte en

un mero problema de gusto personal, un ┬źsi a ti no te gusta no la leas / veas /

juegues, pero yo quiero seguir ley├ęndola / vi├ęndola / jug├índola┬╗.

Esta clase de confusi├│n es la que ha

llevado, por cierto, a mucha gente de izquierdas y LGTB a renegar en p├║blico de

Harry Potter, decir que es basura, que está mal escrita, etc. Entiendo de dónde

viene, pero es una posici├│n que me parece impostada, hecha para responder a estas

objeciones que lo sit├║an todo en el gusto personal. Por supuesto, seg├║n van

pasando los años le vemos más las costuras y los defectos literarios a Harry

Potter. Tambi├ęn las virtudes, que las tiene. Pero es que eso da igual, porque

el problema nunca fue la calidad de la obra, sino las actitudes de su autora. Y

pongo ahora otro ejemplo: Disco Elysium, un juego que todo el mundo admite que

es excelente, pero que hay gente negándose a jugar porque la empresa que lo

explota parece haber vulnerado la propiedad intelectual de las personas que lo

crearon.

Por ├║ltimo, quiero hablar de la

respuesta más habitual cuando alguien señala ciertos actos y opiniones de un

autor como motivo para no consumir su obra: ┬źes que, si razonamos as├ş, nunca

leer├şamos / ver├şamos / jugar├şamos a nada, porque no hay autor libre de culpa┬╗. La

segunda parte es cierta. Ning├║n estudio de videojuegos y ninguna productora de

pel├şculas est├í libre de pr├ícticas cuestionables; ning├║n autor es ejemplo de

virtud ni en lo que hace, ni en lo que dice, ni en lo que piensa. Pero el razonamiento

que se deriva a partir de ah├ş es err├│neo.

Cada cual decide d├│nde traza la

l├şnea y por qu├ę la traza. A m├ş, por ejemplo, dos datos que me parece razonable

tener en cuenta es si el autor est├í vivo y si sus opiniones pol├şticas

discriminatorias se traducen en actos que vayan a da├▒ar a otros. Puedo leer con tranquilidad a Lovecraft

porque, aunque era un racista, lleva casi un siglo muerto y muchas de sus obras

están incluso en el dominio público. Aunque no lo estuvieran, da igual para mi

criterio personal, que es que mi dinero no acabe en manos de grupos de extrema

derecha. Si el autor ha fallecido o si, aunque est├ę vivo, no apoya a

movimientos organizados de odio (por mucho que pueda tener opiniones pol├şticas derechistas),

no veo problema en comprarme sus obras (3).

Otro dato que le importa a mucha gente (a m├ş no tanto) es hasta qu├ę punto las opiniones pol├şticas del autor son

expl├şcitas en la obra. Esto suele ser relevante no solo para decidir si comprar

o no la obra, sino incluso para saber si leerla. Puede que el libro me haya

salido gratis, pero, a lo mejor, no me apetece dedicar mi escaso y muy valorado

tiempo de ocio a empaparme de una apolog├şa del fascismo, por ejemplo. Y es una

decisión de lo más válida.

Ni es un desdoro dejar de comprar un

libro por razones pol├şticas ni te vas a quedar sin nada para leer. Sea donde

sea donde traces tu l├şnea, las obras que queden dentro tender├ín a infinito: ese

es el milagro de la multiplicaci├│n de las editoriales y de los autoeditados. En

cuanto a las obras maestras de cada g├ęnero, y en el caso de que te interese

leerlas (4), pasa lo mismo: hay tantas grandes obras que quizás te pierdas

algunas, pero podrás leer muchas otras. Por supuesto, quien dice leer dice ver

o jugar.

Espero haber explicado por qu├ę me

parece absurda (y, de hecho, peligrosa) la frasecita de marras. Qu├ę pena no

conocer a su autor, para contarle bien lo que opino de semejante obra.

(1) Salvo quizás en Troubled

Blood, novela escrita ya durante su deriva tránsfoba.

(2) No fue, sin duda alguna, la

primera historia sobre colegios de magia, pero s├ş la primera que peg├│ un

bombazo tremendo, además manteniendo una personalidad muy reconocible.

(3) En la misma categor├şa cuento a P├ęrez-Reverte, por ejemplo, que est├í vivo y es un se├▒or bastante apolillado, pero no financia partidos de ultraderecha. Aunque, despu├ęs de leer cuatro libros seguidos de este se├▒or para entender por qu├ę es tan popular, lo que me pregunto es por qu├ę querr├şa nadie leer a P├ęrez-Reverte.

(4) Que tampoco es obligatorio, incluso si nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son.

