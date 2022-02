–

Ser cheto es estar en el lugar correcto.

Correcto, correct铆simo, incluso cuando se haga la pose de incorrecci贸n, de soltura, o se fabrique, con cierta minuciosidad mal escondida, esa performance del error, esa calculada fealdad, que es tal vez la performance favorita de los chetos.

En ciertos ambientes culturales de una metr贸polis latinoamericana, ser cheto es como tener Club La Naci贸n, una credencial con descuentos para entrar a tal o cual espacio, c铆rculo, instituci贸n. Sin un m铆nimo de seguidores no llegar铆as a ning煤n lado. Y el cheto se pone ansioso porque ser reconocible es una competencia constante: no se nace cheto, se llega a serlo.

Para ser cheto hay que ser blanco de alma, europeo de coraz贸n, de clase media o media alta, relativamente pudiente. Los chetos tienen una est茅tica, una 茅tica, un modo de andar, de afirmar, de elegir, y ven el mundo como el pez que no se sabe en pecera. Generalmente sensibles, graciosos, inteligentes, delgados, m谩s bien generosos, los chetos son buenos patrones. M谩s buenos que patrones: 隆hijos de patrones!

La culpa a veces los inunda y se expresa en sobreactuadas ideolog铆as contrahegem贸nicas. La plata del cheto, al igual que el diablo, est谩 en los detalles. No en cosas grandes (salvo, tal vez, por un inmueble o dos). Hay que ser cheto o querer serlo (un poco lo mismo) para poder apreciar esa particularidad que los caracteriza: la prenda justa, la fotogenia, el c铆rculo correcto, el chiste contempor谩neo. Los chetos son muy contempor谩neos. Y si se me permite usar铆a esta palabra en el sentido contrario a 鈥渋ntempestivo鈥, tal como la etimolog铆a indica.

El cheto pertenece. Es cool. Se hace reconocer por sus pares, nunca est谩 muy solo: todo su mundo, su grupo, es como un supermercado de inteligibilidad. El cheto est谩 lleno de reconocimientos, pero tambi茅n de saberes sobre lo indecible, que lo cubren como un ropaje inconfundible. El cheto tiene una manada y la muestra. Tiene contrase帽as y es disciplinado en conseguir las nuevas para su clan. Es obediente y sumiso. Laborioso en eso de parecer despreocupado. No le interesa la plata ni la pol铆tica: asuntos que vibran bajo.

En el imperio romano, 鈥渃heto鈥 se dec铆a 鈥渋ngenuus鈥, que significa: 鈥渄e buen linaje鈥 (鈥済ens鈥 es familia, in-gennus: el que pertenece a la Familia con may煤scula, es decir, a la familia noble, rica). La palabra se usaba para designar la candidez de quienes no han padecido las penurias de la vida. El cheto es un ingenuo con poder, ingenuo, ante todo, de su propio poder (que es no s贸lo econ贸mico, es simb贸lico, racial, clasista, institucional). No siempre son malas personas, al contrario: suelen ser encantadoras, casi serviciales. Managers de 鈥渢odo lo que est谩 bien, todo lo que s铆鈥.

鈥淔amilia鈥 es: sistema de inteligibilidad de los actos; es decir, sistema por el cual se interpreta que un acto es muy as铆 o muy as谩 (se compara, se valora, se comprende). No es cualquier sistema de inteligibilidad: es el seno de todos los dem谩s. As铆, todo sistema de inteligibilidad tiene algo de 鈥渇amiliar鈥. Por eso, el cheto siempre est谩 en familia, nunca est谩 muy solo. Es que el ingenuo siempre sabe lo que hace porque tiene espejos donde mirarse por doquier. Dicho sea de paso, esto nos arroja una idea interesante de comunidad: aquella que se diferencia (por esencia y no por grado) de toda forma de familia.

Ser cheto es casi una tautolog铆a. Cheto es el ser. El dolor de no ser cheto es el dolor de no ser, no ser reconocible, sentirse verdaderamente opaco, feo, pobre, loco, nada, falta. El cheto nunca est谩 loco, aunque a veces su alienaci贸n lo desespere.

Ser cheto es ser un lindo. Y un lindo (es decir, que posee belleza, clase, rostro) es aquel que nos se帽ala el horizonte de valoraci贸n del cuerpo en un sistema que valora lo que comprende y comprende lo que valora (redundancia del significante). Por esa raz贸n vemos un lindo en una foto de una publicidad: porque ese cuerpo se 鈥渃omprende鈥, se reconoce un signo, la vara de lo dem谩s. Con la vara se golpea, con la vara se mide. N贸tese que no hay signo del feo (驴la nariz aguile帽a? 驴las arrugas? 驴la panza? 驴los pelos?, 驴cu谩l es el signo del feo? Demasiado variables, no conforman signo porque no son constantes sino desobediencias contingentes). Feo es el ruido, el fondo, nunca figura; materia, nunca forma, culo sucio, nunca rostro limpio. Por eso ponen a los m谩s 鈥渓indos鈥 de sus amigos en sus historias de instagram (ah, esa Gran Familia llamada 鈥渋nstagram鈥). Cheto se opone a feo m谩s que a pobre (porque si es pobre, es feo y f铆jense c贸mo funciona hasta sonoramente: 隆qu茅 feo el negro!)

Los hay de izquierdas y derechas, y a ambos lados de muchas grietas (no creo que todas). Los m谩s sensibles son fan谩ticos apropiadores de desgracias y opresiones ajenas, como unos zombis hambrientos (o unos morbosos deseantes) de toda forma de injusticia de la que puedan hacer uso y abuso para producir m谩s de lo que ya tienen: likes y alianzas institucionales. Se obligan entre ellos a comprometerse hasta la ignorancia con toda lucha que pase por el mostrador. Etn贸grafos profesionales, se preocupan por conocer al oprimido pero mejor todav铆a por venderlo a buen precio.

Es cierto que tal vez estoy hablando m谩s bien del cheto que m谩s odio me inspira (el que tengo cerca, incluso: el que se me parece), el cheto progre, el real 鈥渃areta鈥. Porque los hay peores (o no, qui茅n sabe qu茅 es peor): el cheto-cheto, el derechista, empresario, etc. Pero f铆jense las sutiles similitudes. Adem谩s, no muy lejos de un cheto progre siempre hay de los otros (hacia arriba o los costados). En todo caso, aspiran a lo mismo. Como en un juego de espejos, el cheto tiene dos reflejos: uno duro y uno blando, uno malo y otro bueno (pero ambos 鈥渞eaccionarios鈥).

Ya s茅 que alguno estar谩 pensando que al diluir este 鈥渟er cheto鈥 en cuestiones muy abstractas o generales se pierde de vista el primordial asunto de la clase social: qui茅n tiene guita y qui茅n no, qui茅n tiene bienes y recursos econ贸micos y qui茅n carece de ellos. Pues no, a lo que me refiero es primordialmente una cuesti贸n de clase. Ser cheto es como decir ser adaptado, ser obediente, ser premiado, es una cuesti贸n de econom铆a emocional. Y formar parte del poder no es algo que s贸lo hacen quienes lo detentan (o sea, quienes tienen la real papota). Chetos aspiracionales, hay miles. Ricos, no tantos. Algunos chetos no trabajan, pero muchos s铆: 隆para ser chetos, trabajan un mont贸n!

A煤n as铆, el cheto siempre espera que todo le venga de arriba y a veces le viene: esa es su magia, su privilegio. Y aunque dispone de las personas como si fueran mercanc铆as, 茅l mismo se vende tambi茅n en un mercado y as铆 se hace valer. Su valor, entonces, no le pertenece: es un esclavo del dispositivo.

Ser cheto es amor al Estado con discurso antiestatal (me muerdo la lengua para no decir un 鈥渋nstagram antiestatal鈥). Pero sin el Estado, mueren (como la nobleza). Es una simbiosis mutualista, el Estado tambi茅n necesita de chetos con discurso antiestatal: porque ya sabemos lo que sucede cuando el Estado no aloja dentro de s铆 la antiestatalidad, cruje como rama seca.

Yo tambi茅n debo ser un poco chetx. No tanto, pero un poco s铆. Igual no quer铆a hablar de m铆, aunque a veces sea necesario. Una llamada silenciosa (o no) y constante nos invita a ser cada d铆a m谩s chetos, 驴se dieron cuenta?, 驴qui茅n no la siente?, a que peleemos entre nosotrxs por ese lugar vacante en la combi de la felicidad. Y en esa pelea, estamos dispuestos a arrancarnos los ojos con los dientes sin perder ese semblante imp谩vido, casi mortuorio, con que el modelo se presenta a la c谩mara y que es la cara de moda. 驴Vamos a resistir a esa llamada? Urge que resistamos de alguna forma a esta interpelaci贸n siniestra.

No seamos tan chetos.

Est谩n pasando un mont贸n de cosas. El cheto se lo pierde todo por un cachito de pertenencia, de hedonismo superficial, de sabidur铆a comprada en internet, de aprobaci贸n barata, de correcci贸n, de sumisi贸n a la 茅poca. El cheto es posmoderno en el peor sentido de la palabra (y los hay buenos sentidos). Es afectivamente neoliberal, no se junta con un feo o un loco o un pobre o negro ni que le paguen: que no le arruinen el feed. (Bueno, depende cu谩nto le paguen).

No seamos tan chetos por favor, a ver qu茅 pasa. Es simple la consigna y no est谩 dirigida a todxs.

El cheto habla de todo, de los desviados, de los oprimidos de la Tierra oprimida, pero no habla de ser cheto. Su propia posici贸n no la problematiza. 驴Y no es justamente ahora, que se termina el mundo, que la derecha recrudece, que las injusticias ambientales se abisman, no es justamente ahora un muy buen momento para ser menos cheto?

No seamos tan chetos, a ver qu茅 pasa, 驴qu茅 puede pasar?

Ya sabemos que vivimos en un mundo decadente, pero hay que tener fortaleza, vivir peligrosamente; y no hay desidentificaci贸n posible sin un cacho de esa soledad infranqueable que, por m谩s agrupaci贸n, comunidad, organizaci贸n o hacinamiento con que se cuente o se sufra, conocen como nadie lxs despose铆dxs de este mundo de mierda.

