–

De parte de Portal Libertario OACA June 21, 2021 67 puntos de vista

En los 煤ltimos art铆culos que he estado leyendo se menciona que los anarquistas participaban en todos los 贸rganos de la Rep煤blica. He de decir que es as铆.

En mi pensamiento hay una idea de lo que es ser anarquista y he de decir que difiere mucho a la muchos que se hacen llamar 鈥渁narquistas鈥.

Para m铆, 鈥渁narquista鈥, quiere decir que eres una persona limpia, culta, trabajadora y laboriosa, que no tira todo por un sue帽o que no respete tus gustos y aficiones, que sigue su vocaci贸n, que apenas toma drogas y, que si las toma, es por un motivo justificado.

Un anarquista no pone bombas. No envenena a la gente con su jerga ling眉铆stica, ni berberr谩ica. No convence a la gente de lo que tiene que ser, ni de lo que podr铆a ser. No aspira a nada m谩s que a ser 茅l mismo. Y utiliza el lenguaje correctamente.

Un anarquista no pone 鈥渪鈥 en lugar de la marca de g茅nero a menos que esa 鈥渪鈥 sea para guardar la intimidad de las personas. Un anarquista utiliza el neutro al platicar el g茅nero con una terminaci贸n que en castellano terminar铆a en 鈥渆鈥.

Un anarquista es necesariamente feminista, sea macho o hembra; e incluso intersex. Un anarquista lucha por los derechos del colectivo LGTB; y, eso, aunque sea 鈥渉etero鈥.

Un anarquista no desprecia la biolog铆a y cree firmemente en la libertad. Y, si no es as铆, no eres anarquista.

El 煤ltimo objetivo de un anarquista es ser libres; eso s铆: respetando los l铆mites de La Naturaleza.

Un anarquista no cree que el ser humano pueda volar, ni que pueda teletransportarse. Pero sabe que puede.

Un anarquista es capaz de cometer los mismos errores que cualquier otro ser humano, incluyendo las faltas de ortograf铆a y ortotipogr谩ficas.

Los anarquistas son, en definitiva, seres racionales que aspiran a La Libertad y al Salvajismo con may煤scula y no con min煤scula como nos hacen creer.

Un anarquista cree en ser 鈥淪alvaje鈥. Eso es en no estar domesticado, ni domesticada por algo que pueda hundirte en la sumisi贸n. Lo que no cree es en que el ser humano sea un bruto y un violento capaz de las m谩s oscuras atrocidades.

Un anarquista es Luz. Un anarquista no es oscuridad. Todo el mundo que crea y piense lo contrario no es anarquista.

Un anarquista es un m茅dico, un ingeniero, un administrador, un juez e, incluso, un abogado. Pero lo es, tambi茅n, un alba帽il, una costurera, un peluquero, un limpiador e, incluso, una consorte.

Un anarquista sabe diferenciar entre profesiones y sabe que unas las crearon personas de sexo masculino y otras de sexo femenino. Por eso llama a los jueces, 鈥渏ueces鈥 y a las enfermeras 鈥渆nfermeras鈥, aunque se demuestre en cada gremio hay m谩s personas de principio sexual diferente.

Un anarquista sabe que La Naturaleza nos dota de hormonas y, por tanto, de g茅nero. Un anarquista sabe que la sexualidad es muy personal y que cada uno elije la suya. Pero sabe que las sexualidades son limitadas y que La Naturaleza no nos ofrece m谩s variedad.

Un anarquista cree que el 鈥淗ombre鈥 es toda la humanidad y no solo un g茅nero que a ra铆z de que tiene 鈥減ito鈥 se le ha llamado as铆, ya que 鈥淗ombre鈥 significa 鈥渜ue viene del humus鈥 y toda la humanidad viene del 鈥渉umus鈥, incluidas las mal llamadas 鈥渕ujeres鈥 que no son ni 鈥渃angrejos鈥, ni 鈥渂ollitos鈥.

Un anarquista sabe que 鈥減ito鈥 es una palabra que se utiliza para mencionar a las gl谩ndulas reproductivas masculinas y que la utiliza como eufemismo para no herir, ni humillar utilizando otras palabras, no m谩s hirientes, sino m谩s directas.

Un anarquista no me denunciar铆a por incluir la palabra 鈥減ito鈥 en un art铆culo. Ni siquiera por incluir otra palabra m谩s directa que significa lo mismo y que tampoco es un insulto.

Un anarquista se fijar铆a que en este art铆culo tambi茅n aparece la palabra 鈥渂ollito鈥. Y que esta, en el contexto que se enuncia, sirve para reflejar una realidad que centenares de miles de machistas utilizan para denigrar a las Fembras y, que estas, en vez de protestar, se apropian de un t茅rmino que es claramente ofensivo y denigrante que las convierte en una gl谩ndula femenina.

Eso s铆: no todas. De hecho, en vuestro caso, compa帽eras, sois m谩s las que protest谩is cuando hay una discriminaci贸n de este tipo. Solo los 鈥渢铆os鈥 raros y machistas pondr铆an una escusa para llamar a la 鈥淔embra鈥, 鈥渂ollito鈥 y dejarlo as铆 hasta que esa palabra conquiste todos los espacios humanos y sociales convierti茅ndose en la palabra que nomine a un g茅nero.

No obstante:

鈥淧ito鈥.

隆Abajo el Patriarcado y arriba las cunas! 隆Pues igual soy padre!

-Richie punk-