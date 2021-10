–

October 20, 2021

La familia convocó a una manifestación para pedir respuestas por el caso de la desaparición forzada seguida de muerte del joven ocurrida en agosto de 2017.

Por Maby Sosa @Mabicita

El domingo 17 de octubre se cumplieron cuatro años del sospechoso hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut. Días después su hermano, Sergio Maldonado presentará nuevos escritos ante la Corte Suprema para que se aparte al juez Gustavo Lleral y la causa tenga un nuevo juez que lleve adelante la investigación.

“Lleral no va a decir nada diferente, no es imparcial. Él ya dijo que la Gendarmería no tuvo nada que ver y así la causa está paralizada en la Corte”, dice a Tiempo Argentino, Sergio Maldonado. “Necesitamos un juez que investigue realmente o que haga una reconstrucción de qué pasó ese 1 de agosto de 2017, siempre decimos que a medida que pasa el tiempo hay más dudas. Es indispensable”, agrega.

La condición de imparcialidad la planteó el mismo Gustavo Lleral cuando la Justicia decidió la reapertura de la causa que él había cerrado con una conclusión breve: Santiago se ahogó solo. La renuncia al caso fue desestimada por la Corte Suprema y en enero de 2020 quedó nuevamente nombrado frente a una investigación que, de acuerdo a la querella, no se hizo en profundidad.

“Seguimos sin saber qué pasó con Santiago desde el día 1 al día 78 cuando apareció donde ya se lo había buscado”, afirma Maldonado. “No es un capricho pedir que se investigue, queremos saber qué pasó. Para buscar una persona son claves los primeros 96 horas, bueno, Guido Otranto (el primer juez de la causa) comenzó el día 5. Son hechos que demuestran que nunca se investigó como corresponde”, agrega.

Durante la investigación en la causa de espionaje ilegal, en el celular de Darío Nieto, el exsecretario del expresidente Mauricio Macri quedó develada la relación entre Llegal y el macrismo. “Gustavo Llerald (sic). Lo nombramos nosotros. Está bien. Serio. Ya tuvimos contactos. Mahiques va a verlo el lunes”, decía el mensaje. También en ese equipo se encontró agendado el teléfono de la mamá de Stella Pelloso, la mamá de Santiago catorce meses antes de la desaparición del joven.

“Lo que hicieron es separar las causas, es una manera de bajarle el precio al hecho. Cuando en realidad, es una sumatorio de sucesos: el espionaje, la filtración de las fotos por parte del médico (Wherter Augusto Aguiar) que ya cumplió su condena, las escuchas ilegales e incluso la presentación del Ministerio de Seguridad contra la Gendarmería, todo eso tendría que estar dentro de la desaparición forzada, por eso pedimos que se investigue todo dentro de ese contexto. Dentro del espionaje ilegal tendría que investigarse por qué tenían el teléfono de mi vieja. También queremos saber qué pasó en el corte de ruta, todo eso forma parte de lo mismo”, detalla Maldonado.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/sergio-maldonado-necesitamos-un-juez-que-investigue-realmente-lo-que-paso-con-santiago/