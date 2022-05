–

Sergio Rivera Hern谩ndez, defensor nahua del territorio, originario de Zoquitl谩n, en la Sierra Negra de Puebla, lleva casi cuatro a帽os desaparecido. Su caso es el primero en todo el pa铆s que llega a juicio por el delito de desaparici贸n cometida por particulares, y espec铆ficamente, en contra de un defensor de Derechos Humanos; pese a que hubo detenidos y se sabe qui茅n se lo llev贸 y que fue por su activismo en la defensa del r铆o Coyolapa, contra la hidroel茅ctrica Coyolapa-Atzala, no ha recibido justicia y la actividad minera que su comunidad considera una amenaza a la vida, contin煤a.

A Sergio Rivera Hern谩ndez lo desaparecieron por defender su r铆o.

El defensor del territorio, ind铆gena nahua y uno de los l铆deres de la defensa del r铆o Coyolapa, fue visto por 煤ltima vez el 23 de agosto de 2018: cuatro hombres armados a bordo de una camioneta le cerraron el paso, lo bajaron de su moto y lo llevaron a las monta帽as de Zoquitl谩n, en lo m谩s rec贸ndito de la Sierra Negra de Puebla. Sergio ten铆a un taller mec谩nico pero se dedicaba el resto del tiempo a organizar a las comunidades para cuidar a su r铆o.

Pero no s贸lo desaparecieron su cuerpo: el Estado ha querido desaparecer a la justicia en su caso, cuando en 2020 un juez de Tehuac谩n liber贸 a los tres hombres detenidos responsables de haberlo privado de su libertad, y decidi贸 que lo que le hab铆a pasado era por cualquier otra cosa menos por ser un defensor del territorio.

El Estado tambi茅n ha querido desaparecer a Sergio al no buscarlo, haciendo s贸lo dos acciones de b煤squeda en casi cuatro a帽os. A principios de 2022 la Comisi贸n de B煤squeda de Personas del Estado de Puebla cancel贸 a la mitad la segunda jornada para buscar al activista entre los cerros, diciendo que ya hab铆a agotado todos los puntos y sin tomar en cuenta a sus familiares ni compa帽eros de la organizaci贸n que defiende el r铆o Coyolapa.

M茅xico es uno de los pa铆ses m谩s peligrosos para defender el territorio: de acuerdo con Global Witness, en 2019 fueron asesinados al menos 18 personas que se dedicaban a proteger la tierra. A la par, las desapariciones contra quienes protegen el medio ambiente han escalado: el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) document贸 en 2020 dos casos de desapariciones, los cuales se elevaron a 20 para 2021.

La vida por el r铆o

A Sergio lo desaparecieron por defender la vida. 驴Y qu茅 es la vida? Para los pueblos nahuas de la Sierra Negra, en la intersecci贸n entre Puebla, Oaxaca y Veracruz, la vida es el agua, el aire, la tierra, los r铆os. Eso es el territorio: el conjunto de elementos que hacen al lugar donde una persona nace, pertenece y se fusiona. Para las comunidades ind铆genas, el territorio no es un pedazo de tierra con un papel para construir una casa: es una vida de reciprocidad y cuidado.

Y para Sergio, originario del municipio de Zoquitl谩n, espec铆ficamente de la llamada 鈥減arte baja鈥 de la Sierra, de clima h煤medo y tropical a diferencia de la cabecera municipal 鈥攎谩s templada y fr铆a鈥, el r铆o Coyolapa es el territorio que defender y cuidar, porque eso es la vida misma, es lo que le van a dejar a sus hijas e hijos, a las siguientes generaciones.

Por eso cuando en 2016 la gente que vive en los municipios poblanos de Zoquitl谩n, Coyomeapan y Tlacotepec de D铆az, municipios de la Sierra Negra de Puebla, se enter贸 de la existencia del proyecto hidroel茅ctrico Coyolapa-Atzala, se cimbr贸.

Para empezar, nadie les avis贸 ni pregunt贸, ni les explic贸 c贸mo funcionar铆a la hidroel茅ctrica, ni qu茅 impactos tendr铆a tanto en el medio ambiente como en la vida de las comunidades.

Tampoco les dijeron para qui茅n ser铆a la energ铆a que generar铆a la presa: detr谩s del proyecto est谩 Minera Autl谩n, empresa de Jos茅 Antonio Rivero Larrea, primo del due帽o de Grupo M茅xico, Germ谩n Larrea Mota Velasco.

El r铆o Tonto, que ser铆a afectado por el proyecto hidroel茅ctrico.

Cr茅dito: Marcos Nucamendi

鈥淵o creo que algo grave es lo que pasa al interior de las comunidades, el tejido que se qued贸 lastimado qued贸 sentido a partir de quienes esta empresa puso a favor o puso en contra para beneficiar econ贸micamente a uno de los hombres m谩s ricos de este pa铆s. C贸mo esta gente puede comprar la justicia, c贸mo esta gente que genera conflicto sociales no les importa porque al final de cuentas el Estado tiene que resolverlos鈥, dijo Omar Esparza, activista e integrante de MAIZ.

La hidroel茅ctrica que se pretende construir en el r铆o, tambi茅n conocido como r铆o Tonto, un afluente del Papaloapan, afectar铆a tambi茅n el ecosistema de la zona donde habitan felinos de gran tama帽o y en peligro de extinci贸n, como linces o pumas.

Rub茅n Garc铆a, representante comunitario, declar贸 en entrevista con el diario 24 horas en 2016 que la hidroel茅ctrica podr铆a contaminar el r铆o y que tambi茅n la vida como la conoc铆an perder铆a su tranquilidad.

鈥淓stamos viviendo en paz, no tenemos problemas, no tenemos contaminaci贸n. Cuando tengamos contaminaci贸n, ya no vamos a vivir as铆, nuestros hijos van a sufrir.鈥

La vida en el silencioso para铆so que rodea al r铆o Coyolapa, advirtieron las comunidades, podr铆a cambiar para siempre. Desde ese momento, organizaciones como el Movimiento Agrario Ind铆gena Zapatista (MAIZ), la Comisi贸n de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuac谩n, y las radios comunitarias Radio Tlacuache, de Zoquitl谩n, y Radio Tlayole, de Tlacotepec, se unieron para defender el r铆o.

En agosto de 2016 las organizaciones dieron una rueda de prensa en la ciudad de Puebla, denunciando que la construcci贸n de la hidroel茅ctrica causar铆a da帽os al ecosistema, principalmente disminuci贸n de los mantos acu铆feros y p茅rdida de la fauna acu谩tica, as铆 como afectaciones a las actividades de agricultura y ganader铆a.

Lo dijo el propio Sergio Rivera Hern谩ndez, tal y como se consigna en un video del cap铆tulo II del documental de Radio Zapote 鈥TLEN ITECH TIKIBIK TEPEYOLO KIXICOHTOKE: Los que en la Sierra Est谩n Resistiendo鈥:

鈥淪ecan esa agua porque lo van a encerrar (al r铆o); todo ese r铆o que corre va a quedar a un volumen del 10%, o en parte puede que hasta se seque. Esa humedad puede afectar todo, por ejemplo el caf茅, que est谩 floreando en esta temporada, puede que no se d茅, que la milpa ya no se d茅. Ah铆 no necesitamos fertilizantes, todo lo que se da es natural. Los animales que toman esa agua, nadie se les corta, todo el tiempo est谩 corriendo. Las frutas que se dan son todas naturales: esta empresa (Minera Autl谩n) viene a destruir todo鈥.

En agosto de 2018, Minera Autl谩n envi贸 una carta a Proceso donde aseguraba que no ten铆a nada que ver con la desaparici贸n del activista. Esto, pese a que los compa帽eros de Sergio han se帽alado que las personas detr谩s de su desaparici贸n est谩n ligadas a las autoridades municipales que est谩n coludidas con la minera.

Conferencia de prensa en la que particip贸 Sergio Rivera en 2016, denunciando los impactos que tendr铆a el proyecto: Cr茅dito: Radio Zapote

Lo que no sab铆an era que defender la vida traer铆a consigo una ola imparable de violencia: en noviembre de 2016, Radio Tlayole fue atacada a balazos, hiriendo con arma de fuego a uno de sus locutores. En febrero de 2018, despu茅s de regresar de una manifestaci贸n afuera de la Secretar铆a de Energ铆a (Sener) en la Ciudad de M茅xico, el cami贸n que hab铆a dejado a un grupo de activistas en Zoquitl谩n, fue incendiado en la carretera por encapuchados que hicieron bajar a los choferes antes de prender fuego a la unidad.

El 23 de agosto de 2018, desaparecieron a Sergio Rivera, defensor del r铆o, integrante de MAIZ y uno de los l铆deres del movimiento contra el proyecto.

Todos sus compa帽eros coinciden en que Sergio siempre estaba al frente de las protestas y movilizaciones, organizaba las jornadas de informaci贸n, talleres y articulaci贸n entre comunidades, y un defensor incansable de la vida en la Sierra Negra.

En mayo de 2019, intentaron asesinar a Salvador S谩nchez Bola帽os, comunicador popular de Radio Tlacuache, que junto con Radio Tlayole han sido parte de la resistencia y han difundido informaci贸n de los impactos negativos del megaproyecto.

A煤n hoy, el proyecto hidroel茅ctrico que busca generar energ铆a para la industria minera sigue siendo un peligro latente para el medio ambiente y para la vida comunitaria, de acuerdo con los defensores.

鈥淓l proyecto ha estado detenido; sabe el Estado y sabe el gobierno federal que existe conflictividad. Lo que hemos se帽alado siempre es que las concesiones est谩n vigentes; no importa que este gobierno de la cuarta transformaci贸n en estos a帽os diga que no va a pasar nada. Lo 煤nico que est谩n haciendo es postergar la conflictividad hacia los pr贸ximos a帽os鈥, dijo Omar Esparza.

鈥淪eguir谩 habiendo una conflicto que puede generar pues violencia, como ya la hemos vivido en estos a帽os, en donde fuimos agredidos de muchas formas: hubo compa帽eras que fueron desplazados, hubo quemas de camiones, hostigamiento, amenazas, una serie de intimidaciones de todo tipo鈥.

Para 茅l no hay duda: la desaparici贸n de Sergio est谩 directamente ligada a su defensa del r铆o.

Omar Esparza, de MAIZ, compa帽ero de Sergio Rivera. Cr茅dito: Radio Zapote

鈥淪u perfil y el trabajo que estaba realizando tiene que ver con el sentido de una lucha social que estaba llevando a cabo para que el r铆o Coyolapa no fuera privatizado para esta empresa minera, que busca generar energ铆a para seguir explotando la tierra y destruir la tierra en otra parte del pa铆s鈥, se帽ala.

El juicio: racismo e impunidad sin justicia

A finales de 2020, la moto de Sergio, de 34 a帽os, segu铆a todav铆a en el mismo lugar donde la dej贸, cuando la camioneta donde iban Victorino 鈥淣鈥, Rogelio 鈥淣鈥 y Antonio 鈥淣鈥 con un acompa帽ante m谩s, le cerr贸 el paso el 23 de agosto de 2018 y se lo llev贸 hacia las entra帽as de la serran铆a.

Los vecinos cuentan que nadie se atrev铆a a llev谩rsela, ni a moverla: como si fuera un recordatorio de que alg煤n d铆a va a regresar, de que nadie se va a rendir hasta que los perpetradores de su desaparici贸n, fueran llevados ante la justicia.

La familia del defensor nahua interpuso la denuncia por su desaparici贸n de inmediato, pero ante la falta de acci贸n de la Fiscal铆a General del Estado de Puebla, sus compa帽eros de MAIZ, junto con el Grupo de Acci贸n por los Derechos Humanos y la Justicia Social, empezaron a ejercer presi贸n medi谩tica.

David Pe帽a, abogado de Sergio e integrante del Grupo de Acci贸n, explic贸 en entrevista que el caso es, de acuerdo con la propia Secretar铆a de Gobernaci贸n, el primero en todo el pa铆s que llega a juicio por el delito de desaparici贸n cometida por particulares, y espec铆ficamente, en contra de un defensor de Derechos Humanos.

Primer d铆a del juicio, en noviembre de 2020.

Cr茅dito: Equipo jur铆dico de Sergio Rivera.

Este delito se cre贸 reci茅n en 2018, a partir de la entrada en vigor de la 鈥淟ey general en materia de desaparici贸n forzada de personas, desaparici贸n cometida por particulares y del sistema nacional de b煤squeda de personas鈥; antes s贸lo se juzgaba la desaparici贸n cometida por fuerzas de seguridad p煤blica, pero hoy tambi茅n es un il铆cito por el que se puede juzgar a civiles.

Los responsables, adem谩s, fueron identificados en apenas un par de meses.

En poco tiempo se consiguieron evidencias de las amenazas previas recibidas por Sergio, a trav茅s de mensajes, audios y llamadas.

Se encontraron incluso testigos presenciales, dispuestos a declarar pese al riesgo; ellos vieron e identificaron a los cuatro hombres que se llevaron al defensor. A uno de ellos, QUE FUE SE脩ALADO COMO PARTICIPANTE?. las autoridades no lo detuvieron por falta de elementos.

Pero todo el juicio fue un desfile de irregularidades e impunidad.

El juez Mario Cort茅s Aldama no ocult贸 su desd茅n hacia los testigos, quienes hablan n谩huatl como lengua materna y necesitaban de un int茅rprete para compartir fielmente su testimonio; el juez les neg贸 ese derecho en un primer momento. El abogado David Pe帽a cuenta que, luego de que se inconformaron por este acto de discriminaci贸n, el juez le asign贸 traductor s贸lo a tres de los testigos.

Pero el int茅rprete asignado, confirman Pe帽a y otros compa帽eros de Sergio, hablaba otra variante dialectal del n谩huatl distinta a la de la Sierra Negra, por lo que la comunicaci贸n tampoco fluy贸.

鈥淟leg贸 un momento en el que ya no se pod铆an avanzar los testimonios porque no se entend铆an entre el int茅rprete y los testigos y entonces 茅l quit贸 al int茅rprete. Decidi贸 arbitrariamente volver a citar a los testigos con otro int茅rprete, que es una situaci贸n completamente irregular porque la defensa ya sabe lo que van a decir, ya sabe qu茅 les va a preguntar; y eso, obviamente, pues les da ventajas a la propia defensa鈥, relat贸 Pe帽a.

Una de las primeras manifestaciones para exigir la presentaci贸n con vida del defensor. Cr茅dito: Creative Commons por LADO B bajo licencia CC BY-NC-SA 2.5

La sentencia fue cuestionada incluso por la propia Secretar铆a de Gobernaci贸n federal, que en un comunicado el 12 de septiembre de 2020, se帽al贸 que la desaparici贸n de Sergio Rivera 鈥渄e suma relevancia, ya que se trata del primer caso en M茅xico en el que se juzga a probables responsables en calidad de particulares en un caso de desaparici贸n de un defensor de derechos humanos con base en la Ley General en Materia de Desaparici贸n Forzada de Personas, Desaparici贸n Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de B煤squeda de Personas.鈥

Y pese a que el caso es emblem谩tico por ser el primero que lleg贸 a juicio en el pa铆s por desaparici贸n cometida por particulares contra un defensor de la tierra y la vida, y donde exist铆an los elementos suficientes de contexto, antecedentes de amenazas, testigos presenciales de la desaparici贸n, el juez consider贸 que esto no bastaba para obtener una sentencia condenatoria.

Sin b煤squeda

En casi cuatro a帽os, las autoridades han buscado a Sergio en apenas tres ocasiones. O han simulado que lo buscan, como dicen sus compa帽eros. Omar Esparza, de MAIZ, record贸 que la primera fue con el gobierno del estado, junto a compa帽eros de las comunidades y organizaciones, la segunda a finales de 2020, y la tercera a inicios de 2022. Las dos 煤ltimas jornadas, fueron de s贸lo tres d铆as.

鈥淧ara casi 4 a帽os que va la desaparici贸n de Sergio pues tres acciones de b煤squeda, 6 d铆as en casi mil d铆as de desaparecido, es absolutamente nada. Lo que se ha logrado es a base de la organizaci贸n de los colectivos y sobre todo de las familias y abogados鈥, dijo el colega activista Esparza.

En diciembre de 2020, la Comisi贸n Estatal de B煤squeda de Personas del estado de Puebla, junto con la Comisi贸n Nacional de B煤squeda y la Comisi贸n para el Di谩logo con los Pueblos Ind铆genas, organiz贸 una acci贸n para buscar a Sergio dentro de los cerros de Zoquitl谩n.

Primera acci贸n de b煤squeda realizada en la parte baja de la Sierra Negra.

Cr茅dito: Creative Commons por Olga Valeria Hern谩ndez bajo licencia CC BY-NC-SA 2.5

En esa ocasi贸n, el convoy en el que iban tambi茅n compa帽eros del defensor, dos de ellos dentro del Mecanismo de Protecci贸n para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dej贸 a los activistas solos en uno de los tramos m谩s peligrosos de la Sierra Negra.

Pasar铆a m谩s de un a帽o y dos meses para que las autoridades hicieran otra acci贸n de b煤squeda, hasta el 21 de febrero de 2022. Y otra vez, las jornadas fueron reducidas, con menos de cinco horas al d铆a buscando en campo.

Los compa帽eros de Sergio se帽alaron que la Comisi贸n Estatal s贸lo fue a la Sierra a simular, a tomarse fotos que luego subieron en su p谩gina oficial para anunciar las 鈥渁cciones de b煤squeda鈥, pero hasta la fecha no hay ninguna pista del paradero del defensor.

Las condiciones de la zona dificultan a煤n m谩s la b煤squeda; cada hora cuenta. Cr茅dito: Marcos Nucamendi

El lunes 18 de abril de 2022, la Caravana por la Vida y el Agua, una movilizaci贸n nacional que recorri贸 seis estados de la Rep煤blica del 20 de marzo al 24 de abril y sum贸 a m谩s de 30 organizaciones en defensa del territorio, estuvo en la ciudad de Tehuac谩n, manifest谩ndose afuera de la Casa de Justicia, exigiendo la aparici贸n con vida del activista y se帽alando las omisiones de las autoridades para buscarlo.

All铆, Mart铆n Barrios, de la Comisi贸n de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuac谩n, dijo: 鈥淟a Comisi贸n Nacional de B煤squeda y la Comisi贸n Estatal de B煤squeda son instituciones que no sirven para nada. Llevan el mejor equipo, llevan perros, llevan la mejor tecnolog铆a para encontrar desaparecidos, 驴y sabes qu茅 hacen? Se toman fotos, no se toman su papel en serio. Ellos son los encargados del Estado de encontrar a Sergio, y no est谩n haciendo nada. Tenemos, por un lado, la resistencia por el territorio, la desaparici贸n de Sergio y la falta de justicia, y adem谩s la ineptitud absoluta de las comisiones, no hacen nada por encontrar a los desaparecidos鈥.

Para Omar Esparza, es muy importante que se siga difundiendo el tema de la vulnerabilidad de las personas defensoras del territorio, quienes est谩n luchando por defender no s贸lo su hogar, sino el hogar de todas las personas: la tierra, el agua, los r铆os.

鈥淣os podr谩n haber quitado la presencia de Sergio en lo f铆sico, pero su memoria est谩 con nosotros鈥, concluye. 鈥淪u memoria sigue al lado de nosotros y seguimos luchando hasta encontrarlo.鈥