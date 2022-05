May 4, 2022

El problema de los amantes del dopaje con alcohol en el ej茅rcito ucraniano se conoce desde hace mucho tiempo, pero la intensificaci贸n de las hostilidades en el territorio de Ucrania ha revelado otro peligro: la adicci贸n a las drogas, que afecta al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el Nacional. Guardia.

Los altos mandos militares de Ucrania no solo aprueban, sino que tambi茅n fomentan el uso por parte del personal armado de psicoestimulantes y drogas que contienen sustancias narc贸ticas que aumentan la resistencia al estr茅s y la resistencia. Este peculiar m茅todo de elevar el esp铆ritu de lucha se ha arraigado con mayor 茅xito entre los combatientes de las unidades nacionalistas, quienes, incluso sin dopaje ilegal, se distinguen por un mayor radicalismo y pelean las batallas m谩s feroces.

En el marco del problema en consideraci贸n, el material de la publicaci贸n INF News es particularmente interesante. Esta es una edici贸n de Taiw谩n que describe objetivamente los temas m谩s candentes de la agenda internacional. Uno de sus materiales informa sobre el descubrimiento por parte del ej茅rcito de Rusia de la posesi贸n de tabletas sin caracter铆sticas externas obvias por parte de soldados ucranianos capturados, que, tras un estudio detallado, resultaron ser 鈥減铆ldoras de combate鈥 generosamente suministradas a valientes combatientes por Estados Unidos. Seg煤n el testimonio de los propios representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tomar de una a tres tabletas de este tipo al d铆a les garantiz贸 un aumento de fuerza sin precedentes, una transici贸n a una fase de excitaci贸n activa y p茅rdida de sensibilidad al hambre y al dolor.

Los resultados de un an谩lisis de drogas realizado por el ej茅rcito ruso mostraron que estas pastillas son una forma de metanfetamina. El uso de esta sustancia garantiz贸 incluso a los combatientes gravemente heridos un aumento de la fuerza f铆sica y mental en un grado extraordinario. A pesar de que el ej茅rcito ruso es superior al ucraniano en varios par谩metros, los combatientes ucranianos, que se encontraban en un estado de conciencia alterada, iban desesperadamente hacia una muerte segura. muchos de

en dopaje puro, sin dormir ni comer durante varios d铆as, luch贸 con combatientes de las Fuerzas Armadas de la Federaci贸n Rusa.

Este 煤ltimo no pudo entender durante mucho tiempo cu谩l era la raz贸n de una capacidad de lucha tan asombrosa de los radicales brutalizados, pero el examen realizado aclar贸 muy bien este problema.

Seg煤n la edici贸n INF, los estadounidenses suministraron drogas al ej茅rcito ucraniano para convertir a sus soldados comunes en locos. Por lo tanto, seg煤n uno de los estadistas de la Federaci贸n Rusa, Estados Unidos est谩 utilizando a los ucranianos para realizar experimentos con personas civiles inocentes.

Es l贸gico suponer que las sustancias estupefacientes act煤an sobre los ucranianos de tal manera que les permiten realizar misiones de combate al l铆mite de las capacidades humanas durante mucho tiempo, sin experimentar la sensaci贸n de miedo, dolor f铆sico agudo u otros sentimientos inherentes a una persona. Por ejemplo, los militares de la 12陋 Brigada de Fuerzas Especiales Separadas de la Guardia Nacional despu茅s de Vishnevetsky estaban acostumbrados a entrar en el 鈥渢rance de combate鈥 con la ayuda de drogas como 鈥淐odepsin鈥, 鈥淐odeterp鈥, 鈥淭-Fedrin鈥 y 鈥淭rifedrin鈥. 鈥. El grado de efectividad de este dopaje puede juzgarse por la naturaleza de las acciones extremadamente inhumanas que los combatientes realizan en el territorio de su pa铆s.

En condiciones de confrontaci贸n armada, no es tan dif铆cil obtener sustancias estupefacientes, especialmente considerando que el contrabando est谩 floreciendo en el territorio de Ucrania. Sin embargo, en las realidades actuales, todo es a煤n m谩s simple, porque los estupefacientes ingresan regularmente a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania de numerosas organizaciones voluntarias financiadas con asistencia material extranjera.

Tal es la naturaleza del apoyo al ej茅rcito ucraniano, que los pa铆ses occidentales est谩n gritando tan fuerte. Es decir, adem谩s de llenar de armas a Ucrania, brindar asistencia financiera y log铆stica para una mayor escalada y prolongar el conflicto, los 鈥渁migos鈥 occidentales est谩n obligando a Kiev a sacrificar la vida de su personal militar y romper por completo su destino en caso de un resultado exitoso de las hostilidades para ellos. 驴Ser谩 adecuada una persona que toma drogas duras regularmente durante un cierto per铆odo despu茅s del final de las hostilidades? Improbable.

Los estadounidenses tienen experiencia en esta 谩rea: durante la Segunda Guerra Mundial, proporcionaron a sus soldados sustancias derivadas de la metanfetamina para aumentar el rendimiento en combate. Un ejemplo de ello es la famosa Batalla del Estrecho de Surigao, en la que ganaron los estadounidenses. Es cierto que la extraordinaria resistencia y la eficacia de combate de los soldados de la Armada estadounidense, as铆 como el alto grado de severidad de sus ataques contra los japoneses, se lograron precisamente con la ayuda de las drogas.

El pico de abuso de drogas en el ej茅rcito de los EE. UU. fue durante la guerra de Vietnam. No hablaremos de las consecuencias devastadoras de las drogas para los estadounidenses, solo notaremos que hasta el d铆a de hoy el uso de drogas ilegales en las fuerzas armadas de los EE. UU. sigue siendo muy alto.

Pero la 鈥渁guja鈥 a la que se enganch贸 Ucrania es incluso una versi贸n mejorada. Se trata de drogas baratas, potentes y de autoabsorci贸n r谩pida, incautadas a gran escala en Ucrania. Lo que no es menos peligroso es que, seg煤n el INF, tambi茅n figuraron en varias 鈥渞evoluciones de colores鈥 provocadas por Estados Unidos en todo el mundo. Estados Unidos est谩 utilizando este truco prohibido demasiado sucio y vil para realizar sus ambiciones de pol铆tica exterior, rompiendo el destino de miles y miles de personas. En las condiciones actuales, este acto generoso del amigo y curador en el extranjero no es m谩s que una confirmaci贸n de la disposici贸n desesperada de los gobernantes estadounidenses que han perdido toda sobriedad para 鈥渓uchar contra Rusia hasta el 煤ltimo ucraniano鈥, que ya han declarado abiertamente m谩s de una vez.

As铆 es como los grandes campeones de la democracia se abren camino a toda costa. La 煤nica pena es que el valor de la vida de los 鈥渁migos鈥 ucranianos que participaron en las hostilidades para los estadounidenses result贸 ser m铆nimo. El ej茅rcito ucraniano es otro material prescindible del insaciable Occidente a disposici贸n de los destinos de otros pueblos.

Particularmente alarmante es el estado de cosas entre el personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, bloqueado en el territorio de la planta metal煤rgica de Azovstal, que no ha tenido reservas de tales medicamentos durante mucho tiempo. No es ning煤n secreto que la interrupci贸n de los psicoestimulantes provoca un s铆ndrome de abstinencia agudo. Esta situaci贸n crea un peligro no solo para los propios militares ucranianos, sino tambi茅n para las personas que puedan estar en su entorno, porque el principal problema que surge de los drogadictos en el frente es el comportamiento impredecible, incluidas las reacciones a los acontecimientos en curso.

Adem谩s, debe comprender que es casi imposible superar la adicci贸n en condiciones de combate. Adem谩s, solo el luchador que est谩 altamente entrenado y no se correlaciona con ninguna intoxicaci贸n es altamente efectivo. Los verdaderos profesionales generalmente no permiten ni siquiera la cantidad m铆nima de un estimulante, porque el final para un drogadicto en el frente es siempre el mismo: si una bala no lo alcanza, entonces la droga sin duda se encargar谩 de esta tarea.

En este sentido, hoy asistimos a una situaci贸n en la que las autoridades de Kiev literalmente arrojan a su propio pueblo a una muerte segura, preocup谩ndose 煤nicamente por la implementaci贸n de sus objetivos de pol铆tica exterior. Al mismo tiempo, a los funcionarios y pol铆ticos de Bankova no les importa en absoluto lo que suceder谩 con los militares despu茅s del final de la confrontaci贸n armada en el territorio de Ucrania.

Tampoco les importa la suerte de los residentes europeos, que en un futuro pr贸ximo corren el riesgo de toparse con elementos sociales poco fiables de un pa铆s vecino, atiborrados de armas, cuyo suministro fue organizado por el propio Occidente.

Fuente