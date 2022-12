Esta cuarta-feira ag谩rdase na capital do Per煤, Lima, a mobilizaci贸n m谩is importante desde que hai unha semana foi destitu铆do polo Congreso, dominado pola oposici贸n conservadora, o presidente do Per煤, Pedro Castillo, despois de tratar de disolver o 贸rgano e convocar elecci贸ns lexislativas, e antes de acabar preso polas manobras do Poder Xudicial. A 煤ltima hora desta terza feira o Goberno peruano anunciou a mobilizaci贸n do Ex茅rcito nas r煤as e a declaraci贸n da 鈥榚merxencia鈥 na Rede Viaria Nacional.

Os movementos sociais que lideran as protestas exixen, amais da liberaci贸n de Castillo, o feche do Congreso para convocar elecci贸ns xerais inmediatamente e o inicio do proceso constitu铆nte que prometera impulsar o deposto mandatario, e advirten que est谩n dispostos a fechar todos os accesos 谩 capital peruana.

As protestas que se foron estendendo ao longo do pa铆s conseguiron parar boa parte do Estado americano, con arredor de 60 estradas fechadas na ma帽谩 da terza feira segundo informou a Polic铆a Nacional do Per煤, entradas de manifestantes en tres aeroportos, f谩bricas, m煤ltiples comisar铆as e at茅 estaci贸ns de tren -impedindo o turismo por esta v铆a no Machu Picchu-, e mobilizaci贸ns multitudinarias en todo o territorio a medida que cada vez m谩is entidades se unen 谩s marchas dos estudantes, sindicatos ou rondas labregas, como 茅 o caso dos ind铆xenas aimar谩 ou da Confederaci贸n Nacional de Licenciados das Forzas Armadas.

Estas manifestaci贸ns est谩n a enfrontar a represi贸n da Polic铆a, criticada pola Organizaci贸n das Naci贸ns Unidas (ONU) ou a Organizaci贸n dos Estados Americanos (OEA), e que provocou a morte de sete persoas, todas elas asasinadas por disparos das forzas de seguridade, confirmou a Defensor铆a do Pobo, d煤as no departamento de Arequipa e cinco no de Apur铆mac. Entre os falecidos at贸panse dous menores de idade de 15 e 16 anos, as铆 como tres persoas de 18 anos.

O Movemento Nacional de Nenas, Nenos e Adolescentes Traballadores Organizados do Per煤, ao que pertenc铆a o adolescente de 15 anos asasinado a mans da Polic铆a, fixo un chamamento ao Comit茅 dos Dereitos do Neno da ONU e aos organismos de dereitos humanos para unha 鈥渋ntervenci贸n inmediata que po帽a fin 谩 todo tipo de violencia鈥, subli帽ando que 鈥渙 Estado o matou鈥 por 鈥渆xercer o seu dereito 谩 protesta鈥 e rexeitando a represi贸n gobernamental

脕 vez, instan os 鈥渕edios de comunicaci贸n a informar de maneira correcta e respectar a liberdade de expresi贸n鈥, despois de que os medios masivos -que para os movementos sociais forman parte da oposici贸n conservadora impulsada pola oligarqu铆a tam茅n no lexislativo e xudicial鈥 ignoraran nun primeiro momento as protestas, antes de cualificar como 鈥渢erroristas鈥 os falecidos, o que provocou a entrada dos seguidores de Castillo en varios deles a modo de protesta.

O flamante ministro de Econom铆a peruano, Alex Contreras, comunicou que a crise est谩 a custar de 15 a 25 mill贸ns de euros diarios ao pa铆s. O seu gabinete sinalou que 119 polic铆as est谩n feridos no marco das protestas. Mentres, o detido ex presidente exhortou as Forzas Armadas e a Polic铆a Nacional a 鈥渄epor as armas e deixar de matar este pobo sedento de xustiza鈥, defendendo que contin煤a a ser o mandatario e insistindo en que 鈥渘unca comet铆n ning煤n delito de conspiraci贸n nin rebeli贸n鈥.

Asemade, agradeceu a 鈥渃onfianza, esforzo, loita e identificaci贸n鈥 da poboaci贸n que sa铆u 谩 r煤a, apuntando que 鈥渆stou inxusta e arbitrariamente detido鈥 e que 鈥渕a帽谩 [por esta cuarta feira] quero que me acompa帽e o meu pobo鈥.

A s煤a antiga vicepresidenta e sucesora despois do proceso de destituci贸n no Congreso, Dina Boluarte -cualificada como 鈥渦surpadora鈥 por Castillo-, presentou no lexislativo a proposta que lanzara 24 horas antes para efectuar unha reforma constitucional limitada e organizar elecci贸ns en abril de 2024, ap贸s despedir todos os prefectos nomeados neste per铆odo, acus谩ndoos de instigar as mobilizaci贸ns populares.

Respecto ao libre sufraxio

Os Executivos de Colombia, M茅xico, Bolivia e Arxentina emitiron un comunicado conxunto no que solicitaron aos poderes do Per煤 que se abste帽an de 鈥渞everter a vontade popular expresada co libre sufraxio鈥, indicando que Castillo 鈥渇oi v铆tima dun acoso antidemocr谩tico que viola o artigo 23 da Convenci贸n Americana de Dereitos Humanos鈥. Ning煤n destes pa铆ses asumiu a Boluarte como presidenta, a diferenza dos Estados Unidos ou a Uni贸n Europea.

O l铆der mexicano, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, confirmou que a relaci贸n co Per煤 鈥渆st谩 en pausa鈥 e corroborou que Castillo 鈥渟i 茅 o presidente鈥, debullando que 鈥渘on existe en M茅xico iso de reco帽ecer a ning煤n Goberno estranxeiro鈥.

A Xustiza formaliza o proceso contra Castillo e a Fiscal铆a pide para el 18 meses de prisi贸n preventiva[/box]

Dubidosa legalidade no proceso contra Castillo

Na 煤ltima hora da terza feira, o Xulgado Supremo de Investigaci贸n Preparatoria do Per煤 aprobou a formalizaci贸n do proceso contra Pedro Castillo pola presunta comisi贸n dun delito de rebeli贸n. O xu铆z Juan Carlos Checkley anunciouno na terza e apuntou que, deste modo, queda 鈥渇ormalizada鈥 a investigaci贸n contra o ex presidente e mais An铆bal Torres, o seu ex primeiro ministro. A Fiscal铆a solicitou 18 meses de prisi贸n preventiva para Castillo, cuesti贸n sobre a que a Xustiza deber谩 pronunciarse nas pr贸ximas 48 horas.

At茅 os medios pr贸ximos 谩 oposici贸n, como La Rep煤blica, reco帽ecen que o lexislativo e o xudicial 鈥渆st谩n a crear un proceso excepcional para poder investigar e xulgar os delitos atribu铆dos a Castillo鈥, co obxectivo claro de 鈥渕antelo reclu铆do鈥.

Os procesos seguidos polos organismos, 鈥渆n todo caso, de dubidosa legalidade鈥, poden xerar 鈥済raves violaci贸ns aos dereitos humanos, ao debido proceso, 谩 independencia xudicial, 谩 presunci贸n de inocencia ou 谩 prohibici贸n de arbitrariedade e discriminaci贸n鈥, reco帽ecen fontes do Poder Xudicial e da Fiscal铆a.

Neste contexto, o Tribunal Supremo avaliou o recurso presentado por Castillo en contra da s煤a detenci贸n provisional, que en teor铆a remataba esta terza feira, mais a Fiscal铆a Xeral decidiu de forma unilateral estendela at茅 esta cuarta feira. O Supremo rexeitou a apelaci贸n, o que, segundo os medios locais, abre a porta a que se poida estender at茅 tres anos a s煤a detenci贸n.

N贸s Diario