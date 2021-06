–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia June 14, 2021 13 puntos de vista





Con la aprobaci贸n de la pr贸rroga de los ERTE hasta septiembre y un verano que promete mayores oportunidades laborales, los afectados dudan sobre si es legal aceptar un empleo en otra empresa

La pr贸rroga de los ERTE hasta el pr贸ximo mes de septiembre, tal y como han acordado empresarios y sindicatos con el Gobierno, podr铆a dejar este verano fuera del mercado laboral a miles de trabajadores en M谩laga, donde a fecha de mayo a煤n hab铆a m谩s de 24.000 personas afectadas por esta f贸rmula de suspensi贸n de empleo.

Pero con una temporada estival que promete mayores oportunidades de trabajo para hacer frente a repunte de la demanda en el sector servicios y para cubrir los puestos de quienes se marchan de vacaciones en empresas no vinculadas a la hosteler铆a y el turismo, surge la duda de si estando a煤n afectado por un ERTE se puede aceptar un trabajo en otra empresa. Y de hacerlo, qu茅 repercusi贸n tendr铆a para el trabajador que est谩 cobrando una prestaci贸n por desempleo y sobre su derecho a reincorporase de nuevo a su puesto de trabajo en la empresa una vez terminado el ERTE.

Desde el Servicio P煤blico de Empleo (SEPE) aclaran que en caso de que un trabajador tenga suspendido su contrato por un expediente temporal de regulaci贸n de empleo (ERTE), s铆 puede realizar otra actividad laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 芦La suspensi贸n de la relaci贸n laboral supone para el trabajador y para la empresa la liberaci贸n de las obligaciones respectivas de trabajar y remunerar el trabajo禄, precisan. Es decir, el ERTE no extingue la relaci贸n laboral, solo la suspende y mientras tanto el empleado puede prestar sus servicios en otra compa帽铆a, salvo que su contrato recoja pactos de exclusividad o de no concurrencia. Aunque no es obligatorio, es aconsejable poner en conocimiento de ambas empresas su nueva situaci贸n laboral, para que si se reincorpora a su puesto de trabajo inicial no cause contratiempos a ninguna de ellas.

Lo que s铆 es obligatorio es comunicar al Servicio P煤blico de Empleo Estatal los empleos que tenga mientras cobra el paro, con el fin de suspender dicha prestaci贸n. Y es que si encuentra un trabajo a jornada completa, ya no estar谩 parado y, por tanto, tendr谩 que dejar de percibir la prestaci贸n de desempleo que recib铆a por estar en el ERTE.

Solo en el caso de que el trabajo sea a tiempo parcial, el afectado podr谩 elegir entre suspender la prestaci贸n por desempleo o solicitar a la administraci贸n poder compatibilizarla con ese contrato, aunque se restar谩 de la misma la parte proporcional al tiempo que trabaje. No obstante, tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre de 2020, en determinados supuestos cuando las prestaciones por desempleo reconocidas en el 谩mbito de los expedientes de regulaci贸n de empleo de fuerza mayor; expedientes de empleo por impedimento o limitaciones de actividad y los expedientes por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas y de producci贸n vinculadas al Covid-19 se compatibilicen con la realizaci贸n de un trabajo a tiempo parcial no afectado por medidas de suspensi贸n, no se deducir谩 de la cuant铆a de la prestaci贸n la parte proporcional al tiempo trabajado.

Adem谩s, se ha creado una compensaci贸n econ贸mica para aquellos trabajadores afectados con anterioridad a la medida y cuya cuant铆a de desempleo ya se hab铆a visto reducida en proporci贸n al tiempo trabajado con el empleo a tiempo parcial. Todos ellos podr谩n solicitarla hasta el d铆a 30 de junio de 2021 y su importe ser谩 equivalente a lo dejado de percibir por la deducci贸n.