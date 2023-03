–

Creada por Tony Gilroy. 2022. 1 temporada (por ahora) de 12 episodios. Streaming en Disney Plus.

鈥Esp铆as, saboteadores, asesinos鈥 todos hemos hecho cosas terribles en nombre de la Rebeli贸n鈥 鈥 Cassian Andor

Puede parecer raro que desde un peri贸dico anarquista recomendemos una serie de Star Wars. Pero lo cierto es que 茅sta no es una obra de Star Wars al uso. Ambientada entre las triolog铆as de Anakin y Luke Skywalker 鈥 es decir, una vez formado el Imperio Gal谩ctico y antes de la construcci贸n de la Estrella de la Muerte 鈥 esta serie sigue a Cassian Andor, un ladronzuelo de poca monta que huye de la Justicia imperial despu茅s de matar a dos soldados en un robo y acaba uni茅ndose, de manera casi fortuita, a la Rebeli贸n que se est谩 formando contra el Imperio.

A trav茅s de los ojos de Andor vamos conociendo una Rebeli贸n mucho m谩s compleja y repleta de grises que la que vemos en las pel铆culas originales; no todos sus miembros son seres de luz repletos de bondad absoluta, sino que son el resultado de alianzas forjadas entre personas de lo m谩s variopinta: desde idealistas, hasta personas que luchan contra el imperio por venganza, por dinero e, incluso, con el crimen organizado. Existen facciones de todo tipo manteniendo una tensa coordinaci贸n, desde los Partisanos, liderados por Saw Gerrera 鈥 considerado 鈥渆xtremista鈥 y 鈥渞adical鈥 por sus compa帽eros, por su uso de t谩cticas 鈥渢erroristas鈥 鈥 hasta una facci贸n pol铆tica, liderada por la senadora Mon Mothma, quien debe buscar una manera para blanquear dinero y ocultar el hecho de que est谩 financiando la lucha antiimperial.

鈥Habr谩 momentos en los que la lucha parezca imposible鈥, explica Karis Nemik, un joven rebelde idealista. 鈥Ya lo s茅. Solo, inseguro, empeque帽ecido por la escala del enemigo. Recuerda que la libertad es una idea pura. Ocurre espont谩neamente y sin instrucciones. Actos aleatorios de insurrecci贸n ocurren constantemente en toda la galaxia. Hay ej茅rcitos enteros, batallones que no tienen ni idea de que ya se han alistado en la causa. Recuerda que la frontera de la Rebeli贸n est谩 en todas partes. E incluso el m谩s peque帽o acto de insurrecci贸n empuja nuestras l铆neas hacia adelante. Y recuerda que la necesidad Imperial de control es tan desesperada porque es tan antinatural. La tiran铆a requiere un esfuerzo constante. Se rompe, se filtra. La autoridad es fr谩gil. La opresi贸n es la m谩scara del miedo. Recu茅rdalo. Llegar谩 el d铆a en que todas estas escaramuzas y batallas, estos momentos de desaf铆o habr谩n inundado los bancos de la autoridad del Imperio y entonces habr谩 uno de m谩s. Una sola cosa romper谩 el cerco鈥.

Los distintos miembros de la Rebeli贸n que aparecen a lo largo de la serie participan en debates dif铆ciles acerca del uso de la violencia como herramienta emancipadora frente a la opresi贸n, sobre si anteponer los intereses personales o familiares a la lucha pol铆tica, o sobre si es justo traicionar a un compa帽ero y permitir que le mate el enemigo para proteger la identidad de un topo en el Imperio. En la serie vemos distintas formas de lucha contra el Estado fascista imperial: desde la desobediencia civil no violenta, hasta la resistencia y el lanzamiento de piedras en una manifestaci贸n, pasando por la lucha armada. Y, a este respecto, otra reflexi贸n interesante que introduce la serie es c贸mo esta lucha afecta a quienes la ejercen en un contexto revolucionario, a trav茅s del personaje de Luthen Rael: 鈥He renunciado a la calma, la amabilidad, el parentesco, el amor. He renunciado a toda posibilidad de paz interior, he hecho de mi mente un espacio sin sol. Comparto mis sue帽os con fantasmas. Me despierto cada d铆a con una ecuaci贸n que escrib铆 hace 15 a帽os de la que s贸lo hay una conclusi贸n: estoy condenado por lo que hago. Mi ira, mi ego, mi falta de voluntad para ceder, mi af谩n de lucha, me han puesto en un camino del que no hay escapatoria. Ansiaba ser un salvador contra la injusticia sin contemplar el coste, y cuando mir茅 hacia abajo, ya no hab铆a suelo bajo mis pies. 驴Cu谩l es鈥 cu谩l es mi sacrificio? Estoy condenado a utilizar las herramientas de mi enemigo para derrotarlo. Quemo mi decencia por el futuro de otros. Quemo mi vida, para hacer un amanecer que s茅 que nunca ver茅. No, el ego que empez贸 esta lucha nunca tendr谩 un espejo, ni un p煤blico, ni la luz de la gratitud. Entonces, 驴qu茅 sacrifico? Todo鈥.

Pero Andor no nos muestra solo las entra帽as de la Rebeli贸n; lo hace tambi茅n con el malvado Imperio, a trav茅s de varios de los agentes que trabajan para sus servicios de Inteligencia. Por fortuna, la serie no nos muestra el Mal a golpe de topicazos 鈥 de hecho, los funcionarios visten de blanco, se re煤nen en salas bien iluminadas y trabajan de 9 a 17, comiendo apresuradamente en sus puestos de trabajo, mientras intentan avanzar su carrera pol铆tica 鈥, sino que retrata al Imperio como un enorme aparato burocr谩tico. Como explicaba Hannah Arendt cuando acu帽贸 el t茅rmino 鈥渓a banalidad del mal鈥 para referirse a la escalofriante 鈥渘ormalidad鈥 de Adolf Eichmann (uno de los arquitectos del Holocausto), cualquier persona puede cometer actos malignos si el Mal se institucionaliza, como ocurri贸 en la Alemania Nazi. Y en un sistema de maldad institucionalizada, son las personas normales quienes cometen actos de maldad cotidiana al cumplir con su trabajo.

En esta serie, los funcionarios del Imperio que vemos 鈥 que no son el Emperador, ni Darth Vader, sino mandos intermedios y altos, as铆 como soldados de a pie, jueces y carceleros 鈥 no son malos porque est茅 en su naturaleza, sino porque son el resultado de un proceso burocr谩tico y autoritario. Entre ellos destaca Deedra Meero, quien se esfuerza en ganar puntos frente a su superior jer谩rquico, no por una relaci贸n personal de enfrentamiento contra la Rebeli贸n o por compartir los valores del Imperio (que vienen a ser el orden social y disciplina), sino por su dedicaci贸n a su trabajo. Es mala porque es una trabajadora dedicada que no piensa en las consecuencias para terceras personas de sus acciones. Por otro lado, Syril Karn, un agente que s铆 ha interiorizado los valores imperiales y cree en ellos, sufre un retroceso en su carrera porque es un mal trabajador y acaba derrochando demasiados recursos p煤blicos.

En definitiva, se trata de una serie oscura y madura, ambientada en el universo de Star Wars pero que podr铆a haberse hecho en otro. Recomendamos que le deis una oportunidad, aunque no sea vuestro rollo.