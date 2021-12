I Jornada Cient铆fica sobre Investigaci贸n e Intervenci贸n sobre violencia sexual en Espa帽a

La red, activista y feminista, ha incorporado en su an谩lisis la fenomenolog铆a de las v铆ctimas y supervivientes a trav茅s de la mediaci贸n de asociaciones

Madrid, 14 dic. 21. AmecoPress 鈥 SEXVIOL (Equipo de investigaci贸n Santander-UCM) ha organizado la I Jornada Cient铆fica sobre Investigaci贸n e Intervenci贸n sobre violencia sexual en Espa帽a, celebrada en la Facultad de Ciencias Pol铆ticas y Sociolog铆a.

El objetivo de esta jornada, tal y como han expuesto en la presentaci贸n las Autoridades Acad茅micas Concha Fern谩ndez Villanueva y Esther del Campo, es revitalizar, visibilizar y reconstruir esta realidad de la violencia sexual con palabras y datos actuales que sean eficaces en la lucha contra la desigualdad y la dominaci贸n, con im谩genes o met谩foras que convenzan, conmuevan a quienes escuchan y, quiz谩, “molesten a los pol铆ticos”.

La primera mesa ha tratado sobre las cifras de la violencia sexual y los problemas para conocer la incidencia de la violencia sexual en Espa帽a. En ella, han participado por orden de intervenci贸n Antonia Linde, crimin贸loga y experta en tendencias de la delincuencia, fuentes de datos de criminolog铆a, an谩lisis y dise帽o de herramientas de medici贸n de la victimizaci贸n; Juan Jos茅 L贸pez Osorio, representante del Ministerio del Interior y Jefe de 脕rea de An谩lisis VioG茅n y Criminalidad del 脕rea de Violencia de G茅nero; y Cristina Cazorla, crimin贸loga e investigadora independiente.

Todas las intervenciones han enfatizado en la necesidad de realizar m谩s encuestas de victimizaci贸n para tener m谩s material de trabajo, as铆 como lo importante de tener en cuenta las ampl铆simas y diferentes definiciones que tiene cada pa铆s en temas relativos a la violencia sexual, ya que esto repercute en unas estad铆sticas trasnacionales mal equiparadas entre s铆 por las propias reglas de recuento de cada pa铆s. Por ejemplo, si se comparan los datos por violaci贸n recopilados de 1990 a 2008 entre Suecia y Espa帽a, nuestro pa铆s aparece con una incidencia menor, entre otras cosas, porque Suecia incluye entre sus par谩metros de violaci贸n las agresiones que no incluyen penetraci贸n.

Otro dato que han destacado es el constante aumento a lo largo de los a帽os de denuncias por violaciones seg煤n fuentes policiales, mientras que los datos por condena de estos delitos se mantienen estables desde el a帽o 1990.

Informe SEXVIOL

A continuaci贸n, se ha presentado el 鈥淚nforme SEXVIOL: Violencia Sexual en Espa帽a, informe de su incidencia mediante el an谩lisis de fuentes estad铆sticas y jur铆dicas鈥 de la mano de Esmeralda Ballesteros, de la Universidad Complutense de Madrid, y Carmen Ruiz Repullo, de la Universidad de Ja茅n, ambas integrantes del proyecto.

Ballesteros ha comenzado explicando el origen de SEXVIOL, la que define como una red activista y feminista comprometida con el conocimiento de las violencias sexuales y tejida fundamentalmente a partir de la reflexi贸n que concita el caso San Ferm铆n 2016, no solo por la crueldad de la agresi贸n sexual, sino por todo el seguimiento y los distintos procesos de enjuiciamiento de ese caso.

A partir de las lecturas de 鈥淗istoria de la violaci贸n鈥 de Georges Vigarello, 鈥淐ontra nuestra voluntad鈥 de Susan Brownmiller y 鈥淟as estructuras elementales de la violencia鈥 de Laura Rita Segato, emprendieron este proyecto con la idea de contribuir al conocimiento desde una perspectiva no androc茅ntrica, ya que, tal y como explican, 鈥渢odos hablan de violencia sexual sin tener en cuenta a las v铆ctimas鈥. Partiendo de esta idea, hablan de la problem谩tica de contar con testimonios que relatan este tipo de violencia desde el punto de vista m茅dico, policial, judicial o cultural, pero no del de las supervivientes.

Actualmente, el movimiento #MeToo, la cuarta ola feminista y el movimiento #Cu茅ntalo promovido en Espa帽a por Cristina Fallar谩s han roto con esa tendencia, a lo que se suma SEXVIOL. Para ello, elabor贸 un plan de investigaci贸n en tres etapas: considerar la incidencia de este fen贸meno desde el punto de vista estad铆stico y judicial, la incorporaci贸n de la fenomenolog铆a de las v铆ctimas y supervivientes a trav茅s de la mediaci贸n de asociaciones y, por 煤ltimo, abordar la deconstrucci贸n del discurso simb贸lico y sus manifestaciones visuales sobre las violencias sexuales.

鈥淐omo argumenta Cristina Fallar谩s, est谩bamos tan acostumbradas al dato que lo que realmente ha puesto el foco en la preocupaci贸n y en la identificaci贸n no ha sido otra cosa que el relato de las v铆ctimas en primera persona鈥, relataba Ruiz Repullo.

Los resultados del an谩lisis de contenido con sentencias judiciales basado en el fallo de 178 casos de la Audiencia Provincial de Madrid en los a帽os 2016 y 2018, obtenidos por primera vez desde la sociolog铆a, han roto con varios mitos.

Por un lado, ha determinado que la agresi贸n sexual se caracteriza por una v铆ctima y un victimario con alg煤n v铆nculo en com煤n (familiar, amigo, pareja, expareja, etc.), representando m谩s del 80% de los casos estudiados. Esto desmiente el relato impuesto de que las dos agresiones m谩s comunes sean la denominada violaci贸n real, que consistir铆a en el acto que tiene que ver entre un agresor y una v铆ctima desconocida en un lugar aislado; y las agresiones sexuales en grupo.

En cuanto a la peligrosidad de los lugares p煤blicos, las sentencias recogen que m谩s del 60% de las agresiones tienen lugar en el espacio de lo dom茅stico. Otros mitos desmentidos son la mayor peligrosidad de la nocturnidad, ya que, aunque el porcentaje es mayor (54,4%), no hay una clara diferenciaci贸n de mayor n煤mero de agresiones sexuales entre el d铆a y la noche; y el uso de armas (13,3%). Por su parte, la mayor铆a de las v铆ctimas seg煤n este estudio son menores, concentr谩ndose entre los 11 y los 17 a帽os.

A煤n as铆, que en el estudio predominen unos datos frente a otros, no niega la existencia de otros tipos de intimidaci贸n, v铆ctimas y victimarios. La distancia entre la imposici贸n de un relato 煤nico y la experiencia real de las v铆ctimas hace germinar el descreimiento, lo que lleva a muchas a no denunciar por miedo a no ser cre铆das. Que una agresi贸n sexual no cumpla con el imaginario social del lobo y Caperucita no debe invalidar nunca el discurso de una v铆ctima.

