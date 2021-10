–

Des de les organitzacions que subscrivim aquest comunicat volem alertar del model que s鈥檈st脿 instaurant en la xarxa ferrovi脿ria, tant en l鈥櫭爉bit estatal com auton貌mic. Un model injust que potencia les grans infraestructures utilitzades per petits percentatges de la poblaci贸 en detriment de les l铆nies de rodalies i regionals que utilitzen di脿riament un gran nombre de persones.

En els 煤ltims anys, les inversions han augmentat a l鈥檃lta velocitat en detriment del tren convencional, que rep insuficients recursos econ貌mics, fins i tot nuls en alguns casos. Aquest fet repercuteix negativament en la qualitat i la seguretat del servei prestat, aprofundint encara m茅s en les desigualtats socials. 脡s imprescindible una gesti贸 i titularitat p煤blica del ferrocarril, que optimitze els recursos i prioritze les inversions que garantisquen la seua qualitat, accessibilitat i sostenibilitat.

Els 煤ltims cinc anys, i sense tenir en compte el per铆ode pand猫mic, s鈥檋an suprimit 20.500 trens. En l鈥櫭爉bit de Val猫ncia, solament en 2019, es suprimiren 7590 trens, la majoria per falta de personal o de vehicles ferroviaris. Aquest fet, junt amb el mal servei que s鈥檕fereix per part de Renfe, ha comportat que, en l鈥櫭簂tima d猫cada, s鈥檋aja passat de 24 milions de viatges a l鈥檃ny, a tan sols 14,5 en l鈥檃ctualitat, fent un trasp脿s de viatgers del tren a la carretera, amb les conseq眉猫ncies que aquest fet suposa per a la situaci贸 d鈥檈merg猫ncia clim脿tica en la qual ens trobem en l鈥檃ctualitat. A m茅s, aquesta problem脿tica segueix en augment.

El ferrocarril convencional 茅s, sens dubte, el mitj脿 de transport m茅s sostenible i una pe莽a fonamental en la tasca de refredar el planeta en el context actual. Tamb茅, el m茅s adient per combatre la despoblaci贸 de les zones rurals i d鈥檌nterior, vertebrant els territoris i contribuint a refermar la poblaci贸. No solament la connexi贸 entre les grans ciutats 茅s important, tamb茅 atendre les connexions entre les poblacions interm猫dies 茅s necessari.

Aix铆 mateix, creiem que la defensa del medi ambient 茅s m茅s 脿mplia i ens oposem tamb茅 a les agressions previstes al nostre territori com l鈥檃mpliaci贸 nord del Port de Val猫ncia, aut猫ntic atemptat contra la mateixa ciutat de Val猫ncia, espais protegits com l鈥橝lbufera, la construcci贸 de macro instal鈥acions fotovoltaiques, l铆nies de Molt alta Tensi贸, la construcci贸 i ampliaci贸 de carreteres, la instal鈥aci贸 d鈥檃ctivitats contaminants al Port d鈥橝lacant o la destrucci贸 d鈥檈spais protegits. Per tot aix貌, des de les organitzacions i moviments socials signants reclamem una intervenci贸 decidida en: 鈥 Restabliment del servei ferroviari anterior a la pand猫mia de la COVID-19, amb la plantilla suficient per a garantir un servei de qualitat, reorganitzant els horaris i augmentant freq眉猫ncies dels trens.

Apostar d鈥檜na manera decidida pel transport de Rodalies i Mitja Dist脿ncia optimitzant la gesti贸 dels recursos econ貌mics disponibles, prioritzant les actuacions m茅s properes a la ciutadania i respectuoses amb el medi ambient. Amb la valoraci贸 de nous projectes, com el tren costaner.

Potenciar les actuacions encaminades a fomentar la intermodalitat, la integraci贸 de la xarxa ferrovi脿ria en una xarxa metropolitana integrada i el servei a les persones amb mobilitat redu茂da, aix铆 com la bicicleta i integrar unes tarifes m茅s econ貌miques que permeten i incentiven a la ciutadania a utilitzar aquest mitj脿 de transport.

Restabliment del servei ferroviari entre Utiel i Conca, que es va interrompre al gener d鈥檃quest any, amb una posterior rehabilitaci贸 exhaustiva, que permeta poder augmentar la qualitat del servei, aix铆 com la regularitat i la freq眉猫ncia d鈥檃questa.

Posada en marxa d鈥檜n pla integral de substituci贸 de vehicles, alguns d鈥檈lls amb m茅s de 40 anys d鈥檃ntiguitat, tenint en compte par脿metres de confort i sostenibilitat, aix铆 com adaptar i adequar les estacions i les l铆nies, donant prioritat a l鈥檈lectrificaci贸 de les de X脿tiva-Alcoi, Val猫ncia-Utiel-Conca, SaguntTerol-Saragossa i Alacant-M煤rcia.

Reorganitzaci贸 de les cap莽aleres i finals de l铆nies, per a donar un servei en funci贸 de les necessitats de les usu脿ries, com la l铆nia C3 perqu猫 Camporrobles siga el final, ja que ara solament apleguen fins a Utiel. Beneficiant amb aquest fet a la poblaci贸 de les Coves d鈥橴tiel.

Exigim un impuls decidit al transport de mercaderies per ferrocarril, que ha disminu茂t en els 煤ltims anys de quasi l鈥11% al 2,4%, i que ha impulsat infraestructures fara貌niques en detriment del ferrocarril convencional.

A m茅s, exigim una pol铆tica coherent amb els valors que emanen de l鈥檃ny internacional del ferrocarril, i que s贸n interpretats de manera injusta pel Govern d鈥橢spanya, i mostrem el suport a totes les mobilitzacions convocades per la Coordinadora Estatal per un Ferrocarril P煤blic, Social i Sostenible i per totes les organitzacions socials i mediambientals en la setmana de la lluita d鈥檕ctubre de 2021.

MOVIMENTS SOCIALS I ORGANITZACIONS DEL PA脥S VALENCI脌, 鈥淧ER UN FERROCARRIL P脷BLIC, SOCIAL I SOSTENIBLE QUE VERTEBRE EL TERRITORI I REFREDE EL PLANETA鈥.

ORGANITZACIONS SIGNANTS:

Rodamons, Intersindical Valenciana, Stepv-IV, Ecologistes en Acci贸 del Pa铆s Valenci脿, La Ribera en Bici, Volem Palmerar, Esquerra Unida del Pa铆s Valenci脿, Plataforma Salvem el Tren Alcoi脿-Comtat, Plataforma de Pueblos con el Tren, Avv Carraixet d鈥橝lm脿ssera, Col鈥ectiu Soterranya, X煤quer Viu, Sindicat Ferroviari-IV, Plataforma en Defensa del Ferrocarril de CGT, CGT del Pa铆s Valenci脿, Coordinadora en Defensa del Sistema P煤blic de Pensions, La Carrasca-Ecologistes en Acci贸 d鈥橝lcoi, Esquerra Republicana del Pa铆s Valenci脿, Indignats amb Renfe, Usu脿ries del Tren de Val猫ncia, Acci贸 Ecologista Agr贸, Associaci贸 de Ve茂ns i Ve茂nes San Miguel Arc谩ngel de San Miguel de Salinas, Associaci贸 de Ve茂ns i Ve茂nes B.Orriols-Rascanya, Alian莽a per l鈥橢merg猫ncia Clim脿tica, Comprom铆s, Comissi贸 Ciutat-Port, Val猫ncia en Bici, Col鈥ectiu Ontinyent en Bici, Plataforma Emerg猫ncia Clim脿tica Elx, Margall贸-Ecologistes en Acci贸, Decidim-Plataforma pel dret a decidir al Pa铆s Valenci脿, Alberg Rural Riera d鈥橝gres, Des de Baix, Jovent Republic脿 del Pa铆s Valenci脿, Talaiola Estudi i Defensa de la Natura, Plataforma de Afectados por la hipoteca Elx-Crevillent, Facua Cvalenciana.