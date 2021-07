–

De parte de Indymedia Argentina July 5, 2021 76 puntos de vista

Es lo que estiman las organizaciones sociales que a煤n no han podido realizar un nuevo censo popular. Fabio Manupella, comunicador popular e integrante de la organizaci贸n social Proyecto 7, dialog贸 con el programa radial La Retaguardia donde cont贸 c贸mo observan el crecimiento de personas en este contexto. Tambi茅n denunci贸 la falta de pol铆ticas p煤blicas para paliar esta situaci贸n, entre ellas que no se mont贸 un operativo de vacunaci贸n y que los paradores no dan abasto.

Entrevista: Fernando Tebele/Mar铆a Eugenia Otero. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero.

鈥 驴C贸mo est谩 la situaci贸n de la gente en situaci贸n de calle en comparaci贸n con el a帽o pasado?

鈥 En este momento, seg煤n los resultados del censo oficial que hizo el Gobierno de la Ciudad dieron que hay 2 mil y un poco m谩s de personas en esta situaci贸n. Casi un 30% m谩s contra las m谩s de 7 mil que se hab铆an contado en el censo que hicieron las organizaciones sociales en 2019. O sea que estar铆amos llegando a las 10 mil personas. Son familias que duermen en la calle. Y encima llega el fr铆o, lo peor. Por otro lado, est谩 el dispositivo BAP (Buenos Aires Presente), el Operativo fr铆o, y los paradores, todo por la ley 3706 que seg煤n ellos no se los puede nombrar m谩s as铆, sino Centros de Integraci贸n y que tienen que estar las 24 horas abiertos, disponibles todo el a帽o. No se est谩 cumpliendo. Seg煤n los compa帽eros y compa帽eras de calle el Operativo Fr铆o no existe como tal, sino que te llevan a un parador el cual ten茅s que desalojar a las siete de la ma帽ana. Para poder volver a entrar a las 19, haciendo cola. Hay compa帽eres y ni帽es que han muerto de fr铆o, algo que no sali贸 mucho en los medios de comunicaci贸n.

鈥 En este contexto, 驴cu谩l es el rol de las organizaciones sociales?

鈥 Nuestros centros de alojamiento tienen su capacidad agotada. Articulamos con otras organizaciones, con comedores. Estamos haciendo desayunos, hicimos una campa帽a: dimos mil desayunos en todo el pa铆s. Los medios del interior tomaron el tema.

鈥 驴En qu茅 anda la posibilidad de un proyecto de ley que proteja desde el Estado a la gente en situaci贸n de calle?

鈥 Ojal谩 que llegue a Diputados y que se pueda votar. Y como el proyecto impulsado desde Proyecto 7 es de 铆ndole nacional, la Ciudad le guste o no lo va a tener que considerar y cumplir. Se luch贸 mucho para llegar al Congreso y que los diputados sepan lo que es vivir en la calle y todo lo que se sufre.

鈥 Por la pandemia, 驴not谩s alg煤n cambio en gestos m谩s solidarios en el com煤n de la gente?

鈥 Hubo cambios para mal, a parte de la sociedad y de la dirigencia pol铆tica se les cay贸 la careta. En general se cree que la persona que termin贸 en situaci贸n de calle fue porque tuvo problemas en la casa, o porque se separ贸 del matrimonio, o por adicciones. Con el gobierno anterior creci贸 mucho la cantidad en esta situaci贸n, pero porque la gente se qued贸 sin trabajo, o no le alcanz贸 la plata para pagar el alquiler. En realidad cualquier persona puede correr el riesgo de caer en la calle. Hay enfermeros, abogados, profesionales. Por otro lado hay que decir que se puede salir de esta situaci贸n, yo estuve 15 a帽os as铆, todos los gobiernos me perjudicaron en todos los sentidos. Nosotros queremos salud y trabajo.

鈥 驴Qu茅 pas贸 con la vacunaci贸n para la gente en situaci贸n de calle?

鈥 No vacunaron a gente en la calle, por una cuesti贸n l贸gica cuando uno se vacuna puede llegar a levantar fiebre y ten茅s que estar en un hotel protegi茅ndote del fr铆o y otras cuestiones. Lo que logramos desde Proyecto 7 son dos centros: uno para mujeres y trans, y el otro que es la parte log铆stica de vacunaci贸n. Fue algo que hicimos nosotros. As铆 se vacunaron los compa帽eros del Monteagudo.

Por 煤ltimo, Manupella dijo 鈥淯no se da cuenta que est谩 en situaci贸n de calle en el momento en que levant谩s un tacho de basura y busc谩s algo para comer. Y entend茅s que en el sistema no existen pol铆ticas p煤blicas para nosotros. Si no fuera por Horacio 脕vila y por Proyecto 7 yo no podr铆a estar hablando con ustedes. Y agreg贸: 鈥淎cu茅rdense: la calle no es un lugar para vivir, y mucho menos para morir鈥.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/07/serian-10-mil-las-personas-en-situacion.html