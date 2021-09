El ni帽o mimado (junto con Vargas Llosa) de los medios occidentales y la letan铆a de falsedades y distorsiones que se despliegan actualmente para desacreditar al sandinismo

A medida que se acercan las elecciones presidenciales y legislativas del pr贸ximo 7 de noviembre en Nicaragua, se hacen cada vez m谩s intensos los ataques que satanizan al Gobierno sandinista del presidente Daniel Ortega.

脷ltimamente, los medios de propaganda occidentales se han centrado en las recientes detenciones de varias figuras de la oposici贸n pol铆tica nicarag眉ense, afirmando que se trata de detenciones arbitrarias destinadas a impedir cualquier desaf铆o a la candidatura presidencial de Daniel Ortega. Una reciente entrevista del peri贸dico brit谩nico The Guardian con el prestigioso novelista Sergio Ram铆rez, un feroz cr铆tico de larga data del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, sus antiguos camaradas, ofrece una letan铆a de las falsedades y distorsiones que se despliegan actualmente para desacreditar a su Gobierno.

Ram铆rez fue vicepresidente de Daniel Ortega de 1985 a 1990. En 1994, tras fracasar en su intento de desplazar a Daniel Ortega de la direcci贸n del Frente Sandinista de Liberaci贸n Nacional (FSLN), 茅l y otros exsandinistas formaron un partido socialdem贸crata llamado Movimiento de Renovaci贸n Sandinista (MRS). Luego, despu茅s de un resultado electoral extremadamente pobre en 1996, Ram铆rez se retir贸 de la vida pol铆tica p煤blica. Sin embargo, sigui贸 siendo un virulento cr铆tico pol铆tico de alto perfil del presidente Ortega y ha sido muy activo e influyente en la movilizaci贸n de la opini贸n internacional en Am茅rica Latina, Norteam茅rica y Europa contra el Gobierno sandinista de Nicaragua. En efecto, Ram铆rez aprovecha su influencia internacional para compensar la abismal falta de apoyo dentro de Nicaragua a la oposici贸n pol铆tica de la cual 茅l es un destacado vocero.

Dentro de Nicaragua, las m谩s recientes encuestas de opini贸n de la respetada empresa consultora MyR han indicado de manera consistente un nivel de m谩s del 60 por ciento de apoyo electoral al Presidente Ortega y algo m谩s del 20 por ciento de apoyo a los partidos de la oposici贸n nicarag眉ense. Como muchas otras cosas que contradicen los continuos ataques al Gobierno sandinista de Nicaragua, este hecho se omite sistem谩ticamente en casi todos los reportes medi谩ticos sobre el pa铆s. De hecho, los cambios revolucionarios positivos que la administraci贸n del Presidente Ortega ha llevado a cabo en Nicaragua contradicen por completo la imagen del pa铆s que presentan Sergio Ram铆rez y el resto de la oposici贸n pol铆tica de Nicaragua.

Todos sus ataques parten de la premisa propagand铆stica habitual de que el presidente Ortega es un dictador corrupto y brutal. Sin embargo, los amplios logros de su administraci贸n en beneficio del pueblo nicarag眉ense son reconocidos por numerosos organismos internacionales relevantes, desde instituciones como el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integraci贸n Econ贸mica hasta la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci贸n y la Organizaci贸n Mundial de la Salud. Bajo el mandato del Presidente Ortega, Nicaragua ha puesto en marcha el sistema de gobierno descentralizado para los pueblos ind铆genas y afrodescendientes m谩s avanzado del hemisferio, y es el primer pa铆s de Am茅rica en cuanto a representaci贸n de la mujer en la vida p煤blica. Nicaragua tiene el sistema de salud p煤blica m谩s amplio y mejor equipado de Centroam茅rica.

El pa铆s es pr谩cticamente autosuficiente en la producci贸n de alimentos gracias a una radical democratizaci贸n de su producci贸n agr铆cola, ganadera y pesquera. Tiene el mejor sistema de carreteras de Centroam茅rica. El innovador sistema educativo nicarag眉ense, especialmente sus programas dirigidos a las zonas rurales y el uso de medios audiovisuales, goza de gran prestigio en Am茅rica Latina. Las instituciones financieras internacionales consideran al pa铆s como uno de los usuarios m谩s eficientes de sus pr茅stamos para programas de desarrollo. La diversificaci贸n de Nicaragua hacia las energ铆as renovables es una de las m谩s avanzadas de la regi贸n. Asimismo, el pa铆s es el m谩s seguro de Centroam茅rica.

Aun as铆, estos tremendos logros rara vez o nunca figuran en la narrativa desplegada por los medios corporativos y alternativos occidentales sencillamente porque contradicen la gran mentira de que Daniel Ortega es un brutal dictador corrupto. La entrevista de The Guardian con Sergio Ram铆rez promueve esa gran mentira descaradamente con un total desprecio por la verdad. Omitiendo los incuestionables logros del Gobierno sandinista, la entrevista enmarca la realidad del pa铆s dentro de una tergiversaci贸n distorsionada de la crisis de 2018, durante la cual los aliados pol铆ticos de Sergio Ram铆rez se combinaron con las grandes empresas privadas y la Iglesia Cat贸lica para intentar un derrocamiento violento del Gobierno de Nicaragua.

Fracasaron, pero gracias al falso testimonio sistem谩tico de la industria occidental de los derechos humanos, la violencia extrema de la oposici贸n pol铆tica de Nicaragua en ese intento fallido de cambio de r茅gimen ha quedado enterrada. Los informes honestos que desaf铆an ese falso testimonio est谩n disponibles aqu铆 y aqu铆 y aqu铆, entre muchas otras fuentes nunca citadas por los medios de propaganda como ‘The Guardian’. En cuanto a la entrevista con Ram铆rez, entre la ins铆pida propaganda de su 煤ltima novela, 茅l y su entrevistador tambi茅n difunden el actual conjunto de falsedades de la oposici贸n, a saber:

– el Presidente Ortega es un d茅spota que persigue arbitrariamente a la oposici贸n pol铆tica para excluir su participaci贸n en las elecciones de noviembre

– el fallido intento del cambio de r茅gimen de 2018 consisti贸 en protestas pac铆ficas reprimidas brutalmente por las autoridades en que mataron a m谩s de 400 j贸venes

– la vicepresidenta Murillo es una man铆aca religiosa desquiciada

– Nicaragua tiene m谩s de 140 presos pol铆ticos

– el proceso electoral es una farsa y ocho candidatos presidenciales est谩n encarcelados

El trasfondo fundamental que explica este conjunto de falsedades propagand铆sticas es que el Gobierno estadounidense ha declarado que Nicaragua constituye una grave amenaza para la seguridad nacional de EEUU. Las autoridades estadounidenses han implementado una serie de medidas que atacan la econom铆a de Nicaragua. El a帽o pasado, la Agencia de los EEUU para el Desarrollo (Usaid) elabor贸 un documento llamado ‘Responsive Assistance in Nicaragua’, en el cual se discuten expl铆citamente c贸mo provocar un cambio de r茅gimen en ese pa铆s con el apoyo de organizaciones no gubernamentales locales sin fines de lucro.

En respuesta, las autoridades nicarag眉enses han actuado bas谩ndose en el C贸digo Penal del pa铆s y otras leyes nacionales, as铆 como en sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales, para investigar la colusi贸n criminal de la oposici贸n en la agresi贸n estadounidense contra el pueblo y el Gobierno del pa铆s. Aunque la propaganda de la oposici贸n pol铆tica afirma lo contrario, todas las personas detenidas lo est谩n por delitos especificados en el C贸digo Penal del pa铆s. En Nicaragua no se encarcela a nadie meramente por sus ideas pol铆ticas.

El Ministerio P煤blico de Nicaragua es una instituci贸n independiente del Gobierno que, en este caso, ha comprobado que varias personas activas en la oposici贸n pol铆tica extraparlamentaria del pa铆s no solo han coludido, invitado y alentado la agresi贸n de EEUU y la Uni贸n Europea contra Nicaragua y sus ciudadanos, sino que han aceptado decenas de millones de d贸lares del Gobierno estadounidense. Durante muchos a帽os, recibieron ese dinero formalmente a trav茅s de sus organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, pero abusaron de ese estatus al utilizar el dinero de forma corrupta para financiar actividades de la oposici贸n pol铆tica del pa铆s destinadas a facilitar una desestabilizaci贸n pol铆tica y econ贸mica instigada por el Gobierno estadounidense. La Fiscal铆a descubri贸 que la fundaci贸n sin 谩nimo de lucro de Sergio Ram铆rez estaba entre los receptores de ese dinero, por lo que se solicit贸 y obtuvo una orden judicial para su detenci贸n.

Entre las personas detenidas no figura ning煤n candidato presidencial. Ninguna de las personas involucradas, por ejemplo Cristiana Chamorro, F茅lix Maradiaga, Medardo Mairena, Arturo Cruz o Juan Sebasti谩n Chamorro, son siquiera miembros de un partido pol铆tico en Nicaragua. Solo Sergio Ram铆rez puede explicar por qu茅 califica de candidatos presidenciales de buena fe a personas que ni siquiera son miembros de un partido pol铆tico. Tal como est谩n las cosas, seis partidos pol铆ticos de oposici贸n (PLC, PLI, APRE, Camino Cristiano, ALN y Yatama) participar谩n en las elecciones de noviembre junto con el partido gobernante FSLN. Por lo tanto, es absurdo sugerir que el electorado no tiene opci贸n por qui茅n votar. Los pasados 24 y 25 de julio, m谩s del 60 por ciento del electorado nicarag眉ense acudi贸 a verificar sus datos electorales en sus respectivos centros de votaci贸n antes de la votaci贸n real de noviembre. Est谩 claro que los votantes de Nicaragua no est谩n de acuerdo con Sergio Ram铆rez en que las elecciones son una farsa.

Ram铆rez y sus editores de The Guardian siguen vendiendo la mentira de que las protestas de 2018 fueron pac铆ficas. De hecho, 400 polic铆as sufrieron heridas de bala y 22 fueron asesinados por los manifestantes supuestamente pac铆ficos de la oposici贸n, quienes tambi茅n quemaron escuelas, atacaron centros de salud y estaciones de radio y tomaron numerosos rehenes en los bloqueos de carreteras que instalaron bajo el control de matones armados. Parte de esa violencia est谩 documentada aqu铆, aqu铆 y aqu铆. The Guardian habla de 鈥400 j贸venes鈥 asesinados cuando en realidad murieron 10 o 12 estudiantes, la mitad de ellos simpatizantes sandinistas asesinados por activistas de la oposici贸n. La verdadera cifra global de personas que murieron durante la crisis es de unos 260, de los cuales m谩s de 60 eran simpatizantes sandinistas y la gran mayor铆a transe煤ntes atrapados en la violencia provocada por la oposici贸n.

Entre las m谩s odiosas de las falsas afirmaciones hechas por Ram铆rez y The Guardian est谩 el desprestigio de la vicepresidenta Rosario Murillo, que indica a la misoginia profundamente arraigada tanto de Ram铆rez como de los editores de The Guardian. Ram铆rez no puede aceptar que una mujer de gran talento haya limpiado el suelo pol铆ticamente con 茅l y sus c贸mplices de la oposici贸n, consignando a 茅l y a su movimiento MRS a la irrelevancia electoral. Ni 茅l ni sus colegas del desaparecido MRS perdonar谩n jam谩s a Rosario Murillo por ello. Murillo fue una estratega clave en la reconstrucci贸n del FSLN como partido pol铆tico durante los a帽os 90 y hasta la exitosa campa帽a electoral del partido en 2006.

Desde 2007 a la fecha, Daniel Ortega y Rosario Murillo armaron y dirigieron el equipo ministerial y legislativo que dise帽贸 y ejecut贸 las pol铆ticas que, hasta la crisis instigada por EEUU en 2018, dieron a Nicaragua las pol铆ticas de desarrollo m谩s exitosas de Centroam茅rica y entre las m谩s exitosas de toda Am茅rica Latina y el Caribe. Rosario Murillo es una revolucionaria antiimperialista comparable en el contexto regional a otras destacadas figuras pol铆ticas femeninas de la regi贸n, desde Delcy Rodr铆guez a Cristina Fern谩ndez o Dilma Rousseff. Ram铆rez y The Guardian no pueden negar los tremendos logros y el talento de Murillo, por lo que la desprestigian y la difaman como una especie de 鈥渓oca del desv谩n鈥, lo cual revela los propios instintos patriarcales de ellos.

La entrevista con Ram铆rez lleva el t铆tulo 鈥淯n sentimiento de dej谩 vu鈥, que no podr铆a ser m谩s apropiado. Una vez m谩s, un miembro de la 茅lite de la derecha nicarag眉ense se ha aliado con el agresor hist贸rico del pa铆s, los EEUU, al colaborar con la agresi贸n estadounidense para atacar no solo al Gobierno leg铆timo de su propio pa铆s, sino tambi茅n a la ciudadan铆a nicarag眉ense. En este caso, la traici贸n de Sergio Ram铆rez se disfraza como si fuera un valiente desaf铆o por parte de un icono menor de la alta cultura internacional. Sin embargo, la gente de EEUU bien podr铆a comparar esta traici贸n con la de Ezra Pound, una figura cultural mucho m谩s influyente que Ram铆rez, quien desde Italia usaba su programa de radio contra los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades estadounidenses lo metieron en una jaula y solo se libr贸 de una condena a muerte alegando demencia.

A pesar de colaborar de hecho con la agresi贸n del Gobierno de EEUU contra su pa铆s, Ram铆rez atrae la simpat铆a de los liberales estadounidenses susceptibles y de los socialdem贸cratas europeos al fingir ser progresista, mientras que en la pr谩ctica apoya a la oligarqu铆a tradicional de Nicaragua, a los grandes empresarios y a la jerarqu铆a de la Iglesia Cat贸lica local.

En Nicaragua, la gente ven un claro contraste entre la vil traici贸n de Ram铆rez y el ilustre ejemplo de Rub茅n Dar铆o, tambi茅n una figura incomparablemente m谩s influyente culturalmente que Ram铆rez. Dar铆o sirvi贸 fielmente a su pa铆s como diplom谩tico y fue convencido de la amenaza del imperialismo estadounidense en su 茅poca contra Am茅rica Latina y el Caribe. Adem谩s de traicionar a su pa铆s, Ram铆rez ha traicionado el legado cultural, espiritual y pol铆tico de los h茅roes nacionales de Nicaragua, Rub茅n Dar铆o y Augusto C茅sar Sandino. De todas maneras, la mayor铆a de las y los nicarag眉enses son completamente indiferentes a la opini贸n de figuras pol铆ticamente marginales como Ram铆rez.

Tortilla con Sal