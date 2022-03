–

De parte de La Corda March 22, 2022 87 puntos de vista

Compartimos el comunicado que nos ha hecho llegar Sergi Sebastián. En éste, arremete contra la Junta de Tratamiento, que hace oídos sordos a las reclamaciones de lxs internxs hartos de un trato arbitrario que no tiene en cuenta su situación personal ni su dignidad más básica. Además, propone transformar esta frustración en apoyo mutuo y lucha contra la violencia institucional.

A la Junta de Tratamiento y Subdirectora de Tratamiento.

Totalmente indignado. Esa sería la palabra amable a lo que ustedes me están haciendo. Tengo todos los cursos aprobados a 11 meses de mi libertad definitiva, de 6 años de condena. He hecho más trabajos que la media del módulo 4, sabéis de mi hasta que mano utilizo para mear. Los de abajo del equipo de tratamiento dicen que el problema viene “de arriba”, y los de arriba, la subdirectora de tratamiento, que parece que se esconda porque jamás se la ve con la “plebe” en el módulo, te contesta: “Hable usted con su equipo de tratamiento” como un copia y pega, ya que con todas las instancias dirigidas a ella dicen lo mismo.

Me enviáis una propuesta de permiso a Dirección General para mi primer permiso tan solo de 12 horas. ¿Ustedes de verdad leyeron esa propuesta antes de enviarla? Porque eso se parecía más a una sentencia de muerte. Ustedes dicen que no se pueden “maquillar” los informes, pero no se trata de maquilla nada, se trata tan solo de ser honestos y decir la verdad, como por ejemplo: “Este señor es cierto que su comportamiento en algunas ocasiones no ha sido ejemplar, pero en cambio se ha esforzado en asistir, repetir y luchar por estar atento en aprender y aprobar sus programas. Este interno también hay que tener en consideración que tiene diagnosticada una discapacidad de más de un 65% con un trastorno de la personalidad y un trastorno de la conducta, por lo que va a tener que cobrar una mísera pensión de 400€ mensuales, y como mucho podrá trabajar en un empleo seguramente precario y sin oportunidades el resto de su vida con 40 años de edad.

¿Ustedes quieren hablar conmigo? ¿O prefieren que siga por mi cuenta? Porque tal y como ven yo también sé escribir y hacer informes al igual que ustedes… y hablar, que hablemos significa buscar soluciones reales ¡ya! Y no llevarme a una miserable seca evangelista sin ningún tipo de terapia. Miren, los 11 meses que me quedan me los puedo pasar en el módulo, en el especial, o donde ustedes quieran, pero me los paso luchando por mis derechos, los de mis compañeros, y poniendo denuncias.

Como al Sr. Mbarki Mohamed. ¿Qué mierda hacen ustedes imponiendo un curso a un hombre mayor que lleva 12 años pagados, que todavía le quedan 8, que apenas se puede poner de pie y no sabe ni leer ni escribir? ¿Acaso quieren dejarlo morir aquí dentro como hicieron con el Sr. Domenech, enfermo de cáncer, por culpa de la trabajadora social del módulo 7 la Srta. Laura?

¿Qué pasa con Carlos, que lleva pagados 23 años? Joel, Benjafer Luis Naya un sr. de más de 80 años que lo estáis dejando que se muera en la enfermería con casi toda su condena pagada… Pues yo los ayudaré. Estando dentro o fuera, uno tras otro, porque la unidad hace la fuerza (y ustedes bien lo saben…). Los chicos de Sirecovi se llevaron documentación muy interesante, y cuando salga voy a ser el “wikileaks” de las cárceles catalanas. Voy a sacar toda vuestra mierda y la de algunos compañeros vuestros carceleros, los mismos que se encargan de entrar la droga y los smartphones, que parecen tablets de lo grandes que son, para sacarse un sobresueldo bien suculento. Los mismos compañeros que implantan su regimen totalitario a base de la violencia “oculta”: agresiones de todo tipo, extraños suicidios y muertes de internxs en algunas ocasiones. Chouly y Maria, esto va por vosotrxs. DEP amigos. Y tantas y tantas investigaciones todavía abiertas, otras cerradas sin justicia en los departamentos especiales “DERT”.

Gracias por su atención y que tengan un buen día.

Sergi.

Sergi Sebastián Aranda

Travessia Comella Moro 15, s/n

43764 El Catllar, Tarragona