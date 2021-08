–

De parte de EZLN August 16, 2021 3 puntos de vista

Ago152021

Šesti del: Gora na odprtem morju

<!–

23204

–>

Šesti del:

Gora na odprtem morju

oktober 2020

Izjava Tajnega staroselskega revolucionarnega komiteja (CCRI) ÔÇô glavno poveljstvo Zapatisti─Źne vojske nacionalne osvoboditve (EZLN)

Nacionalnemu staroselskemu kongresu ÔÇô Staroselskemu izvr┼ínemu svetu;

Podpornikom in podpornicam Šeste deklaracije iz Lakandonskega pragozda v Mehiki in drugod po svetu;

Mre┼żam odpora in upora;

Vsem poštenim ljudem, ki se upirajo na vseh koncih sveta.

Sestre, bratje, ljudje vseh spolov!

Tovarišice in tovariši vseh spolov!

Staroselska ljudstva majevskih korenin in zapatisti oziroma zapatistke vas pozdravljamo in z vami delimo misli, ki so se nam porodile na podlagi na┼íega opazovanja, poslu┼íanja in ─Źutenja.

Prvi─Ź: Vidimo in sli┼íimo svet, v katerem je dru┼żbeno ┼żivljenje zajela te┼żka bolezen. Razdrobljen je na milijone ljudi, ki smo odtujeni drug od drugega in osredoto─Źeni na individualno pre┼żivetje. Toda navkljub vsemu nas dru┼żi okoli┼í─Źina, da nas vse zatira sistem, ki je v iskanju pote┼íitve svoje ┼żeje po dobi─Źku pripravljen storiti karkoli, pa ─Źeprav in kadar je to v o─Źitnem protislovju z obstojem planeta Zemlja.

Izprijenost sistema, ki brezumno brani ÔÇśnapredekÔÇÖ in ÔÇśmodernostÔÇÖ, postane v nebo vpijo─Źa, ko tr─Źimo ob njegovo kriminalno realnost: femicide. Umori ┼żensk so globalen pojav in ne poznajo ne barve ne nacionalnosti. Absurdno in nesmiselno je, da bi neko osebo preganjali, da bi izginila ali bila umorjena zaradi barve ko┼że, rase, kulture ali svojih verskih prepri─Źanj. Prav tako je preprosto nepojmljivo dejstvo, da bi nekje obstajal kraj, kjer bi biti ┼żenska prakti─Źno pomenilo obsodbo na ┼żivljenje na robu dru┼żbe in na smrt.

Sistem je resni─Źni vir kriminalne logike, ki poganja umore ┼żensk. Njeni izrazi napredujejo po predvidljivi lestvici (nadlegovanje, fizi─Źno nasilje, trajne telesne po┼íkodbe in umor), podpira pa jo strukturna nekaznovanost (┬╗Zaslu┼żila si je,┬ź ┬╗Bila je potetovirana,┬ź ┬╗Kaj je po─Źela zunaj ob tej uri?┬ź, ┬╗Kaj pa je pri─Źakovala v tak┼ínih obla─Źilih?┬ź). Z njo se sre─Źujejo ┼żenske iz razli─Źnih socialnih okolij, ki so razli─Źnih ras, razli─Źnih starosti, vse od zgodnjega otro┼ítva do zrelih let, in iz razli─Źnih koncev sveta. Edina stalnica je spol. Sistem ni zmo┼żen razlo┼żiti, kako naj bi ta realnost ustrezala njegovemu ÔÇśrazvojuÔÇÖ in ÔÇśnapredkuÔÇÖ. ┼ákandalozna statistika smrti ka┼że na to, da z ve─Źjo ÔÇśrazvitostjoÔÇÖ dru┼żbe nara┼í─Źa tudi ┼ítevilo smrti te spolno definirane vojne.

Zdi se, da ÔÇścivilizacijaÔÇÖ staroselskim ljudstvom sporo─Źa naslednje: ┬╗Va┼ía nizka stopnja femicidov je dokaz va┼íe nerazvitosti. Imejte svoje megaprojekte, svoje vlake, svoje termoelektrarne, svoje rudnike, svoje jezove, svoje nakupovalne centre, svoje trgovine z doma─Źo elektroniko ÔÇô s pripadajo─Źimi TV-kanali in nau─Źite se tro┼íiti. Bodite kot mi. Toda va┼ía zemlja, vode, kulture in dostojanstvo ne bodo ─Źisto dovolj, da bi lahko odpla─Źali dolg, ki si ga boste s sprejemom te ÔÇśnapredneÔÇÖ pomo─Źi nalo┼żili. Dodati morate ┼íe ┼żivljenja ┼żensk.┬ź

Drugi─Ź: Vidimo in sli┼íimo smrtno ranjeno naravo, ki v svoji agoniji opozarja ─Źlove┼ítvo, da najhuje ┼íele pride. Vsaka ÔÇśnaravnaÔÇÖ nesre─Źa napoveduje naslednjo, hkrati pa dejstvo, da vzroki zanje le┼żijo v dejanjih ─Źlove┼íkega sistema, ostaja priro─Źno prepu┼í─Źeno pozabi.

Smrt in uni─Źenje nista ve─Ź zgolj nekje v daljavi, zadr┼żevana z mejami, carinami in mednarodnimi sporazumi. Uni─Źenje na kateremkoli posameznem koti─Źku sveta odzvanja po celotnem planetu.

Tretji─Ź: Vidimo in sli┼íimo, kako se tisti, ki imajo mo─Ź v svojih rokah, umikajo in skrivajo za zidovi tako imenovanih nacionalnih dr┼żav. V tem nemogo─Źem skoku nazaj o┼żivljajo fa┼íisti─Źne nacionalizme, sme┼íne ┼íovinizme in oglu┼íujo─Źe blebetanje. Opozarjamo na prihajajo─Źe vojne, ki jih bodo hranile la┼żne, prazne in prevarantske zgodovine, na vojne, ki bodo z uporabo smrti in uni─Źenja razli─Źne nacionalnosti in rase prevedle v vsiljene odnose nadvlade. V razli─Źnih dr┼żavah potekajo spori med trenutnimi nadzorniki in med tistimi, ki ┼żelijo stopiti na njihovo mesto, skrivajo─Ź dejstvo, da je resni─Źni gospodar, lastnik, vladar vsepovsod enak, njegova edina nacionalnost pa je denar. Mednarodne organizacije medtem po─Źasi hirajo in tako kot muzejski artefakti postajajo zgolj imena ali niti to ne.

Sli┼íimo in vidimo, da so v temi in zmedi, ki tem vojnam predhajata, vse sledi kreativnosti, inteligence in racionalnosti napadane, podvr┼żene pritiskom in preganjane. Soo─Źeni s kriti─Źno mislijo mogotci zahtevajo, pri─Źakujejo in vsiljujejo svoje fanatizme. Smrt, ki jo sejejo, gojijo in ┼żanjejo, ni samo fizi─Źna. Pomeni tudi izumrtje ─Źlove┼ítvu lastne univerzalnosti ÔÇô inteligence ÔÇô in njenih dose┼żkov ter prednosti. Pojavljajo se novi ezoteri─Źni miselni tokovi, poleg njih pa svoje novo ┼żivljenje dobivajo tudi nekateri stari. Bodisi sekularni bodisi druga─Źni si nadevajo kostume intelektualnih modnih tokov in psevdoznanosti. Na drugi strani se umetnost in znanost nagibata k modelu podrejenosti politi─Źnim blokom.

─îetrti─Ź: Pandemija COVID-19 ni nazorno pokazala zgolj na ranljivost ─Źlove┼íkih bitij, temve─Ź tudi na pohlep in neumnost tako nacionalnih vlad kot skupin, ki domnevno tvorijo njihovo opozicijo. Marsikje so zavrnili najbolj osnovne in zdravorazumske ukrepe, saj so stavili na scenarij, da bo pandemija relativno hitro izzvenela. Dlje kot je ta trajala, bolj so na mesto tragedij za─Źele stopati gole ┼ítevilke. Smrt je postala zgolj ┼ítevilka, izgubljena med vsakdanjimi ┼íkandali in razglasi. Tema─Źna statistika v tekmi sme┼ínih nacionalizmov, v kateri gre zgolj za to, da bi ugotovili, katero mo┼ítvo oziroma nacija je bolj┼ía oziroma slab┼ía od katere druge. Kot da bi odstotki predstavljali dele┼ż uspe┼ínih potez v igri bejzbola.

Drugje smo ┼że nazorno razlo┼żili, da se je ob soo─Źenju s COVID-19 zapatisti─Źno gibanje odlo─Źilo za pristop, ki temelji na preventivnih ukrepih za za┼í─Źito zdravja. Pri tem smo se posvetovali z znanstveniki in znanstvenicami, ki so svojo pomo─Ź in nasvete ponudile brez oklevanja. Zapatisti─Źne skupnosti to podporo izjemno cenimo in ┼żelimo to tudi jasno izraziti. Od uvedbe teh ukrepov (obrazne maske ali podobna ustrezna za┼í─Źita, razdalja med ljudmi, prekinitev neposrednega stika z urbanimi podro─Źji, 15-dnevna karantena za vsakega, ki je bil v stiku z oku┼żenim, pogosto umivanje rok z milom in vodo) je minilo ┼íest mesecev. ┼Żalujemo za tremi tovari┼íi, ki so imeli dva ali ve─Ź simptomov, povezanih s COVID-19, in so bili v neposrednem stiku z oku┼żenimi osebami.

V tem ─Źasu nas je zapustilo ┼íe osem tovari┼íev in ena tovari┼íica, ki so kazali enega izmed s to boleznijo povezanih simptomov. Ker nimamo dostopa do testov, smrti teh 12 tovari┼íev in tovari┼íic obravnavamo, kot da so posledica korona virusa (znanstveniki so nam dejali, da naj vse te┼żave z dihali obravnavamo, kot da gre za COVID-19). Teh dvanajst smrti je na┼ía odgovornost. Zanje niso krivi niti 4T[1] niti opozicija, niti neoliberalci niti neokonservativci, niti tisti, ki so se prodali, niti hipsterji, prav tako zanje niso krive zarote ali umetelne spletke. Mi menimo, da bi morali sprejeti ┼íe ve─Ź za┼í─Źitnih ukrepov.

Trenutno, obremenjeni z izgubo teh dvanajstih tovari┼íev in tovari┼íic, v vseh skupnostih izbolj┼íujemo za┼í─Źitne ukrepe, pri tem pa nam pomo─Ź nudijo nevladne organizacije ter znanstveniki in znanstvenice. Te nam individualno oziroma kot kolektivi pomagajo pri prilagajanju na┼íega odziva na epidemijo na na─Źin, da bomo v primeru potencialnega novega izbruha za soo─Źenje z njim bolje opremljeni. Po vseh skupnostih smo razdelili ve─Ź deset tiso─Ź mask, ki so cenovno dostopne, omogo─Źajo ponovno uporabo in so specifi─Źno oblikovane tako, da potencialno ku┼żnim osebam prepre─Źujejo nadaljnje ┼íirjenje virusa, ter so prilagojene na┼íim okoli┼í─Źinam. V vstajni┼íkih ┼íiviljskih in vezeninskih delavnicah, pa tudi v skupnostih samih, poteka proizvodnja ┼íe na deset tiso─Źe novih. Na┼íim skupnostim, pa tudi partidistom in partidistkam[2], smo priporo─Źili ukrepe mno┼żi─Źne uporabe mask, dvotedenske karantene za potencialno oku┼żene, vzdr┼żevanja fizi─Źne razdalje, rednega umivanja rok in obraza z milom in vodo ter izogibanja mestom v kar najve─Źji meri. Vsi ti ukrepi imajo dvojni namen in sicer tako prepre─Źevanje ┼íirjenja oku┼żb kot ohranjanje ┼żivljenja skupnosti.

Posamezne vidike na┼íe pretekle in trenutne strategije bomo analizirali, ko bo za to napo─Źil ─Źas. Medtem ko se ┼żivljenje pretaka po na┼íih telesih, lahko zaenkrat ocenimo ÔÇô morda se tudi motimo ÔÇô, da je na┼í pristop h gro┼żnji zaznamovalo dvoje: COVID-19 je stvar skupnosti, ne zgolj posameznikov in posameznic, na┼íi napori pa so bili prvenstveno usmerjeni v prepre─Źevanje oku┼żb. Zaradi obojega lahko kot zapatisti─Źna ljudstva zdaj re─Źemo: tukaj smo, upiramo se, ┼żivimo in se borimo.

Trenutno je namen velikega kapitala povsod po svetu, da bi ljudi ponovno spravil nazaj na ulice, kjer naj spet prevzamejo svoje vloge potro┼ínikov. K temu ga ┼żenejo zgolj skrbi, ki izvirajo iz problemov na trgu in se ka┼żejo v letargi─Źni stopnji potro┼ínje blaga.

Dr┼żi, da se moramo vrniti na ulice, da, toda z namenom boja. Zato ponavljamo, kar smo rekli ┼że kdaj prej, in sicer da sta ┼żivljenje in boj za ┼żivljenje kolektivna, ne pa nekaj, kar zadeva ljudi kot posameznike in posameznice. Sedaj je jasno tudi, da gre pri obojem za globalno vpra┼íanje, ne pa za nekaj, kar bi bilo mo┼żno nasloviti na nacionalni ravni.

Vidimo in slišimo veliko tovrstnih stvari. Veliko razmišljamo o njih. Toda ne samo to.

Peti─Ź: Sli┼íimo in vidimo upore in odpore, ki, ─Źeprav uti┼íani ali pozabljeni, ┼íe vedno predstavljajo klju─Ź ter pot ─Źlove┼ítva, ki ne sledi sistemu in njegovemu naglemu koraku v propad. Vlak smrti, ki ga poganja nenehen napredek, v svoji brezhibni ne─Źimrnosti drvi strmo navzdol. Strojevodja pa pozablja, da je le ┼íe eden izmed zaposlenih in naivno misli, da sam odlo─Źa o smeri, ne vedo─Ź, da ujetost v tirnice vodi zgolj v prepad.

Ti odpori in upori so, ne da bi v njih pozabili na solze za tistimi, ki so bili iztrgani iz na┼íih vrst, izrazi boja za ÔÇô kdo bi si mislil ÔÇô tisto, kar je v teh na neoliberalce in neokonservativce razdeljenih svetovih najbolj subverzivno: za ┼żivljenje.

Ti upori in odpori, vsak v skladu s svojim na─Źinom, ─Źasom in geografijo, v sebi nosijo razumevanje, da vera v razli─Źne nacionalne vlade ne prina┼ía re┼íitev in da slednje ne vzklijejo znotraj za┼í─Źitenih meja, ne nosijo zastav in ne govorijo enotnega jezika.

To so odpori in upori, ki nas zapatiste in zapatistke vseh spolov u─Źijo, da je re┼íitve mo┼żno najti spodaj, v kleteh in kotih sveta, ne v vladnih dvoranah oziroma pisarnah velikih korporacij.

To so odpori in upori, ki nam ka┼żejo, da nam bodo v primeru, ─Źe tisti zgoraj uni─Źijo mostove in zape─Źatijo meje, mi pa se bomo vseeno ┼żeleli sre─Źati, ┼íe vedno ostali prehodi ─Źez reke in oceane. Ka┼żejo nam, da je zdravilo, ─Źe to res obstaja, globalno in je barve zemlje, barve dela, ki ┼żivi in umira na ulicah ter v revnih ─Źetrtih, na oceanih in na nebu, v hribih in v dolinah. To zdravilo ima tako kot prvotna koruza veliko barv, odtenkov in glasov.

Vidimo in sli┼íimo vse to in ┼íe ve─Ź. Sami sebe vidimo in sli┼íimo kot to, kar smo: ┼ítevilo, ki ne ┼íteje. Ker ┼żivljenje ne ┼íteje, ne prodaja, ni novica, ne nastopa v statistikah, ne tekmuje na volitvah, nima sledilcev na dru┼żbenih omre┼żjih, ne spro┼ża nobenega odziva, ne predstavlja politi─Źnega kapitala, strankarske lojalnosti ali modnega ┼íkandala. Komu mar, ─Źe majhna, drobna skupina prvotnih, staroselskih ljudstev ┼żivi, torej se bori?

Izka┼że se namre─Ź, da mi res ┼żivimo. Da navkljub pripadnikom paravoja┼íkih enot, pandemijam, megaprojektom, la┼żem, zlonamernim obto┼żbam in pozabi mi ┼żivimo. Torej se borimo.

Mislimo tudi na to, da se bomo borili ┼íe naprej. Torej, da bomo ┼íe naprej ┼żiveli. Mislimo na bratski objem, ki smo ga bili v vseh teh letih dele┼żni od ljudi iz na┼íe lastne de┼żele in sveta. Mislimo na to, da se imamo za to, da ┼żivljenje tu vztraja v odporu in navkljub te┼żavam celo cveti, zahvaliti vsem tistim ljudem, ki so kljubovali razdaljam, procesom, mejam ter kulturnim in jezikovnim razlikam. Zahvaljujemo se mo┼íkim, ┼żenskam in drugim ÔÇô toda predvsem ┼żenskam, ki so se soo─Źile s koledarji in geografijami ter jih premagale.

V gorah Jugovzhodne Mehike so vsi svetovi sveta v naših srcih našli in še vedno najdevajo svoje poslušalce. Njihove besede in dejanja so hranila naš odpor in upor, ki hkrati predstavljata tudi nadaljevanje naporov tistih, ki so bili tu pred nami.

Ljudje, ki hodijo po poteh umetnosti in znanosti, so na┼íli na─Źine, da nas objamejo in spodbujajo, celo od dale─Ź. Novinarji, tako hipsterski kot ne, so poro─Źali o smrti in bedi, ki smo ju trpeli prej, ter vedno o dostojanstvu in ┼żivljenju. Ljudje vseh poklicev in ve┼í─Źin so bili in ostajajo ob na┼íi strani skozi morda zanje majhne geste, ki pa so nam pomenile in nam pomenijo veliko.

Tudi to so misli, ki jih nosimo v na┼íem kolektivnem srcu. Menimo pa tudi, da je napo─Źil ─Źas, da me, zapatistke vseh spolov odgovorimo na enak na─Źin in ponudimo uho, besedo in prisotnost vsem tem svetovom. Tako tistim, ki se v geografskem smislu nahajajo blizu nas, kot tistim dale─Ź stran.

┼áesti─Ź: Sprejeli smo nekaj odlo─Źitev.

Napo─Źil je ─Źas, da na┼ía srca ponovno zaple┼íejo ob zvokih in korakih, ki ne bodo zvoki in koraki ob┼żalovanja ter vdaje v usodo.

Razli─Źne zapatisti─Źne delegacije, mo┼íki, ┼żenske in drugi, vsi v barvi na┼íe zemlje, bodo ┼íle v svet, pe┼í ali z barko, do oddaljenih de┼żel, oceanov in kosov neba, ne zato, da bi iskali razlike, ve─Źvrednosti ali ┼żalitve, ┼íe manj opravi─Źilo oziroma pomilovanje. Iskat gremo tisto, kar nas dela enake.

Ni samo ─Źlove┼íkost to, kar zdru┼żuje na┼íe razli─Źne ko┼że, na┼íe raznolike na─Źine ┼żivljenja, na┼íe raznovrstne jezike in barve. Zdru┼żujejo nas tudi in predvsem skupne sanje, ki jih kot vrsta delimo vse od takrat, ko smo v na videz daljni Afriki zapustili naro─Źje prve ┼żenske in se v iskanju svobode, ki je usmerjala na┼íe prve korake, odpravili na pot, ki ┼íe vedno traja.

Naša prva postaja na tem planetarnem potovanju bo evropski kontinent.

Proti Evropi bomo odpluli z jadrnico. Da bomo dvignili sidro in zapustili mehi┼íke de┼żele aprila 2021.

Prepotovali bomo razli─Źne koti─Źke Evrope od spodaj in na levo, da bi prispeli v Madrid, prestolnico ┼ápanije, 13. avgusta 2021, 500 let po domnevnem zavojevanju tega, kar je danes Mehika. In da bomo takoj zatem svojo pot nadaljevali.

Govorili bomo z ljudmi ┼ápanije. Ne zato, da bi jim grozili, jih zani─Źevali, ┼żalili ali od njih kaj terjali, in ne zato, da bi od njih zahtevali, da moledujejo za na┼íe odpu┼í─Źanje. Ne zato, da jim slu┼żimo, in ne zato, da oni slu┼żijo nam.

Ljudem Španije bomo povedali dve preprosti zadevi:

Prvi─Ź: Niste nas zavojevali. ┼áe naprej gradimo odpor in se upiramo.

Drugi─Ź: Nobenega razloga ni, da bi nas prosili odpu┼í─Źanja za karkoli. Dovolj je igra─Źkanja z daljno preteklostjo zato, da bi z demagogijo in licemerstvom upravi─Źili ┼íe vedno trajajo─Źe zlo─Źine sedanjosti: umore bork in borcev v dru┼żbenih bojih, kot je bil na┼í brat Samir Flores Soberanes; v senci megaprojektov skrite genocide, ki so zasnovani in udejanjani po volji mogotcev ÔÇô teh istih, ki terorizirajo vse koti─Źke sveta; pla─Źila in nedotakljivost za pripadnike paravoja┼íkih enot; kupovanje vesti ljudi in dostojanstva s 30 kovanci[3].

Mi Zapatisti vseh spolov se no─Źemo vrniti v to preteklost. Ne sami, ┼íe manj v spremstvu tistih, ki ┼żelijo sejati rasno sovra┼ítvo in svoj zastareli nacionalizem nahraniti z domnevnim razko┼íjem azte┼íkega imperija, ki je bil zgrajen na krvi njegovih sosedov, ter nas hkrati prepri─Źati, da so bila s porazom tega imperija premagana tudi staroselska ljudstva teh de┼żel.

Nobene potrebe ni, da bi nas ┼ípanska dr┼żava ali katoli┼íka cerkev prosili za odpu┼í─Źanje. Na┼íe besede niso odmev besed tistih prevarantov, ki se ┼żelijo z na┼ío krvjo povzpeti nad nas, hkrati pa skrivajo svoje s to isto krvjo umazane roke.

Za kaj to─Źno naj bi nas ┼ápanija prosila za odpu┼í─Źanje? Zato, ker se je v njej rodil Cervantes? Ali Jos├ę Espronceda? Le├│n Felipe? Federico Garc├şa Lorca? Manuel V├ízquez Montalb├ín? Miguel Hern├índez? Pedro Salinas? Antonio Machado? Lope de Vega? B├ęcquer? Almudena Grandes? Panchito Varona, Ana Bel├ęn, Sabina, Serrat, Ib├í├▒ez, Llach, Amparanoia, Miguel R├şos, Paco de Luc├şa, V├şctor Manuel, Aute siempre? Bu├▒uel, Almod├│var in Agrado, Saura, Fern├ín G├│mez, Fernando Le├│n, Bardem? Dal├ş, Mir├│, Goya, Picasso, el Greco in Vel├ízquez? Za nekaj najbolj┼íe kriti─Źne misli na svetu pod znakom libertarnega ÔÇśAÔÇÖ? Za ┼ípansko republiko? Za ┼ípanske republikanske begunce? Za majevskega brata Gonzala Guerrera?

Za kaj to─Źno naj bi katoli┼íka cerkev pri nas iskala odpu┼í─Źanja? Za prihod Bartolom├ęja de las Casasa? Za Dona Samuela Ruiza Garc├şo? Za Artura Lono? Za Sergia M├ęndeza Arcea? Za sestro Chapis? Za ┼żivljenja ┼żupnikov, redovnic in lai─Źnih sester, ki so hodile s staroselci in staroselkami, ne da bi jih poizku┼íale voditi ali jih izpodriniti? Za tiste, ki za obrambo ─Źlovekovih pravic tvegajo svojo svobodo in svoja ┼żivljenja?

Leta 2021 mineva dvajset let od Pohoda ljudi barve Zemlje, ki smo ga izpeljali skupaj z ljudstvi Nacionalnega staroselskega kongresa (CNI) z namenom, da ponovno zasedemo svoje mesto znotraj te nacije, ki je sedaj v popolnem kolapsu.

Sedaj, dvajset let kasneje, bomo odjadrali in odpotovali ┼íe enkrat. Zato, da povemo planetu, da je v svetu, ki ga nosimo v na┼íem kolektivnem srcu, prostora za vse. In to preprosto zato, ker je tak svet mo┼żen le, ─Źe se bomo vsi borili za njegovo izgradnjo.

Zapatisti─Źne delegacije bodo ve─Źinoma sestavljale ┼żenske. Tako ne bo samo zato, ker ┼żelimo na enak na─Źin vrniti objema, ki so ga bile one dele┼żne na predhodnih mednarodnih sre─Źanjih, temve─Ź tudi in predvsem zato, da zapatisti─Źni mo┼íki jasno sporo─Źimo, da smo to, kar smo, in hkrati nismo to, kar nismo, zahvaljujo─Ź ┼żenskam, zanje in z njimi.

Vabimo Nacionalni staroselski kongres ÔÇô Svet staroselske vlade (CNI ÔÇô CIG), da oblikuje svojo delegacijo in se nam pridru┼żi ter tako ┼íe dodatno obogati na┼ío besedo, ki jo prina┼íamo borkam in borcem v daljnih de┼żelah. Posebej vabimo skupnosti, ki nosijo ime, podobo in kri na┼íega brata Samirja Floresa Soberanesa, saj ┼żelimo, da njihova bole─Źina, bes, boj in odpor potujejo dale─Ź.

Vabimo tiste, ki jim umetnost in znanost pomenita njihov poklic, prizadevanja in obzorje, da nas na daljavo spremljajo na na┼íem potovanju in nam pomagajo ┼íiriti idejo, da v njih ne le┼żi zgolj mo┼żnost pre┼żivetja ─Źlove┼ítva, temve─Ź tudi mo┼żnost novega sveta.

─îe strnemo, aprila 2021 gremo v Evropo. To─Źen datum in ura? Zaenkrat ┼íe ne vemo.

Tovariši in tovarišice vseh spolov!

Bratje in sestre vseh spolov!

Prizadevali si bomo za naslednje:

Namesto mo─Źnih vlakov, na┼íi kanuji.

Namesto termoelektrarn, na┼íe male lu─Źke, ki jih bodo zapatisti─Źne ┼żenske predale ┼żenskam, ki se borijo po celem svetu.

Namesto zidov in meja, naša skupna plovba.

Namesto velikega kapitala, skupna njiva koruze.

Namesto uni─Źenja planeta, gora, ki pluje v zgodnjem jutru.

Mi smo zapatisti in zapatiske, nosilci in nosilke virusa odpora in upora. Kot takšne bomo stopile na tla petih kontinentov. To je vse za zdaj.

Iz gora Jugovzhodne Mehike

v imenu vseh zapatisti─Źnih ┼żensk, mo┼íkih in drugih

Subcomandante Insurgente Mois├ęs

Mehika, oktober 2020

P.S.: Da, to je ┼íesti del, drugi deli pa sledijo, tako kot na┼íe potovanje, v obratnem vrstnem redu. To pomeni, da bo naslednji na vrsti peti del, nato ─Źetrti, zatem tretji, ki mu bo sledil drugi, zaklju─Źili pa bomo s prvim.

[1]Leta 2018 izvoljeni predsednik Mehike L├│pez Obrador je za svoj prvi projekt razglasil ─Źetrto transformacijo (4T), ki naj bi se uvrstila ob bok zgodovinskim dogodkom kot so mehi┼íka neodvisnost (1810), obdobje reforme sredi 19. stoletja in mehi┼íka revolucija (med 1910 in 1920).

[2]Ljudje ÔÇô staroselke in staroselci ali ne ÔÇô, ki so neposredno povezani z institucionaliziranimi politi─Źnimi strankami, jih dejavno podpirajo oziroma sprejemajo t. i. pomo─Ź slabe vlade. Zapatisti in zapatistke vse to dosledno zavra─Źajo, toda obe skupnosti pogosto ┼żivita druga ob drugi.

[3]Predsednik L├│pez Obrador je ve─Źkrat ponovil trditev, prvi─Ź marca 2019, najkasneje pa septembra 2020, da bi se ┼ápanija in Vatikan morala opravi─Źiti za kolonializem. Njegova administracija hkrati ohranja zavezanost dru┼żbeno in okoljsko uni─Źujo─Źim kapitalisti─Źnim megaprojektom, ki so jih za─Źele prej┼ínje administracije.

No hay comentarios todav├şa.