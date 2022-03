–

March 18, 2022

El pasado 29 de diciembre nuestro compa帽ero L谩zaro fue despedido por la empresa SPS (Servicios Profesionales Sociales) por negarse a acudir a reuniones fuera de su horario laboral, por reclamar su antig眉edad tras la subrogaci贸n de la empresa y por denunciar ante la direcci贸n que esta viola sistem谩ticamente los derechos de las trabajadoras imponiendo horarios de trabajo fuera de la jornada laboral, negando los materiales necesarios para desarrollar objetivos y actividades del proyecto e incluso poniendo en duda las capacidades de sus trabajadoras hasta el punto de insultarlas personalmente. Por supuesto, desde la CNT-AIT no vamos a quedarnos calladas y acudiremos las veces que haga falta a denunciar las acciones abusivas de Servicios Profesionales Sociales contra sus trabajadoras y las consecuencias para las participantes de los proyectos.

Esta empresa es responsable de proyectos sociales orientados a personas vulnerables, proyectos por los que reciben compensaci贸n econ贸mica del estado, pero 驴Qu茅 hacen con ese dinero? 驴Ofrecen una atenci贸n adecuada? No, porque no contratan el suficiente personal esencial, lo que supone una explotaci贸n de los profesionales y un importante perjuicio de los usuarios. 驴Previenen situaciones de riesgo? No, porque ni siquiera proporcionan EPIs a sus trabajadores, es mas, se los niegan cuando los piden 驴Apoyan y acompa帽an a las menores en su desarrollo? No, porque cuando las menores han encontrado una figura de referencia, con el trabajo de confianza que eso conlleva, trasladan a estas personas a otros centros sin importar el da帽o que pueda hacer estos menores.

No es la primera vez que desde la CNT-AIT vemos como los discursos de ayuda, acompa帽amiento, solidaridad y compromiso con los m谩s vulnerables se convierten en herramientas para llenar los bolsillos de algunos desalmados, que aprovechando la grandeza de las palabras aumentan su cuenta corriente.

Recientemente la empresa cruz贸 una l铆nea m谩s al despedir a una de sus trabajadoras por negarse a ceder ante las exigencias unilaterales de la entidad, contraproducentes con los objetivos a desarrollar en los proyectos.

Por supuesto, la trabajadora ha denunciado a SPS por Vulneraci贸n de Derechos Fundamentales, y este juicio lo vamos a ganar. Pero la CNT-AIT no lucha s贸lo en los tribunales, nuestra solidaridad se demuestra en las calles, al lado de las compa帽eras, meg谩fono en mano, con nuestra voz reclamando justicia y nuestra lucha haciendo visible las injusticias, como hemos hecho estas semanas ante la sede de la empresa.

Somos trabajadoras, el reconocimiento de nuestros derechos no es negociable.

Contra la explotaci贸n laboral y la precariedad de los trabajos; ninguna agresi贸n sin respuesta.