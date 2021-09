–

La derecha avanza, la crueldad es la nota, el ruido se apodera de todo. Cartas, redes y ansiedad. Delegamos nuestro estado de 谩nimo y solo nos queda frustraci贸n, aburrimiento y tristeza. Nadie sale vivo de ning煤n lado. Gato de la jefa, del algoritmo, del mercado, del odio. Ya no queda el aire necesario, ni las palabras, ni el tiempo. Ya nadie segundea a nadie, todos se帽alan a todos, el r茅gimen de la opini贸n es el que manda.

Ya nadie est谩 en una, solo stalkean, dicen jefa, termean. Ya no hacemos ning煤n movimiento, solo obedecemos, posteamos, festejan. Opinamos pero no podemos hablar, las palabras ni salen, el cuerpo no se inquieta. Delegar el estado de 谩nimo nos deja sin territorio, sin fuerza, sin posibilidad de cicatrizar las heridas. Nos deja impotentes frente al avance del odio. Somos espectadores quejosos de distintas formas de crueldad que avanzan. Decimos derecha y ya no decimos nada.

Opinar es lo contrario a la vitalidad, a la desobediencia, a estar en una. Es el momento en que la imagen elegida por otro se ha convertido en nuestra principal relaci贸n con el mundo, casi la 煤nica. Opinar corte random y renunciar a entender. Arrebato, posteo, aturdimiento. Delegar el estado de 谩nimo, militar proyectos que son de otros. Ser hater, ser pollo, ser likes.

