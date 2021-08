–

Shola Bahadur huy贸 de Afganist谩n a los ocho a帽os. Hoy es una activista afgana por los derechos de las mujeres y vive desde el 2008 en Barcelona (Catalunya). Su hija Lema la acompa帽a en esta causa. Entrevistamos a ambas acerca de la situaci贸n social que viven hoy la poblaci贸n afgana y, en particular, las mujeres y ni帽as, tras la retirada de EE.UU. luego de 20 a帽os de ocupaci贸n y la vuelta al poder del fundamentalismo talib谩n. 芦Todo est谩 cerrado, no hay trabajo, la gente no tiene dinero y no pueden salir para hacer compras. Muchas tienen Covid-19. Y no hay medicinas, no hay m茅dicos no hay hospitales para la gente. Tengo mis hermanas en Afganist谩n y nunca han salido. Mis sobrinas y cu帽ados est谩n all谩. Estamos muy preocupadas y asustadas. Ahora mismo el talib谩n dice que no pueden salir mujeres solas de casa, y no se puede salir sin burka禄, relat贸 Shola. Y agreg贸: 芦驴Qu茅 ha hecho EE.UU.? Nada. S贸lo robaron las cosas caras de Afganist谩n para su pa铆s. Y ahora han regalado Afganist谩n para los talib谩n禄, remarc贸. Su hija Lema remarc贸: 芦no les ha importado en ning煤n momento el futuro de las personas afganas ni del pa铆s. Estaban ah铆 por sus intereses geopol铆ticos y econ贸micos禄. Por ANRed.

Durante el primer r茅gimen talib谩n, la facci贸n pol铆tica-paramilitar fundamentalista isl谩mica sunn铆 que gobern贸 Afganist谩n entre 1996 y 2001, las mujeres fueron sometidas a un r茅gimen de control extremo, donde perdieron todos sus principales derechos, como la participaci贸n social, pol铆tica y legal. Ante la retirada de EE.UU. de Afganist谩n 鈥 luego de 20 a帽os de ocupaci贸n 鈥 y la nueva toma del poder por parte de los talib谩n, el sector que queda m谩s d茅bil y expuesto de la sociedad afgana, las mujeres, ve con miedo e incertidumbre c贸mo se repite la historia.

En este marco, entrevistamos a Shola Bahadur, quien sali贸 de Afganist谩n a los ocho a帽os, hoy vive en Catalunya y es una activista afgana por los derechos de las mujeres que vive en Barcelona (Catalunya), acompa帽ada de su hija Lema, quienes agradecieron el espacio para poder contar para la Argentina lo que sucede.

Shola comenz贸 contando su historia de vida y su huida de Afganist谩n a los ocho a帽os: 芦pienso que somos unas v铆ctimas de toda la vida de guerra. Porque cuando yo ten铆a solo ocho a帽os he salido de mi pa铆s, porque ya estaba en guerra Rusia. Y cuando ten铆a cuatro a帽os falleci贸 mi padre y mi madre estaba sola con cinco hijas, sin hombre. En ese momento estaba muy dif铆cil para una mujer y madre sola, trabajar y cuidar a sus hijos en guerra. Mi madre cambi贸 luego de pa铆s, de Afganist谩n a Pakist谩n. Despu茅s en Pakist谩n tambi茅n fue una vida muy dif铆cil, porque en este tiempo pas贸 mucha gente de Afganist谩n a Pakist谩n. He vivido como 25 a帽os all铆. Y luego he venido aqu铆, a Barcelona. Tengo mis hermanas en Afganist谩n y nunca han salido. Mis sobrinas y cu帽ados est谩n all谩. Estamos muy preocupadas y asustadas porque no sabemos c贸mo podemos ayudar. No podemos dormir porque estamos muy asustadas芦.

Consultada sobre c贸mo es vivir bajo el r茅gimen talib谩n y qu茅 espera de los talib谩n hoy, Shola remarc贸: 芦dos veces los talib谩n han pegado a mi madre y a mi hermana, porque mi madre, que es una mujer vieja, no se pod铆a poner burka, y por eso le pegaban. Ahora el talib谩n seguramente va a cambiar, pero el talib谩n de ahora tambi茅n tiene las normas muy fuertes. Ahora mismo el talib谩n dice que no pueden salir mujeres solas de casa, y no se puede salir sin burka. Despu茅s, las chicas de 3 a 14 a帽os es obligatorio que se casen. No pueden estudiar ni trabajar juntos con chicos. Son las normas del talib谩n. Tambi茅n para hombres no se puede salir con pantalones, hay que poner la ropa de la forma que la usan los talib谩n芦, cont贸 Shola.

Por esta situaci贸n, se帽al贸 que 芦las mujeres tienen mucho miedo, est谩n asustadas de salir de sus casas芦. Sobre c贸mo vive la situaci贸n su familia, relat贸: 芦est谩n encerradas en sus casas mis hermanas desde hace una semana, porque no pueden confiar con lo que dicen los talib谩n, porque tenemos experiencia de antes. Y muchas mujeres dicen que en los 40 a帽os de la guerra han muerto muchos hombres y hay familias que no tienen hombres. Y los talib谩n no permiten que salgan sin hombres. Y muchas mujeres preguntan 鈥樎縬u茅 vamos a hacer, c贸mo puedo salir si no tengo hombre?鈥 Son normas muy fuertes y dif铆ciles. No las podemos ni queremos aceptar芦, remarc贸.

Sobre la crisis socio-econ贸mica y sanitaria que vive la poblaci贸n de Afganist谩n desde hace seis d铆as, Shola relat贸: 芦ahora mismo all谩 no hay gobierno, todo est谩 cerrado, no hay trabajo, la gente no tiene dinero y no pueden salir para hacer compras. Muchas tienen Covid-19. Y no hay medicinas, no hay m茅dicos no hay hospitales para la gente. Y est谩n sufriendo mucho por todas estas cosas. Ahora no podemos enviar dinero all谩, porque Western Union, todo, est谩 cerrado. La gente est谩 esperando para morir. Yo pienso que la gente de Afganist谩n ahora est谩n en fuego, porque todas las fronteras de los dem谩s pa铆ses, como Ir谩n o Pakist谩n, est谩n cerradas. No se puede salir del pa铆s. No s茅 c贸mo podemos ayudar. Estamos totalmente perdidas芦, coment贸 angustiada.

Consultada sobre que cambi贸 y qu茅 continuidades hubo para el pueblo de Afganist谩n y los derechos de las mujeres y ni帽as, durante los 20 a帽os de intervenci贸n militar de EE.UU., Shola reflexion贸: 芦los talib谩n son de EE.UU. No han dejado nada para la gente de Afganist谩n. S贸lo han regalado talib谩n. Los talib谩n son de EE.UU. porque ahora tienen mucho dinero. Hay talib谩n que hablan en ingl茅s. Si EE.UU. quer铆a ayudar a Afganist谩n no hubiera esperado tanto. 驴Qu茅 ha hecho EE.UU. en 10 a帽os? Nada. S贸lo robaron las cosas caras de Afganist谩n para su pa铆s. No ha ayudado nada a mi pa铆s. Y ahora han regalado, al final, talib谩n para Afganist谩n. Porque creo que quieren hundir a toda la gente del pa铆s, porque no quiere que exista Afganist谩n. Ahora yo pienso que mi pa铆s est谩 muerto, no existe, no se puede estar, porque ya los talib谩n han bajado la bandera del Afganist谩n. Esto es muy fuerte para mi pa铆s禄, remarc贸.

En misma l铆nea, Lema, la hija de Shola, expres贸: 芦EE.UU. en su estancia, cuando ha estado en Afganist谩n, les ha ido muy bien econ贸micamente para tener en curso una guerra. El objetivo de EE.UU. en Afganist谩n es tener funcionando la industria de los soldados y el negocio de la guerra. Y el hecho de que ahora, despu茅s de tanto tiempo, hayan decidido tomar otro eje, no es porque en ning煤n momento hayan cumplido los objetivos que se hab铆an puesto, que supuestamente era democracia y derechos. Es porque con la crisis pol铆tica que est谩 teniendo mismo EE.UU., con la situaci贸n del pa铆s con el Covid-19 que no est谩 del todo bien, y han dicho 鈥榖ueno, aqu铆 en Afganist谩n nos estamos dejando demasiada pasta, v谩monos de aqu铆鈥. No les ha importado en ning煤n momento el futuro de las personas afganas, del pa铆s, ni antes tampoco. Estaban ah铆 por sus intereses geopol铆ticos y econ贸micos, como ya vimos en el pasado, que es especialista EE.UU. en esto禄.

Y en cuanto a c贸mo se lleg贸 a esto, agreg贸: 芦no ha sido una cosa de un momento al otro. Esto es desde hace 20 a帽os que el talib谩n a tenido su tiempo y se ha ido preparando, porque todo el mundo sabe que EE.UU. est谩 ah铆 por sus intereses. Afganist谩n es un pa铆s que est谩 en una guerra de poderes desde hace 40 a帽os. Yo ahora tengo 27 y mi madre 46. Mi madre ya con ocho a帽os ten铆a que escapar de su pa铆s, cuando empez贸 la invasi贸n rusa, de la Uni贸n Sovi茅tica, que se derrot贸 gracias a los talibanes facturados, hechos, financiados y creados por los EE.UU. Y desde entonces los talibanes siguen ah铆. Durante los a帽os que ha durado la ocupaci贸n de EE.UU. en mi pa铆s, se ha dicho que est谩n ah铆 por los derechos humanos y las mujeres, pero la verdad, desde que han estado hasta ahora es un tapadero, superficie total禄.

Finalmete, Shola cont贸 el rol activista que lleva adelante como participante de una organizaci贸n de mujeres en Barcelona que ayuda y da soporte a mujeres afganas que llegan all铆, para orientarlas con los tr谩mites administrativos de visado y la cuesti贸n del idioma, para poder aspirar a asentarse all铆 y construir un futuro: 芦hay muchas mujeres que vienen aqu铆 y por mucho tiempo est谩n en shock por viajar y estar lejos de sus familias, lo mismo el idioma. Entonces, ayudamos a estas personas y familias por si quieren un m茅dico, cursos, y cosas por el estilo. Y tambi茅n es muy importante para estas mujeres es muy dif铆cil aceptar que aqu铆 en Espa帽a ya tienen totalmente derechos, que pueden hacer lo que quieren. Porque toda la vida han vivido como una v铆ctima de los hombres. Y aqu铆 lo trabajamos con estas mujeres para ayudarlas禄.