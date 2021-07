–

Publicado en el Bolet铆n Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de 01 de julio de 2021.

El Bolet铆n Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de 18 de junio de 2021, publica la Resoluci贸n de 21 de junio de 2021, de la Direcci贸n General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrile帽o de Salud, por la que se aprueba la relaci贸n provisional de personas admitidas y excluidas en el concurso de traslados voluntario a plazas de personal estatutario de la categor铆a de Grupo Auxiliar de la Funci贸n Administrativa del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, por la que se ha resuelto:

Primero.- Aprobar las relaciones provisionales de concursantes admitidos y excluidos en el mencionado concurso de traslados, que ser谩n publicadas en la p谩gina web de la Comunidad de Madrid https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/concurso-traslados-servicio-madrileno-salud.

Segundo.- Publicar como Anexo a la presente Resoluci贸n la relaci贸n provisional de concursantes excluidos con indicaci贸n de la causa de exclusi贸n.

Tercero.- De conformidad con la base 5.3 de la convocatoria, las personas concursantes excluidas expresamente, as铆 como quienes no figuren en la relaci贸n de admitidos, ni en la de excluidos dispondr谩n de un plazo de diez d铆as h谩biles, contados a partir del d铆a siguiente al de la publicaci贸n de esta Resoluci贸n en el BOLET脥N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusi贸n o no inclusi贸n. Quienes no aporten la correspondiente documentaci贸n para subsanar, o si del examen de la aportada se deduce que no re煤nen los requisitos exigidos, ser谩n excluidos definitivamente del proceso. En ning煤n caso, se considerar谩 subsanaci贸n la aportaci贸n de nuevos certificados de servicios prestados que no hubiesen sido aportados en el plazo se帽alado en la base 3.3 de la convocatoria con el objeto de que sean baremados sus m茅ritos.

Cuarto.- La subsanaci贸n de defectos se realizar谩 mediante el modelo oficial que acompa帽a a la presente Resoluci贸n que deber谩 cumplimentarse de forma telem谩tica y que estar谩 a disposici贸n de los interesados en la p谩gina web https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/concurso-traslados-servicio-madrileno-salud o desde el Portal del Ciudadano de la Comunidad de Madrid, dirigido a la Direcci贸n General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrile帽o de Salud. Los concursantes excluidos, adem谩s de cumplimentar el modelo oficial indicado, deber谩n aportar de forma telem谩tica, los documentos exigidos para la verificaci贸n del cumplimiento de los requisitos.

La exclusi贸n por no presentar la solicitud por medio telem谩ticos, se subsanar谩 mediante la presentaci贸n electr贸nica del formulario de solicitud que se habilitar谩 en la p谩gina web www.comunidad.madrid/servicios/salud/concurso-traslados-servicio-madrileno-salud.

Las personas concursantes que no figuren en la relaci贸n de admitidos ni de excluidos, adem谩s de cumplimentar el modelo oficial, deber谩n presentar copia de la solicitud registrada de participaci贸n en el concurso de traslados, as铆 como los documentos que presentaron junto con dicha solicitud. Toda la presentaci贸n se realizar谩 de forma telem谩tica.

Quinto.- Finalizado el plazo de subsanaci贸n de las solicitudes, la Direcci贸n General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales publicar谩 la Resoluci贸n por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, la cual servir谩 de notificaci贸n a los interesados, entendi茅ndose desestimadas las reclamaciones no recogidas en las mismas.

