Sexto día de la Caravana por el Agua y la Vida. La Sierra Norte de Puebla ejemplo de lucha ante los proyectos de muerte.

La Caravana llego por la mañana a Ahuacatlan en la Sierra Norte de Puebla, comunidad indígena donde conviven Totonakus, Masehuales y Mestizos. En esa comunidad se llevó a cabo la 32ava. Asamblea de las comunidades de la Sierra Norte donde ser reúnen comunidades en resistencia donde destacaron la lucha contra proyectos hidroeléctricos, mineros y la pretensión e instalar un Wallmart, que han sido vencidos por la organización de las comunidades. En el atrio de la Iglesia de la comunidad cientos de personas se reunieron y compartieron el café, el pan y la palabra. Al terminar el día la caravana se dirigió a la comunidad de Zapotitlan donde se pernoctaría para salir al dia siguiente por la mañana.

Por la importancia les compartimos el comunicado del Consejo Tiyat Tlali:

Reunidos en el municipio de Ahuacatlán, los pueblos totonaco, maseual y mestizo de la sierra norte de Puebla, junto con pueblos hermanos de la Caravana por el agua y la vida del Congreso Nacional Indígena compartimos nuestro caminar en la defensa de nuestra Madre Tierra y de nuestra Madre Agua y analizamos los obstáculos que tenemos en nuestro caminar para construir autonomía. Reconocemos que es un momento difícil y doloroso porque se profundiza la violencia hacia los pueblos con las guerras.

A pesar de la situación difícil que vivimos hoy celebramos avances de nuestras luchas y nuestros planes de vida. En el mes de febrero y marzo, después de siete años, el poder judicial resolvió dos juicios de amparo cancelando cinco concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac. Sabemos que es un logro parcial pues mientras no se cambie la ley minera que antepone los intereses privados al derecho a la libre determinación de los pueblos, al derecho al agua y al territorio, las mineras provocarán más conflictos y daños a nuestra salud y a nuestra Madre tierra.

Reconocemos también que hemos logrado detener la privatización del agua al evitar la construcción de hidroeléctricas para beneficio de las mineras Grupo México, grupo Ferrominero y Walmart en el caso del Proyecto Puebla 1 de Comexhidro, los cuales ponían en riesgo nuestras fuentes de agua. Seguimos aumentando el número de núcleos agrarios y municipios que en actas de asamblea y cabildo prohíben proyectos extractivos en sus territorios.

Reconocemos también la fuerza y valentía de nuestros hermanos de los Pueblos Unidos de la región de las Cholulas que frenaron el robo de 600,000 metros cúbicos de agua diarios durante un año por la empresa francesa Bonafont.

Reafirmamos nuestro compromiso para impulsar como tarea central la protección de nuestras fuentes de agua, la producción de alimentos propios, la recuperación de nuestras semillas criollas y el fortalecimiento de nuestras prácticas y saberes propios para seguir construyendo soberanía alimentaria y autonomía.

Reafirmamos nuestra decisión de impulsar la soberanía energética para y desde los pueblos para romper la dependencia de CFE y de la energía generada con combustibles fósiles que destruyen la vida. Rechazamos la transición energética de las corporaciones que buscan construir grandes proyectos eólicos, fotovoltaicos e hidroeléctricos para la industria pues llevaría a que la minería a cielo abierto en el país se intensifique.

Reconocemos el valioso trabajo de las mujeres campesinas e indígenas, que son mayoría en estas Asambleas, visibilizamos su aporte para sostener la vida campesina y el trabajo de losncuidados en la familia y la comunidad, e invitamos a los hombres asistentes a este evento, a que se sumen a compartir las tareas domésticas, a mostrar a sus hijos e hijas, que existe formas más equitativas de relacionarse hombres y mujeres.

Seguiremos luchando contra la injusticia y ejerciendo nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía, a nuestras formas propias de organización y auto-gobierno, a la construcción de nuestros planes de vida.

Seguiremos organizándonos para terminar con la situación de violencia que se vive en la región pero en especial la que viven los jóvenes, niños y niñas, y mujeres campesinas, indígenas y defensoras del territorio, que se reflejan en un creciente número de feminicidios, trata de persona, trafico de drogas y órganos, y el retroceso en los derechos de las mujeres.

Desde esta Asamblea denunciamos que el gobierno de Estados Unidos para mantener su poder en el mundo está provocando junto con grandes empresas petroleras un caos mundial para debilitar a sus enemigos militares y económicos Rusia y China y mantener vivo el proyecto de muerte capitalista.

Nos indigna la invasión al pueblo de Ucrania a quien tanto Rusia como Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN están sacrificando en su disputa por la hegemonía mundial, nos duele la agresión a otros pueblos que sufren guerras, y que están siendo silenciadas.

Las consecuencias de la guerra en Ucrania se están viviendo ya en países de Africa que dependen del trigo, aceite y fertilizantes de Rusia y Ucrania y que pasan hambre porque ya no llegan esos productos. En países de América Latina los fertilizantes serán más costosos y el precio del gas, del diesel y gasolina también.

Tenemos claro que así como Ucrania es hoy sacrificada por ser frontera con Rusia, mañana podría ser México el país sacrificado por su proximidad con Estados Unidos. Como hicieron en Ucrania, buscarán dividirnos, enfrentarnos entre hermanos y debilitar al gobierno para que ellos puedan disponer de nuestros territorios y recursos imponiendo un gobierno que se someta por completo a sus intereses.

Es por eso que ahora más que nunca hacemos los siguientes llamados urgentes a todos los pueblos de México:

Un llamado para trabajar con más fuerza por la soberanía alimentaria, la guerra de los países que dominan el mundo hará que se encarezcan los alimentos y que se escaseen. La globalización ha hecho que dependamos más cada día del maíz y el frijol de Estados Unidos. ¿Qué pasaría en nuestras comunidades si ya no llegara el maíz de Diconsa? Ya no producimos lo suficiente para alimentarnos. El trabajo más importante debe ser sembrar milpa, dar vida a los terrenos que hemos dejado de cultivar, no vender la tierra. Los poderosos están acaparando las tierras más fértiles en el mundo para sus proyectos de muerte. Es urgente cultivar y sanar a nuestra Madre Tierra y a nuestra Madre Agua con más fuerza y amor que nunca pues están muy lastimadas; aún se pueden recuperar para seguir dándonos el alimento y la vida.

También hacemos llamado a construir unidad amplia entre los pueblos, entre los y las trabajadoras del campo y la ciudad. Las luchas se han ido fragmentando y nos han alejado; la pandemia desmovilizó a muchos movimientos, los programas de gobierno han debilitado nuestra organización propia, los partidos continúan con sus prácticas corruptas que confrontan y dividen. Las empresas se han vuelto expertas en dividir a las comunidades para poder imponer sus proyectos de muerte. Las presiones de Estados Unidos sobre el gobierno federal sumado a sus contradicciones internas, terminarán sometiéndolo por completo a los poderosos. Los pueblos debemos seguir luchamos por la vida y por construir un proyecto político y una fuerza que empujen hacia la justicia, el respeto y el cuidado de nuestra Madre Tierra y la Vida.

Expresamos nuestra solidaridad profunda a familiares de las miles de personas desaparecidas y asesinadas en nuestro país y demandamos respuesta inmediata del gobierno federal a la exigencia de su derecho de verdad y justicia, en particular en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de Sergio Rivera; así como de los defensores asesinados Manuel Gaspar, Antonio Estaban y Samir Flores.

Va también nuestra solidaridad con todos pueblos que al igual que nosotros luchan día a día con valentía y dignidad por defender la vida, proteger y cuidar a Nuestra Madre Tierra y ejercer el derecho a la libre determinación.

¡Que no se apaguen las luces de esperanza encendidas, ni la rabia en nuestro corazones para seguir sembrando semillas de vida y justicia!

¡Que la sabiduría de nuestros antepasados y la espiritualidad de nuestros pueblos nos guíen con fuerza en nuestro caminar!

Para más información de los compas del Consejo de Titat Tlalli: https://consejotiyattlali.blogspot.com/