En mayo del 2023 habr谩 elecciones municipales y, de nuevo, a la propia Asamblea de la Comunidad de Madrid, lo que supondr谩 una oportunidad para las izquierdas que vienen de una derrota inapelable en los comicios del pasado 4 de mayo. Recordemos que aquella noche, el PP pas贸 de 30 a 65 esca帽os y de 714.718 votos a 1.620.213, absorbi贸 a C鈥檚, que desapareci贸 de la c谩mara, y ara帽贸 voto en todos los sectores. Por si fuera poco, Vox, la extrema derecha, reuni贸 13 esca帽os, uno m谩s de los que ya ten铆a. En esas elecciones la suma de todos los votos de las tres izquierdas, 1.485.860 -M谩s Madrid (614.660), PSOE (610.190) y UP (261.010), result贸 menor que el voto al PP y se redujo en casi 45 mil apoyos respecto a los recogidos por las mismas organizaciones en la cita electoral de 2019 (1.530.620) [1].

Las izquierdas en Madrid han perdido 20 de las 煤ltimas 23 citas electorales; a pesar de que ganaron las municipales en la capital en 2015, ya no lo hicieron en 2019. En cuanto a la Comunidad, el gobierno del PP se prolonga de manera ininterrumpida desde 1995. Resulta pues evidente que, frente a los cambios de candidato en el PSOE o la entrada de nuevas fuerzas en escena (Unidas Podemos o Ahora Madrid) y m谩s all谩 de los aciertos y errores de cada una de ellas, existen problemas de fondo que est谩n dificultando que una plaza fundamental caiga del lado de las fuerzas de progreso.

Pisando fuerte

De momento, el resultado de las elecciones del 4 de mayo se ha transformado en un endurecimiento de todas las medidas neoliberales extremas que constituyen la se帽a de identidad del PP. En poco m谩s de 30 d铆as, Isabel D铆az Ayuso, presidenta de la Comunidad, instalada en su c贸moda mayor铆a, no ha dudado en liquidar la nonata comisi贸n que iba a depurar en la Asamblea responsabilidades sobre los m谩s de 6 mil fallecidos en las residencias de ancianos en la primera ola del Covid. Tampoco le ha temblado el pulso para entregar a Deloitte[2] el control de la gesti贸n de los fondos Next Generation UE o descabezar TeleMadrid nombrando como administrador provisional a Jos茅 Antonio S谩nchez[3] que, sin perder el tiempo, ya ha despedido a toda la anterior direcci贸n.

Finalmente, mientras contin煤a desmantelando la sanidad, la educaci贸n y organizando un caos generalizado en la vacunaci贸n ante la Covid-19, ya ha anunciado nuevas bajadas de impuestos para los m谩s ricos.

Las dos caras de la situaci贸n

Las izquierdas no saben muy bien c贸mo salir de la dura situaci贸n social que se vive en la Comunidad, agravada claramente por la gesti贸n neoliberal que se est谩 realizado de la pandemia. Madrid es la comunidad con el n煤mero de difuntos por la Covid-19 m谩s el m谩s alto del reino[4]. La sanidad p煤blica se halla colapsada a la par que florece la sanidad privada. La regi贸n tiene disparadas las listas de espera quir煤rgicas; 115.841 personas aguardan m谩s de tres meses para una primera cita con el especialista y 49.855, m谩s de 90 d铆as para una prueba diagn贸stica[5] .

Por su parte, Caritas se帽ala en sus informes[6] como en la regi贸n m谩s rica[7] y desigual[8] del reino hay un 16,5% de poblaci贸n en exclusi贸n social, 490 mil personas en situaci贸n de exclusi贸n severa y un n煤mero de trabajadores pobres que alcanza el 12,3%.

El PP desde帽a todos estos datos o cualquier otro n煤mero que no concuerde con su propaganda, para lo que cuenta con el inestimable y enorme respaldo de los medios de comunicaci贸n. El PP insiste, una y otra vez, en que su apuesta por un neoliberalismo extremo permite a Madrid ganar poblaci贸n, tener salarios m谩s altos, poseer un porcentaje de la poblaci贸n con estudios universitarios notablemente superior a la media del reino, mostrar un mayor dinamismo econ贸mico o una mayor productividad en el trabajo. Siendo todos esos datos verdaderos, la pol铆tica que realiza el PP influye de manera bastante tangencial sobre todos ellos, salvo en aquellos aspectos referidos a pol铆tica social e impuestos.

Algunos datos econ贸micos relevantes

El informe del IvieLab 鈥淢adrid: capitalidad, econom铆a del conocimiento y competencia fiscal鈥 [9] resulta enormemente ilustrador sobre esa realidad. En 茅l se se帽ala como, por ejemplo, de los 23.824 millones totales de inversi贸n extranjera que recibi贸 el reino de Espa帽a en 2020, la comunidad de Madrid absorbi贸 hasta tres cuartas partes de esa cantidad. Madrid tambi茅n es el lugar donde tienen su sede el 44,5% de las mil mayores empresas espa帽olas y donde forjan el 56% de todos sus ingresos. La Comunidad suma el 19,2% del conjunto del PIB estatal, posee el mayor nivel de renta por habitante (35.000鈧), un 36% por encima del promedio espa帽ol y un 16% sobre la media europea. Su tejido productivo est谩 compuesto por un 85% de servicios y no llega a un 10%, de industria. Ese sector servicios cuenta adem谩s con alto valor a帽adido: TIC, ciencia, tecnolog铆a, actividad financiera o constructora, mucha de ella internacionalmente conectada o dependiente. Razones 茅stas por las cuales en Madrid se concentra el 21% de las ocupaciones cualificadas del reino y buena parte del conocimiento. La Comunidad alberga tambi茅n una potente red p煤blica y privada de universidades y centros de investigaci贸n que ayudan a su competitividad y atraen constantemente mano de obra. El 30% de las personas ocupadas en Madrid lo estuvieron previamente en otra comunidad o en otro pa铆s.

La Capital

Hoy, el motor principal de Madrid, a diferencia de hace 50 a帽os, no es p煤blico, sino privado, es decir, las empresas del Ibex 35 y el capital internacional. Pero la pujanza de Madrid no puede comprenderse sin el car谩cter radial de las comunicaciones terrestres, sin las grandes inversiones aeroportuarias, sin su naturaleza de espacio sede de todos los sectores y poderes p煤blicos, incluidos los centros de investigaci贸n como lugar en el que se toman muchas decisiones fundamentales. Madrid constituye un enorme enjambre de infraestructuras, conexiones y realidades para el que han sido indispensables ingentes cantidades de dinero p煤blico orquestadas alrededor de la que es, desde hace siglos, la capital del reino y ejemplo de un cierto modelo de Estado.[10]

La corte de los milagros

El modelo de Madrid es el de las 茅lites y el del capitalismo de amiguetes. Un patr贸n de negocio que se engrasa a partir de importantes cadenas de corrupci贸n (de favores y ventajas) que entremezclan poder pol铆tico y econ贸mico. Los ejemplos de tramas como G眉rtel, Lezo, P煤nica y de nombres como B谩rcenas, ex tesorero del PP, o el ex comisario Villarejo dan fe de ellas. Un Madrid que podr铆a decirse que queda perfectamente resumido en la biograf铆a del hoy huido rey em茅rito Juan Carlos I y su fortuna, de la que no parecen ajenos ni el tr谩fico de armas ni la evasi贸n de impuestos[11].

Pero sin duda alguna, si hay un momento pol铆tico que marca la inflexi贸n en Madrid es el 鈥淭amayazo鈥. Es decir, la repetici贸n de unas elecciones auton贸micas en 2003 que provoc贸 la subsiguiente victoria del PP de Esperanza Aguirre. Ese a帽o, Tamayo y S谩ez, dos diputados auton贸micos de un PSOE que hab铆a ganado los comicios y se aprestaba a gobernar con IU, no votaron a favor de la investidura de Rafael Simancas, el candidato de su partido. A partir de ese instante, la voluntad popular no ha encontrado el medio de vencer al conglomerado de constructores y capital financiero que, por el camino de la corrupci贸n, le birlaron los dos diputados. Desde entonces las izquierdas no han ganado una elecci贸n auton贸mica. Se cumpli贸 la frase de Louis Brandeis, juez de la Suprema Corte de los EEUU, cuando en los a帽os 30 se帽al贸: “Podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en las manos de unas pocas personas, pero no podemos tener ambas cosas a la vez鈥.

Un problema de democracia

La realidad econ贸mica de Madrid genera un espacio de clase media asociada a lo antes resumido que tiene un peso determinante en la pol铆tica y en la configuraci贸n de mayor铆as. Un espacio que vive y se hace fuerte en la ventaja material que da 鈥渟er de Madrid y vivir en Madrid鈥 por encima de sus comunidades lim铆trofes de las que extrae recursos humanos (inmigraci贸n) y materiales (energ铆a, modo de configuraci贸n y dise帽o de infraestructuras, as铆 como organizaci贸n de la cadena de valor) y del resto del reino. Pensemos que el porcentaje de empleados p煤blicos en la capital dobla el peso de la poblaci贸n de Madrid en Espa帽a. O lo que es lo mismo, que la 鈥渕odernizaci贸n鈥 surgida al amparo de los consensos del r茅gimen del 78, basada en una descentralizaci贸n administrativa, se qued贸 muy corta. Es decir, no ha alcanzado a partes determinantes del aparato de Estado ni a otras con mucho peso simb贸lico como, por ejemplo, la F谩brica de la Moneda y Timbre, la Biblioteca Nacional o los principales museos. Todo eso es Madrid y todo eso da un n煤mero mayor de opciones al 鈥渕adrile帽o鈥, por escasas que sean, respecto a cualquier otro ciudadano del reino.

Al principio de este art铆culo se帽al谩bamos como el PP asocia su 茅xito en Madrid a la pol铆tica que realiza y presenta bajo la 茅gida de un supuesto Estado m铆nimo que garantiza, de esa manera, la libertad de su ciudadan铆a gracias al mercado. La falacia resulta total. De un lado, porque si en alg煤n sitio el Estado espa帽ol y las instituciones del r茅gimen del 78 al completo se hallan presentes y pesan de manera determinante en todas sus dimensiones es, precisamente, en Madrid (empleos, lazos, finanzas, etc.). Del otro, porque sin reglas no existe nada que pueda tener el nombre de mercado. Esto significa que el Estado lo preside todo y que son sus normas las que articulan todo al servicio de quienes dominan en la comunidad m谩s desigual del reino. La comunidad en la que un porcentaje muy grande de la poblaci贸n, debido a esa desigualdad, es arrojada fuera de la ciudadan铆a o ve muy limitada su capacidad de ejercerla.

Ahora bien, esta falacia del PP se sostiene sobre dos hechos. El primero que todo derecho, si es tomado en serio, cuesta dinero. La justicia cuesta dinero, la seguridad cuesta dinero, la defensa del derecho de propiedad cuesta dinero. El segundo, que las 茅lites que dirigen la sociedad madrile帽a se encuentran en condiciones de dictar, gracias a la Administraci贸n del PP, qu茅 derechos, v铆a exenciones fiscales para el 10% m谩s rico[12], son fundamentales y cu谩les accesorios. As铆, se mantienen y defienden aquellos elementos 鈥渆senciales鈥 como jueces, polic铆as y estructura administrativa que garantizan propiedad y ventajas (casi todo estatal, no auton贸mico) y se desmantela aquello que las clases dominantes no 鈥渦san鈥 como sanidad, educaci贸n y pol铆ticas sociales compensatorias. Por tanto, no se reduce el Estado, sino que se refuerza su car谩cter par谩sito y no democr谩tico para la mayor铆a de la sociedad. La 鈥済ran aportaci贸n鈥 del PP madrile帽o a Madrid es simplemente ser, a trav茅s del no pago de impuestos, un elemento agregador al enriquecimiento de los m谩s ricos y tribuna de reacci贸n. No siendo poco, eso es todo.

Una perspectiva republicana

Este sistema genera una desigualdad enorme que afecta a la poblaci贸n dentro de cada municipio y especialmente, entre el noroeste rico y el sur- sureste pobre[13].La ra铆z del problema se halla en 鈥渆l robo de la democracia鈥 que el Tamayazo expres贸 con toda su crudeza.

El camino para avanzar en la recuperaci贸n de Madrid deber铆a, tal vez, ir por el lado de la regeneraci贸n de esa democracia. En otras palabras, de la garant铆a de ejercicio de los derechos ciudadanos en condiciones de igualdad, o sea, de manera incondicional y p煤blica. Nos referimos al derecho a la salud, a la educaci贸n, a la vivienda o a la garant铆a de la existencia material a trav茅s de una renta b谩sica. Para lograrlo, dada la divisi贸n actual y las cifras en voto de cada fuerza de las izquierdas, la pol铆tica de alianzas y acuerdos se convierte en una v铆a fundamental. Acuerdos y alianzas entre ellas y sobre todo con el territorio, los municipios y el tejido asociativo plural que existe. Se trata de generar un nuevo contrato social basado en t茅rminos de desarrollo humano y leyes que lo garanticen. Es decir, que aseguren los derechos b谩sicos para la poblaci贸n. Ese contrato y la reforma fiscal que lo haga posible se inserta, al basarse en la igualdad y la universalidad, en el marco de una pol铆tica republicana.

Recuperar Madrid exige reformas profundas y mucha unidad. Cambios en la manera de hacer pol铆tica, cambios en los objetivos para garantizar los derechos que la mayor铆a necesita. Por muy duro que parezca, con lo hecho hasta el momento no se ha conseguido.