Sexto aniversario de Radio Tlanixco, Manantial de Libertad

10 may 2022

A las tribus, pueblos, barrios y naciones del Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

Al Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

A la Red contra la Represi贸n y por la Solidaridad

A la Sexta Nacional e Internacional

A los medios libres, aut贸nomos, alternativos o como se llamen

A los dignos pueblos que luchan, resisten y se rebelan

A las organizaciones y compa帽er@ solidarias que nos acompa帽aron en nuestro caminar

El 1掳 de mayo de hace seis a帽os nace este esfuerzo colectivo, resultado de la organizaci贸n, acompa帽amiento y disposici贸n para la creaci贸n de otro mundo posible.

Radio Tlanixco es una radio comunitaria que busca construir una comunicaci贸n diferente, desde el pueblo, su objetivo principal es servir a la comunidad, crear un espacio para sentirnos nuestros, fomentando nuestra identidad, reconociendo nuestras costumbres y tradiciones, as铆 como disfrutando los diferentes ritmos que nos gustan a los pueblos.

Cre谩ndose tambi茅n como una oportunidad de mejorar como movimiento y para tejer comunicaci贸n con la comunidad y crear una conciencia de lucha por nuestros recursos y por la libertad de nuestros compa帽eros presos, su nombre y la frecuencia son parte de nuestra historia, pues en Radio Tlanixco manantial de libertad en el 96.2 fm, el 9 es por la frecuencia que se utiliza aqu铆 regularmente, 6 es por los 5 compa帽eros y la compa帽era que estuvieron presos por defender el agua de Tlanixco y el 2 por los dos compa帽eros de la comunidad que tienen orden de aprehensi贸n. El logotipo est谩 inspirado en la misma historia del pueblo, lo componen un c铆rculo en el lleva en nombre de la radio 鈥淩adio Tlanixco manantial de Libertad鈥, en el interior en la parte superior se encuentra el Volc谩n Xinantecatl o Nevado de Toluca, y al costado un rio que emerge de las monta帽as, en la parte inferior la imagen de un Tecolote un animal parecido al B煤ho que es s铆mbolo de nuestra identidad. Y por 煤ltimo una estrella de cinco puntas de color rojo dentro de un c铆rculo verde que simboliza nuestra lucha desde abajo y a la izquierda por la defensa del agua y por la libertad de nuestros compas y dentro de esa estrella el emblema de la casa de todos los pueblos del Congreso Nacional Ind铆gena con quienes caminamos desde el 2001.

Radio Tlanixco adem谩s de ser una radio comunitaria tiene principios que se desprenden y que hemos aprendido de los compas zapatistas y de nuestro caminar dentro del Congreso Nacional Ind铆gena y que a partir del an谩lisis colectivo se ampl铆an:

Construir y no destruir

Convencer y no vencer

Representar y no suplantar

Caminar hacia la autonom铆a

Mantener la independencia frente a la pol铆tica partidista y gubernamental

Servir a la comunidad y no servirse de la comunidad

Crear conciencia anticapitalista

Saber/aprender a escuchar

No claudicar

No rendirse

No venderse

Solidaridad con otras luchas y/o pueblos

Luchar contra la injusticia y la represi贸n

Respetar y promover la igualdad y equidad de g茅nero, edad, clase.

Desde su creaci贸n y hasta entonces seguimos ejerciendo los principios, as铆 como la convicci贸n de cumplirlos siempre, reconocemos la importante tarea de nuestra radio comunitaria y seguimos comprometidos con la comunidad, en la mejora de la programaci贸n y creaci贸n de contenido nuestro.

Reconocemos y saludamos a las radios comunitarias que est谩n resistiendo y creciendo en medio de esta guerra del capital contra toda organizaci贸n de abajo, animamos a todos los pueblos que quieren seguir formando radios comunitarias pues son una herramienta importante en la construcci贸n de la autonom铆a.

Agradecemos est茅n con nosotros en este nuestro sexto aniversario

Desde las faldas del nevado de Toluca

Radio Tlanixco, Manantial de Libertad