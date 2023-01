–

De parte de Nodo50 January 29, 2023 271 puntos de vista

El cap铆tulo #03 de Drag贸n C谩ncer, el podcast que trata el c谩ncer como la vida misma, aborda la sexualidad durante el tratamiento y las desigualdades que afectan a las enfermas.

Detect茅 que ten铆a un tumor maligno gracias a una autoexploraci贸n mamaria, pero una ginec贸loga me reproch贸 la influencia de tanto feminismo, estaba demasiado alertada, dijo. A lo largo de todo el tratamiento pregunt茅 por mi salud sexual, por el picor y malestar que sent铆a continuamente. Durante la quimio, me dieron antibi贸tico creyendo que ten铆a infecci贸n de orina y era sequedad vaginal. Pero nadie me mir贸. A lo largo del tiempo me he dado cuenta que todo estaba preparado para la preservaci贸n de 贸vulos, pero no ten铆a ni una respuesta mi nuestra salud sexual. Patriarcado con todas las de la ley.

Yo ten铆a mucha sequedad vaginal y me resultaba doloroso mantener relaciones sexuales con penetraci贸n, pero me encantaba que me practicaran sexo oral. Durante la quimioterapia me insist铆an que el pis, la orina, los fluidos eran t贸xicos y que ten铆a incluso que usar un ba帽o independiente y tirar dos veces de la cisterna. Y me pregunt茅, 驴es seguro para mi pareja comerme el potorro? Cuando la plante茅 esa duda a la onc贸loga abri贸 los ojos como platos y se qued贸 muda. Nadie le hab铆a hecho esa pregunta.

No estamos acostumbradas a normalizar los cuerpos que est谩n pasando un tratamiento oncol贸gico y much铆simos menos sus deseos.

驴Sexuali 鈥ue? y el sinf铆n de desigualdades que van aparejadas al c谩ncer es el viaje del tercer cap铆tulo de Drag贸n C谩ncer.

Existen cuatro tab煤s sobre sexualidad y el c谩ncer. Uno: el cuerpo no se toca y encima est谩 enfermo, es pecado. Dos: tenemos la vagina como un cactus, 驴d贸nde estar谩 mi lubricaci贸n? Durante los tratamientos oncol贸gicos, hay que hidratar y lubricar m谩s que nunca. Tres: el deseo es escurridizo, porque deseo pero no puedo. Cuatro: conocer qu茅 te gusta m谩s all谩 de la penetraci贸n.

Se habla de las sombras que supone el patriarcado y las desigualdades sociales, que se multiplican al enfermar. El c谩ncer no se escapa del patriarcado y est谩 lleno de callejones oscuros, de luces y de sombras.

El c谩ncer va acompa帽ado de riesgo de precariedad, pobreza y exclusi贸n social. Estar enferma es muy caro. 锘緾lic para tuitear

La Asociaci贸n Espa帽ola contra el C谩ncer public贸 en febrero de 2022 una investigaci贸n sobre la inequidad del c谩ncer y ofrec铆a grandes conclusiones: que el c贸digo postal afecta m谩s que el c贸digo gen茅tico, no es lo mismo tener c谩ncer en una comunidad aut贸noma, en una ciudad, en un barrio, que en otra; entre gastos directos e indirectos, el c谩ncer provoca un gasto de m谩s de 10.000 euros durante la enfermedad. Hay muchas variables que influyen en c贸mo se vive el c谩ncer. El c谩ncer va acompa帽ado de riesgo de precariedad, pobreza y exclusi贸n social. Estar enferma es muy caro. El 42 por ciento de las enfermas de c谩ncer de mama que ten铆an trabajo antes de enfermar perdieron casi todos sus ingresos, dice otro estudio de 2020 de la misma asociaci贸n.

Eso s铆, cuando te diagnostican c谩ncer se frena la espiral capitalista en la que vivimos, ya no se piensa en producir, en los proyectos, en el futuro, la vida coge otro sentido. Muchas de nosotras nos hemos dado cuenta de que con el c谩ncer hemos vivido una vida plena y creativa y nos hemos apoderado de nuestro tiempo.

Y para hablar de estas desigualdades participan en este programa de Drag贸n C谩ncer Ainara Arce Garcia y Lia Ramos, parte del proyecto de I帽urri, y Jule Goikoetxea, fil贸sofa feminista y activista.

Lia Ramos, es de Nicaragua, y acaba de terminar el tratamiento. Ella decidi贸 pasar la enfermedad sola aqu铆, sin su familia, porque ten铆a acceso a un tratamiento. 驴Y qu茅 pasa con la gente de all谩 que tiene c谩ncer? Tienen que pagar la quimioterapia. Hay una gran diferencia seg煤n el lugar en el que se enferma. Y no es lo mismo dentro de un mismo estado o una misma ciudad.

Ainara Arce dice estar harta de o铆r a todo el mundo decirla que tranquila, que puede con todo. Y tambi茅n recuerda c贸mo la cuestionaban por querer tener su teta, si no ten铆a pareja. 鈥淧orque es mi teta y me gusta mucho. La tengo un cari帽o鈥 鈥, responde.

鈥淓so es ser mujer, eres un ser para ser percibido. Todo lo que te recomiendan a nivel est茅tico es para agradar a otras personas. Perdona, yo soy la m谩s importante, lo primero ser谩 que yo me guste a m铆 misma鈥, apunta Jule Goikoetxea.

Escucha los cap铆tulos #01 y #02: