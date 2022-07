–

Al norte del Mar Negro, la guerra de Ucrania. Al sur del Mar Negro, Turqu铆a intenta aplastar la nueva sociedad de Rojava, en el nordeste de Siria. A pocos cientos de kil贸metros al sur del Mar Negro resiste el avance turco una sociedad de dos millones de personas, comunitaria, de pluralidad 茅tnica y religiosa, feminista y ecol贸gica, emergente victoriosa, por ahora, de la llamada 鈥減rimavera 谩rabe鈥 de una d茅cada atr谩s. 驴Ser谩 aplastada Rojava, entonces? 驴Un nuevo genocidio se avecina? Es posible, pero no inevitable. En Rojava resisten y crean no s贸lo el proletariado kurdo, tambi茅n comunidades de todos los pueblos de la regi贸n, sirios y asirios, 谩rabes, yazid铆es y m谩s. Resisten organizaciones nacidas de la lucha de las mujeres. Y resisten brigadas solidarias llegadas de diversos pa铆ses. Aqu铆 p煤blicamos un texto de Giocomo Sini sobre la vida y las luchas cotidianas de la Rojava en resistencia. Por Leo Rodr铆guez para ANRed.

Una r谩pida enumeraci贸n de los sujetos en conflicto da una r谩pida idea de la complejidad del ajedrez en juego: alrededor de Rojava se arremolinan sus enemigos mortales: Turqu铆a al norte y el socio de 茅sta, el ISIS, al este y al oeste. Tambi茅n enemigos, pero en un grado menor se encuentran Siria al sur, Rusia al oeste y EEUU al este. Unos pasos m谩s all谩 hacia el este se haya el Kurdist谩n iraqu铆, dominado, no obstante, por una burgues铆a kurda que fluct煤a en sus alianzas con EEUU y con Turqu铆a. Y un paso m谩s all谩 Ir谩n, preocupada porque los nuevos aires de Rojava no se extiendan a los 8 millones de kurdos en el oeste de Ir谩n.

La reciente cumbre en Teher谩n entre Ir谩n, Rusia y Turqu铆a dio un paso m谩s en el cerramiento de pinzas contra la experiencia comunitaria y libre de Rojava y contra la organizaci贸n madre del PKK en Turqu铆a y su enlace con el armado pol铆tico electoral del HDP. La Uni贸n Europea y pa铆ses como Suecia y Finlandia (incluso EEUU) se ve铆an interpeladas en su pol铆tica discursiva de libertades y derechos civiles, defendidos en Rojava contra los sujetos de su entorno. Sin embargo, la reciente megacumbre de la OTAN en Madrid mostr贸, previsiblemente, c贸mo 鈥渙ccidente鈥 entregaba sus valores discursivos en favor de la pol铆tica genocida del estado turco, que exig铆a 鈥渃arta blanca鈥 para dejar entrar esos pa铆ses a la OTAN.

Tensi贸n en el norte de Siria ante la nueva amenaza de Erdogan

El fragor de las armas pesadas y del fuego de artiller铆a rompe el silencio de la noche en el cant贸n de Hasaka. Se trata de disparos efectuados por las milicias islamistas vinculadas a Turqu铆a y el Ej茅rcito de Ankara desde los territorios ocupados por Erdogan dentro del suelo sirio. Turqu铆a ha lanzado cinco ofensivas en el norte de Siria desde 2016 hasta hoy. Una de las 煤ltimas, denominada 鈥淥peraci贸n Fuente de Paz鈥, se llev贸 a cabo con el apoyo de grupos armados pertenecientes a la Oposici贸n Nacional Siria (ANS), en todo el territorio gestionado por la Administraci贸n Aut贸noma del Noreste de Siria (AANES).

A primera hora de la ma帽ana, la autopista internacional M4 parece tranquila. Situada a trav茅s de este eje estrat茅gico que bordea las zonas ocupadas, se encuentra la ciudad de Tell Tamr, en primera l铆nea contra el Ej茅rcito turco. Tras la 煤ltima invasi贸n turca de 2019, la zona es objeto de ataques diarios, principalmente dirigidos contra las aldeas cercanas al r铆o Khabour en un intento de alcanzar la M4.

鈥淐uando los milicianos del Estado Isl谩mico atacaron la prisi贸n de Al-Sina en Hasaka a principios de a帽o, intent谩bamos llegar a nuestros compa帽eros en apuros con una caravana de veh铆culos鈥, dice Demhat Brusk, co-comandante del Consejo Militar de Tell Tamr, encuadrado en las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (SDF). 芦A medida que el ataque se hac铆a m谩s violento, Turqu铆a y sus aliados nos golpearon, tratando de impedir que lleg谩ramos a la ciudad禄, contin煤a Brusk. 鈥淟as incursiones vinieron justo desde los territorios ocupados, dejando claro que la ofensiva del Estado Isl谩mico era bien conocida por las autoridades turcas, en un intento de desestabilizar la zona鈥, a帽ade.

Sentada a su lado, Zilan Tal Tamr, comandante de las YPJ (Unidad de Protecci贸n de la Mujer) del Consejo Militar, subraya que 鈥渆specialmente tras la invasi贸n turca, toda la poblaci贸n resiste y apoya al Consejo鈥.

Luego agrega que 鈥渆l contexto patriarcal dificult贸 inicialmente la presencia de las mujeres junto a los combatientes hombres en el norte de Siria. La sociedad acept贸 r谩pidamente este proceso y hoy somos uno de los componentes m谩s presentes en la batalla contra la ocupaci贸n鈥.

鈥淓n el noreste de Siria, actuamos en todos los 谩mbitos sociales, no solo en el militar, y luchamos por una igualdad de g茅nero que favorezca todo el proceso revolucionario鈥, concluye la comandante.

La zona de Tell Tamer est谩 habitada predominantemente por cristianos sirios y asirios, kurdos y 谩rabes que sufrieron masacres masivas durante el avance del ISIS en 2015.

脡xodo

A pocos metros de la sede del Consejo Militar de Tell Tameir, Xabur Ekad se sienta con algunos milicianos frente al edificio del Consejo Militar Sirio/Asirio de la regi贸n de Khabour. Es uno de los portavoces y cuenta que la ciudad de Tell Tamr sufri贸 鈥渦n enorme 茅xodo de personas al extranjero entre 2012 y 2015, al inicio de la guerra contra diversos grupos yihadistas y, despu茅s, contra el Estado Isl谩mico鈥. Recientemente, muchos expatriados han vuelto para contribuir al desarrollo social de la zona. 鈥淓stas personas regresaron para ayudar al rebrote de la comunidad y 煤ltimamente muchos han ca铆do en los combates contra las fuerzas de ocupaci贸n turcas y sus aliados, no debemos olvidarlo鈥, se帽ala Ekad.

Desde la colina que domina la ciudad, la l铆nea del frente est谩 a pocos kil贸metros. Una iglesia se levanta entre las casas de abajo. 鈥淓n un tiempo hab铆a m谩s de 30 en esta zona, todas han sido da帽adas y destruidas debido a los ataques. Solo subsiste esa, la m谩s antigua. Los asirios que se quedaron en la zona de Tell Tamr se re煤nen all铆 para las celebraciones鈥, dice Nabil Warda, portavoz de la Guardia Asiria de Khabour, una milicia que re煤ne a los asirios de la zona.

鈥淒imos refugio a cincuenta familias que hu铆an de pueblos atacados por los turcos. Ankara quiere eliminar la presencia sirio-asiria de la zona, nosotros estamos dispuestos a proteger a toda la comunidad hasta la 煤ltima gota de sangre鈥, remarca Warda, 鈥渘o solo defendemos a los cristianos, sino un proyecto de convivencia y tolerancia que est谩 constantemente amenazado鈥.

El 1 de junio, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante su intervenci贸n en la reuni贸n del grupo parlamentario al que pertenece, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), declar贸: 鈥淓stamos entrando en una nueva fase en nuestro proceso de decisiones para crear un corredor de 30 kil贸metros en el norte de Siria, para proteger nuestras fronteras: liberaremos la zona de la ocupaci贸n terrorista鈥.

En Hasaka, no lejos de la ciudad de Tell Tamr, Kendal Rojava, un joven miembro de las YPG Internacional, responde a las declaraciones del mandatario turco diciendo que 鈥渃on el pretexto de una batalla contra lo que Ankara llama 鈥榯errorismo鈥, Erdogan intenta ampliar sus fronteras鈥, y luego a帽ade: 鈥淟a intenci贸n de Turqu铆a es extinguir tambi茅n la presencia kurda en la zona y cancelar el proyecto democr谩tico e inclusivo llevado a cabo junto con las distintas poblaciones de la zona鈥.

Seg煤n las declaraciones del presidente Erdogan, la nueva 鈥渙peraci贸n militar鈥 se centrar谩 inicialmente en las zonas de Manbij y Tal Rifat, pero Ankara no excluye que 鈥渓a acci贸n se ampl铆e posteriormente a otras zonas鈥.

El objetivo turco es claro: romper la continuidad geogr谩fica de la AANES ocupando toda la l铆nea de frontera. 鈥淟os turcos est谩n reuniendo muchas tropas en los alrededores de Manbij y Tell Rifat, zonas pr贸ximas a donde viven las personas que huyeron de la ocupaci贸n de Afrin鈥, explica Ciwan, un joven voluntario.

Proyecto 茅tnico-pol铆tico turco

鈥淭urqu铆a, como hizo en Afrin, quiere llevar a cabo su propio proyecto 茅tnico-pol铆tico en toda la zona鈥, contin煤a Zafer Zagros, un joven miembro de las YPG. 鈥淣o olvidemos que es el centenario del Acuerdo de Lausana, que marc贸 la consolidaci贸n de la Rep煤blica turca. Erdogan, con sus aliados nacionalistas, intenta imponer una agenda neotomana en Oriente Medio鈥, reitera el miliciano.

鈥淎l hacerlo, siempre ha habido apoyo de la parte turca, incluido soporte log铆stico, para las nuevas actividades del ISIS, como explican muchos de los milicianos islamistas que las SDF han capturado 煤ltimamente鈥, prosigue Ciwan.

En efecto, el ISIS ha reanudado sus operaciones en el norte de Siria en los 煤ltimos meses, llevando a cabo varios ataques mortales. 鈥淣o es casualidad que, en el momento de su asesinato, Al-Qurayshi, uno de los l铆deres del Estado Isl谩mico, estuviera cerca de la frontera turca, no muy lejos de tres importantes bases militares de Ankara en la zona鈥.

En las zonas con riesgo de una nueva invasi贸n, como afirma Rojava, 鈥渓a gente est谩 acostumbrada a la intimidaci贸n de Turqu铆a y sus aliados鈥. Hasta la fecha, no hay una estimaci贸n precisa de cu谩ntas personas huyen por temor a una nueva operaci贸n turca, 鈥渓o que podemos observar aqu铆 es que hay una reacci贸n popular a las declaraciones de Erdogan. Hay manifestaciones diarias en apoyo a las FDS y contra la inminente acci贸n militar鈥, dice el combatiente.

Los l铆deres de las tribus 谩rabes de Manbij tambi茅n declararon en un comunicado p煤blico su oposici贸n a cualquier intervenci贸n turca en la zona, condenando los bombardeos de Ankara y el SNA, 鈥渜ue se producen en el m谩s absoluto silencio de la comunidad internacional鈥.

La situaci贸n es muy tensa, en las zonas que Erdogan quiere ocupar la condici贸n econ贸mica no es la mejor, tambi茅n debido a las sanciones vigentes contra Siria. La falta de agua hace que las condiciones de vida de la poblaci贸n sean a煤n m谩s precarias.

En el norte de Siria, los consejos ejecutivos de las administraciones que viven bajo la amenaza de una guerra inminente claman por una fuerte condena internacional de los nuevos proyectos de Turqu铆a. 鈥淯n proyecto que une pac铆ficamente a personas de diferentes religiones y or铆genes est谩 en peligro鈥, explica Ciwan. 鈥淟o que existe en el norte de Siria es un ejemplo de c贸mo el mundo puede vivir sin discriminaci贸n, es un s铆mbolo de progreso e igualdad鈥, le hace eco Rojava.

鈥淣o tenemos otra opci贸n que defendernos y no retroceder, para nosotros es una cuesti贸n de existencia o no鈥, remarca Zagros.

